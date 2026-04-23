Qué pasará con varios de los jugadores de la selección después de la Copa del Mundo

La brújula de los campeones del mundo parece que no encontrará el mismo Norte tras la Copa del Mundo. Desde hace meses, varios jugadores de la selección argentina están pensando no sólo en revalidar el título obtenido en Qatar 2022, sino en definir el destino de sus carreras después de la cita en los Estados Unidos, México y Canadá. Las situaciones difieren: algunos finalizan sus vínculos con sus clubes, otros todavía no renovaron sus contratos y todos están bajo la lupa de equipos poderosos de Europa.

Emiliano Martínez

El futuro de Dibu es incierto desde hace un tiempo. En Aston Villa quieren retener al arquero argentino y lo consideran un bastión del club. Sin embargo, el marplatense pretende dar un salto en su carrera y las versiones lo acercan a Chelsea y Manchester United, alternativas del mercado que tomaron fuerza en las últimas semanas. Pero también apareció una puerta para dejar la Premier League, ya que desde Italia aseguran que Inter está interesado en incorporar al exIndependiente en el mercado de pases de mitad de año y, de hecho, ya comenzaron las negociaciones entre los dirigentes del club italiano y Gustavo Goñi, el representante del arquero. Por el momento, desde Inglaterra circuló que Aston Villa, que tiene contrato con el argentino hasta junio de 2029, no se opondrá a las negociaciones, aunque ya hicieron saber que, de mínima, quieren recuperar los 17 millones de euros invertidos en 2017, cuando pagaron su pase a Arsenal.

Emiliano Martínez podría dejar Aston Villa tras la Copa del MUndo y su futuro estaría en Italia. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Cristian Cuti Romero

Cuti Romero atraviesa uno de los momentos más tensos de su carrera, no sólo porque una lesión tiene en jaque su participación en el Mundial, sino porque desde hace meses que públicamente cuestionó a los dirigentes del club inglés por malas gestiones en el armado del plantel. Incluso, los resultados tampoco lo ayudan porque Tottenham no sólo quedó eliminado de la Champions League, sino que también se encuentra en el puesto 17 de la Premier League, a un punto del descenso directo.

Todas estas situaciones ponen al defensor cordobés, que tiene contrato hasta junio de 2029, en una situación de incomodidad y los últimos rumores indican que su futuro puede estar en España. Incluso se reveló que, en su última renovación, en agosto de 2025, Cuti estableció un acuerdo en su cláusula de salida: 60 millones de euros y tendría vía libre para ser fichado por Atlético de Madrid, Real Madrid o Barcelona. Con esta cifra, Tottenham se asegura que podrá recuperar los 53 millones de euros que le pagó a Atalanta por el pase del defensor.

Cuti Romero está bajo el radar de tres equipos de España

Nicolás Otamendi

“Tengo opciones de varios clubes, pero mi cabeza está puesta en seguir compitiendo y estar en el radar de la Selección Argentina, tuve ofertas de Arabia pero las descarto porque estamos a un año del Mundial“. Las palabras de Otamendi permiten comprender que el futuro del defensor argentino en Benfica no está garantizado, ya que su contrato termina en junio próximo. José Mourinho afirmó que la decisión sobre la permanencia del defensor en Benfica depende más del jugador que del club, por eso es que se potenciaron los rumores sobre Vasco Da Gama, que se acercó al entorno del defensor de 38 años para consultar sobre sus intenciones deportivas y económicas. Incluso, en las últimas horas apareció una versión que indican que desde la MLS, llegaron tres ofertas, aunque no se revelaron los equipos. Dentro de las opciones también está River, el club del que es hincha Otamendi, aunque la llegada a Núñez depende pura y exclusivamente de la voluntad del jugador, porque económicamente está fuera de las posibilidades del club millonario.

Nicolás Otamendi no quiere hablar de su futuro hasta después de la Copa del Mundo, aunque dentro de sus opciones aparece River (Photo by Octavio Passos - UEFA/UEFA via Getty Images) Octavio Passos - UEFA - UEFA

Enzo Fernández

Si bien tiene contrato con Chelsea hasta junio de 2032 y una desorbitante cláusula de rescisión de 121 millones de euros, el futuro del volante argentino en el club inglés es totalmente incierto. La relación de Enzo Fernández con sus compañeros y con el club es algo tensa: a los gestos de enojo contra el arquero Filip Jorgensen en la eliminación frente a PSG por los octavos de final de la Champions League, se sumaron las declaraciones acerca de sus ganas de vivir en Madrid, lo que provocó que el club disponga suspenderlo por dos fechas y se quede afuera ante Port Vale y Manchester City.

