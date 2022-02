Juan Imhoff sigue agrandando su leyenda: tocó la barrera de los 100 tries en Racing 92

Del lujoso París La Défense la gente ya se fue y en la cancha quedan los protagonistas y otros miembros de Racing 92. Entre los jugadores, las familias, el cuerpo técnico y el presidente del club se destaca alguien en la pantalla gigante del estadio: Juan Imhoff, que figura con la marca de tries que lleva acumulados en la institución. Cien. Un número notable, que remarca la constancia y la regularidad de uno de los grandes wings de la historia del rugby argentino.

Su llegada al por entonces Racing Metro se dio luego del Mundial Nueva Zelanda 2011, en el año en que ya empezaba a mostrar sus dotes de definidor: fue una de las figuras de aquel Pampas XV campeón de la Copa Vodacom, con 10 tries en 10 partidos. Desde su arribo a París ratificó con puntos la confianza del club en el rosarino. El primero de los 100 tries tuvo una particularidad numérica: lo anotó el 11/11/2011 frente a Cardiff Blues con la camiseta 11, la que mejor le sienta y la que tal vez esté colgada en algún rincón del club el día en que Imhoff se retire. De ahí en más no paró y, aunque Racing fue llenándose de figuras con el paso de los años, el argentino casi siempre mantuvo su lugar.

La corrida de su try 100 en Racing 92

Su búsqueda constante de juego, su capacidad de explotar espacios y su destreza para evadir rivales lo convierten en un wing de elite. Su profesionalismo, la obsesión por mejorar y su ética de trabajo hacen que no pierda velocidad con el paso del tiempo y compita a la par a los 33 años contra chicos que tienen 10 menos que él. Eso y un estilo de juego integral y expansivo, el que propone Racing 92, producen un combo perfecto en el que el back y el equipo se retroalimentan.

En el Top 14, la liga francesa, Imhoff apila 67 conquistas y se ubica octavo en la tabla histórica. Es el tercer extranjero, por detrás de los fijianos Napolioni Nalaga (87) y Timoci Nagusa (80). Otro try tuvo lugar en el Super Sevens de 2020, un torneo oficial de juego reducido del que Racing 92 fue vencedor. Pero la especialidad del rosarino es la Champions Cup: lleva 32 anotaciones en 53 encuentros, una cifra brillante que lo tiene quinto en la historia del torneo más prestigioso de Europa, a ocho del inglés Chris Ahston, el primero. La copa europea es el sueño pendiente, ya que el back alcanzó tres finales y todavía no se consagró.

La celebración de Racing 92 por los 100 tries de Juan Imhoff en el club de París. Racing 92

El sábado aprovechó un buen quiebre del australiano Kurtley Beale para tocar la barrera de los 100, que muy pocos jugadores tienen en un mismo club. El apoyo en el in-goal sirvió para que Racing 92 superara a Pau por 35-29 y se consolidara en los puestos de playoffs del Top 14. El club de los Pirineos es una de sus víctimas preferidas: recibió seis tries de Imhoff en su carrera, superado apenas por los nueve que le marcó a Castres y los siete a Montpellier. “Es importante para mí haber marcado 100 tries en el mismo club. No se le da a todo el mundo, aunque a veces los tries son fáciles de marcar con sólo agarrar la pelota, después de un dos contra uno. Pero, sobre todo, son 100 historias diferentes, y como tengo una memoria excelente, recuerdo casi todos ellos. Hay que estar ahí en el lugar correcto y en el momento correcto. Me gustaría agradecer a mi hermano por el mensaje que me dejó. Me dijo que gracias a mí se levantó de su sillón 100 veces”, expresó al diario L’Equipe tras el partido.

Imhoff tiene contrato hasta el final de esta temporada y está definiendo su futuro. En principio su salida de Racing 92 era una posibilidad concreta, pero los ocho tries en 16 partidos y sus buenos rendimientos parecen haberle cambiado la opinión al presidente Jacky Lorenzetti. En París el número 11 encontró su lugar en el mundo profesional y, como suele decir, hizo que Racing 92 fuera su querido Duendes, su club de Rosario, para generar un sentido de pertenencia.

Acompañado por su mujer, Natacha, y su hijo, Bastian, el jugador que hizo 16 tries en sus 37 presencias en los Pumas disfrutó una tarde especial en una temporada en la que está volviendo a encontrar su mejor versión, luego de un año irregular, en el que varias lesiones no le permitieron tener continuidad. Racing 92 lo disfruta de nuevo.