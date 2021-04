La agenda de TV del sábado: Messi en busca de un trofeo, Fórmula 1, tenis en Mónaco, Boca y San Lorenzo

Mucha actividad importante en Europa ofrece el sábado deportivo televisado, desde muy temprano. Además, habrá dos grandes en acción en el fútbol nacional y un par de interesantes propuestas en el básquetbol de Estados Unidos.

A las 6 de Buenos Aires la Fórmula 1 empezará su segundo día del Gran Premio de Emilia Romaña, en Italia, por la segunda fecha del Mundial, con entrenamientos y prueba de clasificación. Cerca de allí, también por la mañana argentina, el Masters 1000 de Montecarlo abrirá su jornada de semifinales: Stefanos Tsitsipas vs. Daniel Evans y Andrey Rublev vs. Casper Ruud. Más tenis habrá en Córdoba, donde Nadia Podoroska será protagonista de la Argentina vs. Kazajistán por la Copa Billie Jean King, una suerte de Davis femenina, en la jornada decisiva de la serie.

Nadia Podoroska lidera el equipo argentino en la serie contra Kazajistán en Córdoba, pero debe reponerse de la derrota inicial. Rodrigo Zalazar Cavalleris

En el fútbol europeo se destaca la final Barcelona vs. Bilbao, en la que Lionel Messi procurará una nueva conquista de la Copa del Rey. Y Manchester City y Chelsea sostendrán una interesante semifinal por la inglesa Copa FA. En el ámbito local, la Copa de la Liga Profesional tiene programados cuatro choques: Newell’s vs. Patronato, Sarmiento vs. Lanús, San Lorenzo vs. Argentinos y Boca vs. Tucumán.

Carlos Tevez, titular frente a Tucumán en La Bombonera y en duda para el estreno por la Copa Libertadores en La Paz contra The Strongest. TELAM

A la tarde se desarrollará la prueba de clasificación de Turismo Carretera en Concepción del Uruguay, casi al mismo tiempo que un atractivo cruce en la NBA: Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers, en las alturas del Oeste. El básquetbol estadounidense cerrará el sábado con una muy buena propuesta: Golden State Warriors vs. Boston Celtics.

La televisación del sábado 17

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

13.30 Sarmiento vs. Lanús. Fox Sports Premium.

Sarmiento vs. Lanús. Fox Sports Premium. 15.45 San Lorenzo vs. Argentinos. TNT Sports.

San Lorenzo vs. Argentinos. TNT Sports. 18 Boca vs. Atlético Tucumán. Fox Sports Premium.

Boca vs. Atlético Tucumán. Fox Sports Premium. 20.15 Newell’s vs. Patronato. TNT Sports.

Copa del Rey

16.30 Athletic Bilbao vs. Barcelona. La final. DirecTV Sports (canal 177 de Cablevisión) y DirecTV Go.

Copa FA

13.30 Chelsea vs. Manchester City. Semifinal. ESPN.

Serie A

13 Sassuolo vs. Fiorentina. ESPN 2.

Ligue 1

8 Angers vs. Stade Rennais. ESPN+.

Primera Nacional

16.30 Villa Dálmine vs. All Boys. TyC Sports.

Primera B

14.30 Armenio vs. Los Andes. TyC Sports.

TENIS

8.30 El ATP Masters 1000 de Montecarlo. Stefanos Tsitsipas vs. Daniel Evans y Andrey Rublev vs. Casper Ruud, las semifinales. ESPN 2.

Andrey Rublev logró algo muy difícil en Montecarlo: vencer a Rafael Nadal sobre polvo de ladrillo. Jean-Francois Badias - AP

10.30 Argentina vs. Kazajistán. Copa Billie Jean King. TyC Sports.

AUTOMOVILISMO

6 Fórmula 1. La práctica 3 del Gran Premio de Emilia Romaña. ESPN.

Fórmula 1. La práctica 3 del Gran Premio de Emilia Romaña. ESPN. 9 Fórmula 1. La prueba de clasificación del Gran de Emilia Romaña. ESPN.

Valtteri Bottas circula al sesgo con su Mercedes durante las prácticas en Imola. Luca Bruno - AP

17 Turismo Carretera. La prueba de clasificación de la fecha de Concepción del Uruguay. TV Pública.

RUGBY

6.45 Western Force vs. Waratahs. El Super Rugby Australia. ESPN 3.

Western Force vs. Waratahs. El Super Rugby Australia. ESPN 3. 16 Racing 92 vs. Stade Français. El Top 14, de Francia. ESPN 3.

BÁSQUETBOL

17.30 Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers. La NBA. ESPN 2.

Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers. La NBA. ESPN 2. 21.30 Golden State Warriors vs. Boston Celtics. La NBA. ESPN+.

Alex Caruso y Jaylen Brown, integrantes de Los Angeles Lakers y Boston Celtics, equipos que tienen exigentes compromisos este sábado en la NBA.

