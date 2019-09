Jerónimo de la Fuente no duda: "el equipo está más fuerte que nunca" Crédito: Villarpress

OSAKA, Japón.- José Luis Imhoff lo pasaba a buscar junto con otros chicos de su edad todos los sábados a la mañana y se lo llevaba a su casa a mirar y analizar partidos del Seis Naciones. De ahí, a entrenarse a Duendes y a aplicar en la cancha lo que habían visto por televisión. Andaba por los 10 años. Pero ahora tiene 28, y terminada la parte formal de la rueda de prensa, Jerónimo de la Fuente se queda hablando con los periodistas. Distendido en el piso 18 del New Otani Hotel, cuenta que hoy es de los que más se quedan analizando videos y que le cuesta sacar la cabeza del rugby, aun en los momentos libres.

En un Mundial, no hay tiempo para la dispersión, y menos después de que los Pumas hayan cedido el primer partido. La derrota ante Francia los obliga a ganar todo lo que queda por delante en el Grupo C de Japón 2019 para lograr el primer objetivo de clasificarse a los cuartos de final, con Tonga como próximo rival, el sábado a las 13.45 hora local (1.45 de la madrugada argentina) en el Hanazono Rugby Stadium de esta ciudad.

"Nos duele mucho todavía la derrota con Francia, pero el Mundial no terminó, nos quedan tres partidos. Estamos con mucha fe, con mucha confianza", relata De la Fuente, subcapitán y uno de los líderes de los Pumas. "Contra Francia se podía ganar o perder, es un gran rival. Lo que más nos duele es haber jugado un tiempo bien y un tiempo mal cuando sabemos que podemos jugar 80 minutos a buena intensidad. Intensidad de la cabeza y de las piernas. Creo que tenemos que enfocarnos en lo que viene. Ya vimos lo que hicimos bien e hicimos mal y sería un error quedarnos en el pasado. Sí, saber que tenemos que mejorar esos errores, y mejorar lo que seguimos haciendo bien."

Es evidente que las heridas del mal debut todavía están abiertas. El partido con Tonga aparece como una buena oportunidad para recuperarse y llegar con el ánimo en alza al partido con Inglaterra, una semana más tarde. Ese partido que pasó a ser determinante. Claro que para eso, antes hay que superar el escollo que significan los hombres del Pacífico Sur, que en su estreno ante los ingleses demostraron ser más peligrosos de lo que se anticipaba en la previa. Y los Pumas evidenciaron ser un equipo al que no le sobra nada. De la Fuente no pierde la fe.

"Somos conscientes de la importancia que tenía el partido con Francia y a todos nos dolió perder. Nos dijimos: el que no crea que se puede clasificar va a quedar de lado, porque el equipo tiene muchísima confianza en clasificarse, en jugar un partido y ganarle a Tonga. Y después llegará Inglaterra y después, Estados Unidos", confía el centro de 28 años, que suma 51 presencias en el seleccionado argentino y está disputando su segundo Mundial. "El equipo está más fuerte que nunca. Queríamos ganar, hubiese sido mucho más fácil después de una victoria, pero pasó lo que pasó y este equipo saca lo mejor de sí en las complicadas."

Antes de despedirse pidiendo disculpas por tener que irse a analizar videos con Martín Gaitán, uno de los entrenadores asistentes, De la Fuente dejó algunos conceptos importantes que permiten entender el momento del equipo y analizar el partido que se viene: "De la derrota se aprende mucho más que de la victoria. De todas las derrotas se sacan cosas buenas y malas. Esta fue una derrota muy dura. Este es un Mundial y nosotros vinimos acá a aspirar a lo máximo. Ahora tenemos que ganar el fin de semana y todos los partidos que vendrán".

-¿Recordás haber estado en el pasado en una situación similar?

-No. Perder en el Mundial, en el primer partido, cuando estuvimos esperando mucho tiempo estar acá, es muy duro. Siempre perder con la camiseta de los Pumas nos duele mucho, pero esta vez un poco más porque estamos en un Mundial.

-Los backs no tuvieron un buen partido ante Francia. La pelota casi no les llegó a los wings, casi no hubo quiebres. ¿Qué explicación le encontrás?

-Seguramente tuvimos algunos errores. También contra Francia, por la defensa que tiene, es difícil llevarla con las manos hasta los wings. Si salían fuerte, la idea era ganar el contacto, ganar cada centímetro. En el primer tiempo fue mérito de la defensa de Francia y en el segundo creo que sí conseguimos algunos quiebres y tuvimos situaciones.

-Además de ganar, ¿qué tan importante es hacerlo jugando bien para sumar confianza de cara al partido con Inglaterra?

-Jugar bien y conseguir un triunfo con autoridad va a ser mucho mejor que ganar por uno. Quiero que ganemos jugando bien. Quiero que nos llenemos de confianza para después, cuando termine el partido con Tonga, encarar el partido con Inglaterra.

-¿Por dónde creés que va a pasar el partido?

-Primero, por la concentración en la defensa. Tonga es un equipo que tiene poderío físico, pero no tienen un orden. Y después, manejar los tiempos del partido con el apertura, juegue quien juegue. Es clave jugar en su terreno, trasladarles la presión a ellos. Y cuando lleguemos a 22, volvernos con puntos.

-Como primer centro, ¿te modifica en algo jugar con Nicolás Sánchez o con Benjamín Urdapilleta de apertura?

-No. Vienen entrenándose los dos muy bien. Son dos grandes jugadores y me siento muy cómodo con los dos. El sistema es el mismo y yo estoy para ayudar al 10. Uno tiene otra visión con el pie [Urdapilleta], otro quiere jugar más [Sánchez]. Pero el sistema es el mismo y yo me adapto a la jugada que cantan.

-¿Qué clase de jugador es Urdapilleta?

-Me parece que Benja es un jugador temperamental, que le gusta tener protagonismo, que le gusta manejar el equipo, que el equipo se apoye en él. También tiene un poco más de visión al usar el pie. Al tener tantos años en el rugby francés, utiliza bien las patadas para jugar en campo rival. Después, es como Nico: le gusta jugar, le gusta pedir todas. Es un jugador que a cualquier equipo le gusta tener.