Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas 2026, tras la fecha 9

La novena fecha de la edición 2026 del Súper Rugby Américas se completó este domingo, pero tuvo su encuentro estelar el viernes pasado entre los dos líderes y se lo llevó Dogos 43 a 28 sobre Pampas, resultado con el que lo alcanzó en la cima de la tabla de posiciones.

La franquicia bonaerense y la de Córdoba quedaron con un récord de siete triunfos y dos derrotas cada uno y acumulan 37 unidades porque también están igualadas en los bonus que consiguieron en el certamen -9 cada uno-.

Tercero, con 31 tantos, está Capibaras tas superar a Cobras Brasil, el peor equipo del campeonato, 40 a 19 como visitante. Selknam de Chile consiguió una victoria más que importante frente a Yacaré XV de Paraguay 34 a 13 y escaló al cuarto lugar con 27 unidades, por lo que está en zona de ingreso a las semifinales.

Detrás suyo se ubica Tarucas con 23, solo dos por encima de Peñarol Rugby que le ganó a domicilio 34 a 20. Los conjuntos guaraní y brasileño cierran la general con 11 y 7 puntos, respectivamente.

Cronograma de la fecha 10

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 1° de mayo

16: Capibaras vs. Pampas XV.

20: Yacaré XV vs. Cobras Brasil.

Sábado 2 de mayo

15: Selknam XV vs. Peñarol Rugby.

20: Dogos XV vs. Tarucas.

La tabla de posiciones del Súper Rugby Américas

Del certamen participan ocho franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones clasificarán a las semifinales. La definición está prevista para el 19 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+, mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.

Tabla de campeones del Súper Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025 volvió a ganar Peñarol.