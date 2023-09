escuchar

Chile, debutante en un Mundial de rugby, perdió este domingo con honores (42-12) ante Japón, un equipo mucho más experimentado, en Toulouse, donde Rodrigo Fernández se convirtió en el primer ‘trymen’ de Los Cóndores en una cita mundialista. Los Cóndores ofrecieron una gran imagen en un encuentro disputado en un ambiente festivo, pero tuvieron que rendirse ante un rival con un rodaje muy superior en certámenes internacionales, que nunca ha faltado a un Mundial y que además sumó el punto de bonus ofensivo tras anotar seis tries. Ambos seleccionados integran el Grupo D, de Los Pumas, que cayeron en el debut ante Inglaterra.

Apenas se habían jugado poco más de cinco minutos del partido cuando un buen avance chileno fue detenido por la defensa nipona, pero la pelota quedó muerta en la zona de 22 y Fernández avanzó el balón con el pie lo suficiente para apoyarlo en el ingoal. Una fiesta para el rugby chileno aunque la celebración quedó pendiente de un hilo, hasta que el árbitro, el australiano Nicholas Berry, comprobó por el video que no existía ninguna acción punible. Luego, obviamente, el peso específico de Japón fue imponiéndose poco a poco, volteando el marcador con los tries de Amato Fakatawa (minuto 8) y Jone Naikabula (30), éste ya cuando Chile jugaba en inferioridad por la exclusión temporal de Matías Dittus.

A poco de recuperar la igualdad numérica, Chile volvió a quedarse con 14 por la amarilla al capitán Martín Singren. El seleccionado de Pablo Lemoine resistió con orgullo ante la superioridad, técnica, física y numérica de los asiáticos, que solo tomaron algo de aire con el try de Fakatawa. Fue la segunda conquista para el potente segunda línea de origen tongano y se dio en la última acción antes de la pausa (40+1), a la que se llegó con ventaja para los orientales por 21-7.

Con las hinchadas de los dos países bien hermanadas y bajo un calor soporífero, los chilenos lograron un nuevo try cuando regresaron de los vestuarios: Alfonso Escobar culminó otro avance de Iñaki Ayarza, el mejor de Los Cóndores, al apoyar la pelota en la zona de marca (48) y seguir aumentando la cuenta de puntos de los sudamericanos. Pero Michael Leitch (53), Ryoto Nakamura (71) y Warner Dearns (80) pusieron a salvo a los japoneses con otros dos tries, sin olvidar la contribución del pateador Rikiya Matsuda, que no falló ninguna de las seis conversiones y terminó con 12 puntos.

Tras esta victoria, Japón toma el mando del Grupo D con 5 puntos, uno más que Inglaterra, que el viernes derrotó en Marsella a Argentina por 27-10. Los dos equipos sudamericanos cierran la llave sin puntos, mientras que Samoa no ha jugado aún.

Federico Todeschini, asistente en el staff de Chile y exjugador de Los Pumas, señaló: “Fue muy intenso, sobre todo para los jugadores, ver tanta gente apoyando en las tribunas, la verdad que fue emocionante. Con respecto al juego, considero que el resultado fue abultado por lo que fue el contexto. Tuvimos el control del partido durante varios minutos, pero después nos costó marcar puntos en la zona de definición. Y después, lógicamente, el rival es un equipo con mucha experiencia y tamaño; nos hicieron algunos tries fáciles. También a partir de algún error individual y virtudes de ellos. Pero estoy muy contento con el debut, dejamos bien parado a Chile, estuvimos a la altura, los chicos tuvieron muchas ganas y una entrega”.

Marcelo Torrealba, uno de sus jugadores, comentó: “Desde temprano sabíamos que íbamos a tener el apoyo en el estadio. Fue un partido durísimo, cada error acá cuesta muy caro. No sabemos cuál es nuestro límite, pero nos quedamos con esa sensación de estar en la elite del rugby mundial. Queremos inspirar a las nuevas generaciones del rugby chileno”. Y el hooker Diego Escobar, expresó: “Son miles de emociones por el respaldo de los chilenos y no solo de ellos. Tuvimos un buen papel hasta el minuto 70, orgulloso de este equipo y cuídense de Chile, porque estamos para cosas grandes. Me colapsé de emoción y fue lo que me cargó de energía; sobre todo ver a mi viejo llorando en la tribuna y a mi familia. Ahora hay que analizar a Samoa. Si no cometemos penales, podemos hacer un gran papel”.

