Los Camardón, una familia de varias generaciones de rugby diseminada entre Belgrano y Alumni

El rugby tiene un sello distintivo: es un deporte de herencia. A lo largo de distintas generaciones, las familias forman parte esencial de los clubes. Es difícil encontrar a un jugador que no tenga un parentesco que lo haya vinculado con el rugby. Están los Campbell (cinco generaciones consecutivas en Biei), los Allen (CASI), los Miguens (CUBA), los Contepomi (Biei/Newman), los Imhoff (Duendes, de Rosario), los Gradin (Belgrano), los Morgan (Old Georgian). La lista se amplía en cada club. Porque mientras un niño juega, un hermano es entrenador y un padre ocupa algún cargo en la comisión directiva. El caso de los Camardón es aun más particular, ya que ellos abarcaron varias décadas, distintos clubes y, también, el seleccionado argentino.

Alberto Camardón, el “Cabo”, fue, junto a Ángel Guastella, entrenador de los Pumas de 1965. Su aporte en pos de la preparación física –inédita en esa época– fue clave, como así también su elección de Aitor Otaño como capitán. Su sobrino Gonzalo –hijo de Fernando, el “Abuelo”– fue un formidable back del seleccionado en la década de los noventas e integrante del equipo que logró el quinto puesto en la Copa del Mundo Gales 1999.

Los Camardón de la generación de Alberto eran cinco hermanos varones y una mujer, Luisa, la única que todavía vive. Víctor, el tercero, partió la semana pasada. La familia protagonizó hechos poco comunes en el rugby y en el deporte. Cuatro hermanos llegaron a jugar juntos un partido de primera, por Belgrano. Frente a Pueyrredón, integraron el XV Víctor, de octavo; Luciano, de wing; Mario, de pilar derecho, y Alberto, de fullback. Otra: en una misma temporada, Alberto fue el preparador de Belgrano y Víctor y Fernando, los de Alumni.

Luciano Camardón y su mujer, María Justa Guerrero, se instalaron en Chile en los años cuarentas y en ese país nacieron cuatro de sus seis hijos.

Los hermanos Camardón tuvieron el don de la formación. Por su rol de entrenadores de todas las divisiones posibles pasaron cientos de jugadores, especialmente en Belgrano y Alumni. Fernando, por ejemplo, también entrenó en Los Cedros.

El padre, Luciano, jugó en Gimnasia y Esgrima en los años treintas. En los cuarentas se instaló junto a su mujer, María Justa Guerrero, en Chile, para dirigir el Hotel Termas de Cauquenes, en Rancagua. Allí nacieron Alberto, Víctor, Mario y Luisa. El mayor, Luciano, y el menor, Fernando, lo hicieron en la Argentina.

El primero que llegó a Belgrano fue Luciano. Alberto no pudo hacerse socio y, entonces, jugó durante dos años en Hindú. El Cabo fue una leyenda de Belgrano. Dirigió al equipo que salió campeón en 1963, 1966 y 1967. Fue jugador, entrenador, dirigente y árbitro. En el famoso partido ante Junior Springboks en 1965 actuó como juez de touch. Es el que corrió al lado de Marcelo Pascual en su histórica palomita. Además, en el BAC creó la categoría de socio de temporada, lo que permitió al club ampliar notablemente la cantidad de jugadores.

Homenaje de Alumni a Alberto Camardón

Fernando, el “Abuelo”, que murió en el verano de 2010, fue el primero que se marchó a Alumni, a raíz de su amistad con el inglés Ginhson y con el Mono Cubelli (padre y abuelo de Pumas de Belgrano, Alejandro y Tomás). Más tarde se unió Víctor.

“Nuestra familia es de Balumni. Mi padrino es Fernando, que siempre me insistió para llevarme a Alumni, pero yo me quedé en Belgrano”, me dice Diego de Risi, hijo de Luisa. Su papá, Pierre, estuvo en la construcción y el desarrollo de Alumni, pese a ser del BAC.

"Balumni", la síntesis de Belgrano y Alumni que caracteriza a los Camardón, una familia de rugby. Leonardo Leveroni/Prensa URBA

La Copa Hermanos Camardón se pone en juego en el primer partido del año entre Belgrano y Alumni. La última vez fue ganada por Alumni y Víctor, ya en silla de ruedas, la festejó junto a todo el equipo. Fue su último acto en el rugby. Pocos días después partió. La historia de ese trofeo es contada por Alejandro “Tinker” Voltán, un tradicional de Belgrano: “Luego del sepelio de Fernando nos quedamos varios hablando y en un momento dije: «Esto es como un tercer tiempo de Belgrano y Alumni. Tenemos que hacer una copa»”.

El “Abuelo” Camardón, padre de Gonzalo, Puma y de Alumni, con sus hijas jugando al hockey en el BAC, entrenó desde los 15 años, todo un récord. Una familia con rugby en las venas.