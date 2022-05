Jaguares XV - Selknam: hora, TV y formaciones de la primera semifinal de la Superliga Americana de Rugby

Un partido no debería condicionar el balance de toda una temporada, pero lo que ocurra en la semifinal frente a Selknam no puede sino definir el signo con que Jaguares XV habrá transcurrido esta Superliga Americana de Rugby (SLAR). Una eventual derrota no hará otra cosa que confirmar el valor negativo que arrastra de toda la campaña. Una posible victoria, en cambio, automáticamente lo revertirá, independientemente de lo que suceda días más tarde en la final.

Lo cierto es que si Jaguares XV quiere vencer a Selknam, este viernes a partir de las 18 en el estadio Charrúa, de Montevideo, necesitará modificar también la fisonomía que mostró durante toda la etapa regular del campeonato. Primero, porque siempre estuvo por debajo del rendimiento colectivo que auguran sus individualidades y porque no jugó con el carácter que reviste representar a todo el rugby argentino. Además, porque enfrente tendrá a un equipo muy sólido, que ha dado muestras sobradas de ser superior y llega a esta instancia en estado de inspiración.

Sólo en la última fecha, ante Cobras Brasil XV, Jaguares logró sacarse presión y dominó con los forwards para darle vuelo a la pelota. En el resto del certamen, la franquicia argentina fue un equipo anodino, carente de actitud y carácter, incapaz de imponerse en el contacto, estático en ataque y confundido estratégicamente.

La victoria por 69 puntos sobre Cobras Brasil XV fue la máxima goleada desde que existe la SLAR, pero también una superproducción aislada de Jaguares XV en su voluble 2022. Twitter @JaguaresARG

La goleada por 84-15 sobre los brasileños, la mayor en la historia de la liga, sirvió para tomar confianza en el momento indicado, pero se debe sopesarla en función del rival. Esta vez enfrente estará el conjunto chileno, que se impuso con autoridad en los dos enfrentamientos de este año (el historial favorece por 3-2 a los argentinos) y llega con la confianza por las nubes, como lo ratificó al derrotar en la última jornada al líder, Peñarol.

Selknam es más sólido, Jaguares XV tiene individualidades más fulgurantes. En el último partido explotó Ignacio Mendy, ya con experiencia en los Pumas y una medalla olímpica en el pecho. Regresa el mundialista Mayco Vivas y reaparece el medio-scrum Rafael Iriarte, que antes de lesionarse había empezado a validar su convocatoria. Ignacio y Santiago Ruiz son dos de los baluartes del pack.

El peso de la historia puede inclinar la balanza, pero ¿hacia qué lado? Los chilenos tienen más recorrido en este torneo y juegan juntos desde hace un buen tiempo. Los integrantes de Jaguares XV son jóvenes y el plantel es nuevo, pero arrastran la tradición del rugby argentino sobre sus espaldas.

Selknam es prácticamente el mismo plantel del seleccionado de Chile que se medirá con Estados Unidos por la clasificación para el Mundial Francia 2023; un oponente bravo para Jaguares XV. Prensa UAR

El ganador se enfrentará el próximo viernes con quien se quede con la segunda semifinal, que a las 21 enfrentará en el mismo escenario al local, Peñarol, con Cafeteros Pro, de Colombia, la grata sorpresa de la Superliga. Para Jaguares XV sería un premio extra. El partido que define su temporada es el de este viernes.

Las alineaciones