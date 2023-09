escuchar

Una polémica inesperada: tras las quejas de algunos países por la interpretación de los himnos durante la primera fecha del Mundial de rugby, los organizadores darán la posibilidad a las federaciones participantes a elegir entre la versión cantada por un coro infantil, como se hizo en los primeros partidos, o volver a una interpretación clásica instrumental grabada. A esta solución se llegó después de negociaciones entre el comité de organización, World Rugby y el ministerio de Deportes francés.

La organización “France-2023 trata de buscar una solución intermedia, pero en los hechos, la Marsellesa en canon -forma musical con carácter polifónico- no fue lo ideal y se produjo una cacofonía que no era adaptada. Tratamos de buscar una solución, sabiendo que hubo himnos en los que no pasó nada”, dijo AFP una fuente cercana a la máxima instancia del rugby.

“Hay que encontrar un equilibrio entre los himnos cantados con la fuerza del rugby y no desalentar a los niños, que han trabajado duro” desde hace meses, explicó una de estas fuentes. El próximo partido del Mundial será el jueves en Lille, entre el anfitrión Francia y Uruguay.

Une Marseillaise dissonante et cacophonique où les chants des supporters a très largement couver les chœurs d’enfants #France2023 pic.twitter.com/mx1a5zyXjf — Frétigné (@lfretigne) September 8, 2023

El torneo comenzó el viernes en el Estadio de Francia de Saint-Denis, con un estelar Francia-Nueva Zelanda en el que los himnos fueron interpretados por un coro infantil presente sobre el césped. Pero los arreglos polifónicos no concordaban con el canto “a capella” de la gran mayoría de los casi 79.000 espectadores. “La peor Marsellesa de la historia”, lamentó en redes sociales el capitán del equipo francés de la Copa Federación, Julien Benneteau.

En los siete restantes encuentros del fin de semana se reprodujeron los problemas de acústica y en algunos casos los coros estaban grabados y la interpretación se reprodujo por megafonía, para extrañeza y rechazo de muchos aficionados, que no lograban cantar su himno siguiendo la melodía. Varias leyendas del rugby mundial, como el irlandés Rob Kearney, se sumaron a las protestas de los aficionados en redes sociales. “Por amor de Dios, devuelvan a todos sus himnos nacionales... están matando la emoción de los minutos previos al partido”, escribió Kearney. ”Espantosa la versión del himno que pusieron los franceses para la selección Argentina de rugby!!! Una falta de respeto!!”, afirmó en la red X (ex twitter) un aficionado albiceleste.

Asimismo, el plantel de Inglaterra se vio sorprendido por la versión del himno God Save The King que sonó en la previa del encuentro contra Los Pumas. Algo similar ocurrió con la interpretación de los himnos irlandés, italiano y francés, que generó múltiples rechazos en las redes sociales. . Andy Goode, leyenda del rugby inglés, dejó un duro comentario en sus redes sobre la nueva versión elegida para este Mundial: “¿Quien esté a cargo de todos los himnos de la Copa del Mundo puede dejar de masacrarlos?”, escribió.

Cara a cara: Francia y Nueva Zelanda, antes del choque inaugural del Mundial de rugby Christian Liewig - Corbis - Getty Images Europe

Lesley Garrett, un cantante británico especialista en entonar los himnos en partidos de fútbol, rugby y cricket en Inglaterra, declaró en la radio de la BBC que no se comprendió el valor que tiene para los jugadores y el resto de los actores la importancia del momento. “No han entendido la relación vital que existe entre los himnos, los jugadores y los aficionados”, dijo. “En mi opinión, no han entendido el propósito de cantar en los acontecimientos deportivos. Al cantar el himno nacional, es absolutamente vital que el equipo, los aficionados y el público en general tengan la oportunidad de unirse en lo que va a ser un gran esfuerzo”, concluyó.

La cadena RMC Sport habló con algunos de los niños encargados de grabar los coros para las canciones patrias. “Hicimos todo lo posible para aprendernos todos los himnos y poder cantarlos allí”, comentó Hugo, uno de los jóvenes cantantes, al medio local. Junto a Lorenzo, Malone y Lola, estos cuatro jóvenes integrantes del coro, explicaron que les llevó un año practicar los himnos de naciones como Samoa, Gales, Fiji, Sudáfrica, Escocia, Australia y las demás selecciones. “Empezamos en septiembre pasado”, aclararon.

“No todo el mundo puede cantar los himnos nacionales”, agregaron. “Es un gran orgullo. Lo hemos dado todo, lo sabemos. Hicimos todo lo posible para aprendernos todos los himnos y cantarlos allí. Si nos cancelan otro partido, sería difícil de asumir”, indicaron sobre cómo los afectaría una posible cancelación del formato elegido.

LA NACION