El representante del jugador, Javier Pastore, habló respecto de todo este momento complejo y que genera incertidumbre en el futuro de Fernández: “Hay varios factores que influyen en las decisiones, ya sea el salario, el respeto o la forma en que se gestionan las cosas. Hay muchas cosas que no estamos viendo ahora mismo”, le dijo a The Athletic.

En este contexto, es que varios clubes están al acecho y Real Madrid es el primero que aparece en la nómina para tratar de quedarse con el jugador post Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El club español no sólo considera que se trata de un jugador que representa su filosofía, sino que quiere encontrar una pieza que pueda suplir el retiro de Kroos y la salida de Modric.

Enzo Fernández tiene un abanico de opciones para salir de Chelsea y Real Madrid aparece como primera opción Ian Walton - AP

Pero también entró en la discusión Manchester City, que según explican algunos medios ingleses están dispuesto a pagar la cláusula de salida de Fernández. Es probable que el equipo inglés atraviese una etapa de reestructuración en el próximo mercado de pases, cuando el cambio más significativo sería la salida de Pep Guardiola. En su lugar, el nombre que suena fuerte es el de Enzo Maresca, quien supo dirigir a Enzo en Chelsea y por eso se multiplicó la versión de que el City irá por el volante argentino.

Pero también PSG entró en el juego, ya que el club francés lo tiene en la mira como parte de su plan de renovación, sobre todo si Vitinha termina abandonando la institución.

Alexis Mac Allister

La restructuración que planea Liverpool para la próxima temporada es importante, luego de una temporada en la que el último campeón de la Premier League no alcanzó ninguno de los títulos que disputó, los medios ingleses especulan que nueve futbolistas dejarían Anfield y dentro de la lista aparece el argentino campeón del mundo.

El diario británico The Telegraph anunció una posible partida de Mac Allister y Carlos, el padre de Alexis, reconoció que todavía no hubo contacto con las máximas autoridades de Liverpool para negociar la renovación del vínculo que vence en 2028. Incluso, el diario inglés The Sun explica que la posibilidad que Mac Allister salga del club va más allá de rendimientos y de renovaciones: en el vestuario “hay discrepancia entre los más experimentados y los nuevos talentos que desembarcaron en Anfield”.

Alexis Mac Allister sería uno de los jugadores que saldría de Anfield tras el Mundial y su destino sería Real Madrid. (Photo by Paul ELLIS / AFP) PAUL ELLIS - AFP

A partir de todas estas particularidades es que en España comenzaron a circular las posibilidades de un desembarco del volante argentino en Real Madrid ya que el diario Marca asegura que los dirigentes del club español considera que se trata de “un futbolista perfecto para el perfil del club blanco”. En una reconstrucción que trazan los merengues, en especial, tras la eliminación de la Champions League, el nombre de Alexis aparece entre las prioridades.

Aunque no sólo aparece Real Madrid en un posible horizonte, sino que en un informe de The Mirror, en Inglaterra, el campeón del mundo argentino es una de las piezas por las que apostaría Manchester United para una renovación en su plantel.

Nicolás Paz

Uno de los casos más significativos de explosión y evolución en el fútbol de Europa y con la selección argentina es Nicolás Paz. Es por eso que el futuro del volante de Como 1907 se convirtió en uno de los temas principales del mercado europeo. El jugador argentino, propiedad compartida entre el equipo italiano y Real Madrid, afronta las últimas jornadas de la temporada con la incertidumbre de su próximo destino y con la atención de clubes como Inter, que pretende torcer el deseo del club merengue de recuperar a Paz.

Según informó Corriere dello Sport, el joven es un sueño del nerazzurro, que se potenció con el último encuentro entre Javier Zanetti y el padre del futbolista. Sin embargo, en España aseguran que Real Madrid hará uso de la cláusula de recompra que le permite recuperar a Nico Paz por 9 millones de euros en 2026 o por 10 millones en 2027.

Nico Paz está en la mira de Inter, aunque Real Madrid lo quiere nuevamente en el club. (Antonio Saia/LaPresse via AP) Antonio Saia - LaPresse

Julián Álvarez

El presidente de Atlético Madrid, Enrique Cerezo fue contundente: “Julián Álvarez se quedará con nosotros por mucho tiempo”. Frente a este escenario y con contrato del delantero argentino que se finaliza en junio de 2030, nada parece hacer dudar que seguirá en el equipo que conduce Diego Simeone. Sin embargo, desde España aseguran que hay tres equipos que están dispuestos a pagar la cláusula de salida del futbolista que está fijada en 100 millones de euros.

Frente a este escenario es que Julián Álvarez volvió a estar en el centro del mercado europeo y algunos medios españoles aseguran que su futuro es seguido de cerca por tres gigantes del Viejo Continente: Barcelona, Arsenal y Paris Saint-Germain, que ya manifestaron su interés de cara a la temporada 2026/27 por el delantero argentino.