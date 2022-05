Jaguares XV disfrutó su mejor partido en la Super Liga Americana antes del examen en semifinales

Jaguares XV jugó su mejor partido del torneo y cerró de buena manera la irregular y deslucida tarea que había cumplido hasta aquí en la Super Liga Americana de Rugby (SLAR). Antes de jugar la semifinal del sábado próximo ante los chilenos de Selknam, los argentinos apabullaron a Cobras Brasil XV por 84-15, marcando 14 tries, cinco de ellos a través del platense Ignacio Mendy, medallista olímpico el año pasado con los Pumas 7. Fue la cifra más alta alcanzada por Jaguares XV en la corta historia de este certamen.

Los argentinos prácticamente no le dieron tregua a su rival. A los 11 minutos ya habían apoyado cuatro tries, todos de gran ejecución, más allá de las debilidades en el tackle de Cobras. Mendy fue desequilibrante apareciendo por todos los sectores de la cancha. Cada vez que tocó la pelota generó tries y peligro. Pero fue todo el equipo el que rindió en muy buen nivel. Se trató de una actuación que se debía Jaguares XV, luego de las flojas tareas que incluyeron cuatro derrotas en ambos duelos con Peñarol y Selknam, que terminaron primero y segundo en la tabla, respectivamente.

Prisciantelli, en busca del in-goal brasileño Twitter @JaguaresARG

En una noche ventosa en el estadio Charrúa de Montevideo –en el que también se jugarán las semifinales y la final- los dirigidos por Juan Fernández Lobbe tuvieron un primer tiempo sin fallas, demoliendo a su rival en todas las facetas del juego. Los forwards –gran encuentro de Santiago Ruiz y de Andrea Panzarini, quien volvió a su viejo puesto de ala- limpiaron rápido todos los rucks para que Mateo Albanese, siempre encima de la pelota, le diera ritmo al equipo. Fueron 7 tries en ese lapso. El sexto, apoyado por Agustín Segura, fue brillante por cómo se construyó, con precisión y velocidad.

En el complemento hubo quince minutos en los cuales los argentinos se desordenaron y abundaron en penales. Allí, Cobras, con más ímpetu que claridad, copó las 22 yardas rivales y hasta anotó un buen try por intermedio de su hooker de Souza. Pero en la recta final, Jaguares XV volvió a dominar a través de su clara superioridad física, que fue notoria durante los 80 minutos.

Jaguares XV estableció enormes distancias ante Cobras Brasil en Montevideo Twitter @JaguaresARG

El sábado, los argentinos necesitarán mantener este nivel para superar a los chilenos. En la otra semifinal se enfrentarán Peñarol y Cafeteros Pro, la franquicia colombiana repleta de argentinos que también el domingo le ganó 11-10 a Olimpia Lions de Paraguay. La final se disputará el sábado 28 en el Charrúa de Montevideo.

Jaguares XV presentó un amplio plantel en esta SLAR. De hecho, ante Cobras, Fernández Lobbe ensayó 12 cambios con respecto al XV que había perdido la semana pasada con Peñarol. La rotación fue permanente durante el torneo, ya que la idea es ir fogueando a jugadores menores de 23 años para ensanchar la base doméstica de los Pumas.

Lo mejor del partido

Es muy probable que algunos de los que formaron parte de Jaguares XV en esta SLAR sean convocados por Michael Cheika para los tests de julio ante Escocia. El australiano ya estuvo en Montevideo luego de anunciar en la UAR a Juan Fernández Lobbe y Andrés Bordoy como parte de su staff. Con este plantel de Jaguares XV el objetivo es empezar a ver a jugadores que puedan estar en la Copa del Mundo de 2027.

El festejo en una noche con 14 tries anotados por la franquicia argentina en la Super Liga Twitter @JaguaresARG

Claro que en ese camino, el nivel de la SLAR aún es insuficiente para proyectar al primer orden profesional. Y por eso fue preocupante el nivel que mostró el equipo hasta anoche, cuando se cambió el rumbo jugando con otra intensidad y concentración. Por más debilidades que ofrezca el rival, para marcar 14 tries hay que desplegar un muy buen juego.

Hoy a primera hora, Cheika brindará una conferencia de prensa por zoom en la que anunciará su entrenador de defensa. Quizá brinde algunos detalles de lo que tiene en mente para julio, donde varios de estos Jaguares que apabullaron a Cobras quizá hayan sacado algún boleto para ascender a los Pumas.

Ignacio Mendy, la figura de la noche con 5 tries ENZO SANTOS BARREIRO

