El gran ausente

Facundo Isa. El nombre más saliente entre los marginados. Desde que debutó en los Pumas en noviembre de 2014 a los 21 años, demostró que era un jugador distinto. Fue proscripto cuando eligió seguir su carrera en el Top 14 de Francia y, cuando la medida se flexibilizó en noviembre pasado, estaba lesionado. En los tres partidos que jugó no llegó a acoplarse al sistema de juego y Mario Ledesma fue inflexible: al no considerarlo para entrar en los 23 del primer partido, priorizó a los jugadores que están en el sistema de la UAR. Incluso a un tercera línea como Rodrigo Bruni, que no jugó mucho en los Pumas. Una baja sensible de un jugador con cualidades de ball carrier que escasean en este equipo. Incluso varios periodistas franceses comentaron ayer con sorpresa la ausencia en el Mundial de Japón del octavo de Toulon.

Un apertura muy eficaz

Benjamín Urdapilleta. Volvió al seleccionado luego de una fugaz participación en 2012 y 2013, cuando no se convocaba en junio a quienes jugarían el Rugby Championship. Apenas unos minutos en Salta y otro puñado en Pretoria alcanzaron para convencer a Ledesma. Un apertura con mentalidad ganadora, enorme efectividad en los envíos a los palos (incluso en momentos críticos) y agresividad en el ataque, que no se conforma con estar: ahora irá por la titularidad.

Las virtudes de un polifuncional

J uan Cruz Mallía. Uno de los tres jugadores que no vieron acción con la celeste y blanca durante la etapa de preparación, junto con Rodrigo Bruni y Enrique Pieretto. Su versatilidad para ocupar varios puestos entre los backs le jugó a favor: en Jaguares ya actuó de apertura, primer y segundo centro, wing y fullback. En Jaguares XV estuvo siendo utilizado preferentemente como número 12, mismo puesto que ocupa Lucas Mensa.

Con un partido llegó a Japón

Lucas Mensa. El centro de Pucará, que formó parte del equipo de Argentina XV, debutó con los Pumas en el partido frente a Sudáfrica y 48 horas después fue confirmado en la lista para el Mundial. Sólido en el tackle, con buena capacidad para romper la primera línea defensiva rival, encontró una oportunidad inesperada y jugará su primera Copa del Mundo.

Un veterano en su cuarto Mundial

Juan M. Leguizamón. Es el único sobreviviente del plantel que ganó la medalla de bronce en Francia 2007 y jugará su cuarto Mundial, igualando la marca de Agustín Pichot, Felipe Contepomi, Pedro Sporleder, Martín Scelzo y Mario Ledesma. Necesita cuatro partidos para alcanzar a Mario Ledesma como el Puma con más participaciones en Mundiales (18 encuentros). Con 36 años, es el más veterano del equipo. Un jugador indispensable que aporta energía dentro y fuera de la cancha, más allá de que hoy no esté dentro de los titulares. Seguramente tendrá minutos en los partidos ante los Estados Unidos y Tonga. Su ascendencia sobre el grupo fue fundamental para que se gane un lugar.