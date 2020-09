Michael Cheika dirigió a Australia durante seis años y en 2015 fue subcampeón mundial y ganó el Rugby Championship; además, conquistó el Súper Rugby y la Copa Heineken y dirigió a Stade Français. Fuente: Reuters

El acogedor sol mendocino invitaba a ir caminando hasta el estadio. El trayecto por la coqueta Avenida Civit deparó una sorpresa. Sentado ante una mesa en la vereda de un bar, Michael Cheika tomaba un café con otro integrante del staff de Australia, que al día siguiente iba a enfrentarse con los Pumas. Devolvió el saludo con una sonrisa que no parecía disimular ningún compromiso. Fue auténtico. No sabía que unas horas más tarde habría otro encuentro, más formal.

"No es ningún secreto que yo soy un gran admirador del jugador argentino y del rugby de aquí en general", dijo para LA NACION en una entrevista previa al partido, en la que también reveló haber estado en tratativas con la Unión Argentina de Rugby (UAR) para asumir como head coach de los Pumas tras la renuncia de Santiago Phelan, sucedida un año antes. Era julio de 2015. Ahora, septiembre de 2020, el vínculo entre el ex entrenador de los Wallabies y el rugby argentino finalmente se concreta: será asistente de Mario Ledesma durante la estadía de los Pumas en Australia en torno al Rugby Championship.

Los Pumas, que ya conocen el fixture, tendrán durante este particular certamen una ayuda extra invalorable. Cheika dirigió a los Wallabies entre 2014 y 2019 y los llevó al subcampeonato en el Mundial Inglaterra 2015 y al título de campeones del Rugby Championship de ese mismo año; también conquistó el Súper Rugby al mando de Waratahs (el último equipo no neozelandés en lograrlo) y la Heineken Cup preparando a Leinster, además de dirigir a Stade Français. En todos esos equipos hubo algún argentino involucrado.

La relación más estrecha, naturalmente, fue con Mario Ledesma, a quien llevó como entrenador de forwards a Waratahs y luego al seleccionado australiano. Hoy, de alguna manera, los roles se invierten. "Con Michael empecé a conversar a principios de año. Yo le propuse volver a trabajar juntos y enseguida se interesó", declaró Ledesma en un comunicado de la UAR. "Lo noté muy entusiasmado. Siempre le gustó mucho el rugby argentino, nos puede aportar mucha experiencia. Sin dudas, es una excelente oportunidad para seguir aprendiendo, porque piensa cosas fuera de lo común ['out of the box'], y tiene una visión innovadora y supercreativa".

Mario Ledesma, que fue asistente de Cheika en el seleccionado australiano, ahora convocó al ex DT de Wallabies para que lo asesorara en el Rugby Championship. Fuente: Reuters

Cheika asistirá al staff de entrenadores en la preparación para el torneo y en los partidos. "Pudimos dialogar y escuchar sus recomendaciones acerca de lugares para entrenar, horarios y hasta cuestiones relacionadas con el clima", agregó Ledesma.

Los Pumas se entrenan en Montevideo y tienen la intención de partir a tierras australianas a la brevedad; la fecha aún no está confirmada. Salir de la Argentina les permitió ganar en intensidad y tranquilidad. Ahora, además, podrán empezar a hilar más fino a partir de la confirmación del fixture. El debut, como es tradición, será ante Sudáfrica, el 7 de noviembre en Brisbane. Pero luego habrá variaciones: el segundo compromiso será contra los All Blacks en el Westbank Stadium, de Parramatta, zona del oeste de Sydney, y el tercero tendrá lugar en el ANZ Stadium, de Syndey, donde los argentinos jugaron por única vez en el partido inaugural del Mundial 2003. Los encuentros de vuelta serán en el orden inverso: Australia (en Newcastle, donde los locales jugaron una sola vez y perdieron, por 9-6 frente a Escocia en 2012, bajo una lluvia torrencial), Nueva Zelanda (Parramatta) y Sudáfrica (ANZ Stadium).

Al llegar a Australia, los Pumas deberán permanecer aislados por 14 días, pero tendrán la posibilidad de entrenarse normalmente dentro de la "burbuja". Incluso se está buscando la forma de hacer algunos amistosos en ese período. Australia A y los Waratahs son los equipos que suenan como posibles sparrings.

Cheika es un aficionado al rugby argentino y condujo a varios jugadores albicelestes importantes, como Felipe Contepomi, Rodrigo Roncero y Juan Manuel Leguizamón. Fuente: Reuters

Ahora los argentinos suman un aliado que tiene gran conocimiento del terreno, y también de ellos mismos. Además de tener vínculo con Ledesma, Cheika entrenó a Felipe Contepomi, Rodrigo Roncero y Juan Manuel Leguizamón, entre otros.

El sudafricano Izak Van Heerden cumplió un rol vital con Ángel Guastella y Alberto Camardón en la gira del seleccionado por Sudáfrica en 1965. El neozelandés Alex Wyllie estuvo como auxiliar en varios períodos en los años noventas hasta que asumió poco antes del Mundial Gales '99, en que los Pumas llegaron por primera vez a cuartos de final. El inglés Les Cusworth festejó el triunfo de 2006 en Twickenham como un argentino más y acompañó a Marcelo Loffreda en su mandato. Tati Phelan tuvo dos auxiliares de lujo en el francés Fabien Galthié y el ex campeón del mundo en All Blacks Graham Henry. Cheika continúa así una larga tradición de ayudantes extranjeros en los Pumas.

