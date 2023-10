escuchar

Los Pumas perdieron este viernes con Nueva Zelanda por 44 a 6, por las semifinales del Mundial de rugby Francia 2023, en el Stade de France, de Saint-Denis. El equipo dirigido por el australiano Michael Cheika no supo contener el ataque agresivo de All Blacks, una de las potencias del mundo del rugby, y sufrió una derrota categórica.

Los tries en la segunda mitad de Aaron Smith, Shannon Frizell y Will Jordan, más las conversiones de Richie Mo’unga marcaron la supremacía neozelandesa ante un equipo argentino que se desplomó en el inicio del segundo tiempo. A pesar de la enorme diferencia, Los Pumas se brindaron al máximo hasta el final, con el orgullo en juego.

🇦🇷 Así se despidieron #LosPumas, saludando a su gente y cerca de sus familias.



Los All Blacks, ganadores en tres ocasiones del Mundial (1987, 2011, 2015), aguardarán rival del partido entre Inglaterra y Sudáfrica, el vigente campeón, que se enfrentarán este sábado a partir de las 16 de nuestro país, por la segunda semifinal.

Los Pumas, que irán por el tercer puesto el viernes próximo, se enfrentaron con Nueva Zelanda en 37 oportunidades, con un saldo de dos victorias, un empate y 34 derrotas, cuatro de ellas correspondientes a Copas del Mundo. Luego de la batalla, hablaron los protagonistas. Y se refirieron con dolor por una derrota que, tal vez, estaba dentro de los planes. Pero la diferencia fue abismal. Y allí radica la enorme decepción.

Mark Telea saluda a Juan Martín González, después de la durísima caída Lewis Joly - AP

Julián Montoya. el capitán de los Pumas dialogó con ESPN luego de la dura derrota ante los All Blacks y no ocultó su desazón: “Estamos tristes, frustrados, no era el partido que queríamos. El sueño de jugar una final se fue, pero todavía queda una semana para ir en búsqueda de una medalla. Estoy triste, dolido, que duela lo que tenga que doler pero todavía nos queda una semana”.

Además, destacó lo hecho por Nueva Zelanda: “Es un equipazo, aprovechó cada oportunidad, en el scrum y el maul fueron muy superiores y en cada oportunidad que tuvieron, marcaron. Por momentos defendimos bien muchas fases, pero contra ellos hay que seguir siempre. Hablamos siempre de luchar por todos, de luchar cada pelota y lo fuimos a buscar siempre, con errores y aciertos. Por momentos nos marcaron muy fácil, duele mucho”.

Por último, Montoya dejó en claro que no es lo mismo ser tercero que cuarto: “No es lo mismo ganar una medalla que no tenerla; ganar que perder. Todavía nos queda una semana, vamos a corregir cosas y vamos a mejorar para ir en búsqueda de esa medalla. Todavía tenemos algo por qué luchar y vamos por la medalla”.

Michael Cheika, el seleccionador de los Pumas, estaba muy golpeado. “Ha sido increíblemente decepcionante para nosotros. El esfuerzo fue grande. Lo dimos todo y pienso que los detalles del partido, como la transición en los scrums, los últimos minutos antes del descanso, los primeros minutos tras el descanso... Son los pequeños matices que todavía no tenemos en nuestro juego”, expresó el conductor.

Matías Alemanno y Juan Martín González saludan a la gente FRANCK FIFE - AFP

”Pero estoy muy orgulloso de nosotros. Sé que el marcador es duro, pero el esfuerzo, su defensa y trabajo en el campo... Simplemente no teníamos la clase para batir a Nueva Zelanda. Todavía no hemos acabado. Queremos volver a casa con una medalla, por lo que la próxima semana es muy importante para nosotros. No estoy seguro de si te dan una medalla por ser tercero, pero vamos a enfocarlo de esta manera. Tendremos que reponernos de esa noche, realmente pensamos que podíamos llegar a competir y es algo que duele, pero hay que levantarse”, advirtió. En Francia 2007, cuando la Argentina fue tercero, recibió un premio al subirse al podio.

Lágrimas, abrazos y una despedida muy emocionante. Así se retiró el equipo argentino, siempre respaldado por una multitud. ”Estoy muy agradecido a nuestros aficionados. Lo siento si no fue un poquito más nivelado. Nos apoyaron mucho y espero que la próxima semana lo hagan también”, señaló Cheika.

