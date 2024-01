escuchar

En un fin de semana con escaso protagonismo celeste y blanco en Europa, fue el marplatense Joel Sclavi quien dio la nota al contribuir con un try en la goleada de La Rochelle por 45-12 frente a Leicester Tigers, en uno de los partidos por la tercera fecha de la Champions Cup. El jugador de los Pumas ingres贸 a los 18 minutos del segundo tiempo como pilar izquierdo e inmediatamente se hizo sentir al quebrar el in-goal en una jugada de pick-and-go posterior a un line-out ofensivo.

Despu茅s de haber comenzado la defensa del t铆tulo con dos derrotas, la goleada ante el poderoso equipo ingl茅s en la tercera fecha de la Copa Europea de Campeones le permiti贸 a La Rochelle mantenerse en la pelea por ingresar a los octavos de final, con un partido por jugar en la zona, en un mano a mano frente a Sale Sharks el domingo pr贸ximo. El conjunto de Manchester viene de caer el s谩bado ante Stormers, partido en el que Agust铆n Creevy apoy贸 su segundo try en la temporada y el cuarto en su ciclo en los Sharks.

El de este domingo fue el segundo try de Sclavi en la temporada. El marplatense ya hab铆a marcado cuando se sum贸 al equipo tras el Mundial, en la cuarta fecha del Top 14 ante Oyonnax. Desde entonces acumula siete presentaciones (tres por la Champions Cup), seis de ellas ingresando desde el banco, y dos tries.

El try de Sclavi para La Rochelle

La tercera fecha de las competiciones europeas result贸 una jornada fatal para los equipos ingleses. Adem谩s de la ca铆da de Leicester en Welford Road, el campe贸n local Saracens tambi茅n se las vio negras ante un conjunto franc茅s, ya que B猫gles-Bordeaux, con 80 minutos de Guido Petti Pagadiz谩bal, lo super贸 por 55-15. En el conjunto londinense estuvo Juan Mart铆n Gonz谩lez desde el minuto 21 de la segunda mitad.

Con tres victorias en tres partidos, Bordeaux ya est谩 clasificado a octavos de final, mientras que Saracens deber谩 vencer a Lyon el s谩bado para mantenerse vivo. Toulouse, Bath, Harlequins, Northampton, Exeter y Leinster tambi茅n abrocharon este fin de semana su lugar entre los 16 mejores.

Acci贸n en la Challenge Cup

En el 煤nico partido disputado en el d铆a por la Challenge Cup, Facundo Gigena fue titular en la buena victoria de Pau 33-20 ante Cheetahs en Amsterdam, con lo que el equipo franc茅s mantiene vivas sus chances de clasificaci贸n el pr贸ximo fin de semana. El argentino recibi贸 la tarjeta amarilla a los 39 minutos.

Lo m谩s destacado entre los argentinos en la tercera fecha hab铆a sido la victoria de Benetton en su visita a Newcastle Falcons por 57-18, el viernes. All铆, el apertura Tom谩s Albornoz se luci贸 con 16 puntos (un try, un penal, cuatro conversiones) y el wing Ignacio Mendy aport贸 un try (tambi茅n fue amonestado); Eduardo Bello apoy贸 para el equipo de los argentinos (Pedro Rubiolo tambi茅n fue titular, no estuvieron Moroni, Mateo Carreras ni Orlando), que acumulan 14 ca铆das en la temporada, sin victorias, y quedaron sin posibilidades de clasificaci贸n.