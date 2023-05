Así quedó la tabla de posiciones del Super Rugby Américas, tras la duodécima fecha

escuchar

Se disputó este fin de semana la duodécima fecha del Super Rugby Américas 2023 con resultados sorpresivos que impidieron que al menos una franquicia más se clasifique a las semifinales y el tercer y cuarto puesto de la tabla de posiciones continúan a merced de tres equipos a falta de dos jornadas para concluir la etapa regular.

El único líder del campeonato es, con 45 puntos, Peñarol Rugby gracias a la victoria como visitante frente a Cobras Brasil 38-15 y está muy cerca de asegurarse el primer lugar porque Dogos XV, con varios suplentes, perdió en Paraguay ante Yacaré XV 45-29. Así, los cordobeses, que todavía deben quedar libres por segunda vez, se ubican como escoltas con 41 unidades.

Pampas XV, el otro elenco argentino que dice presente en el certamen, también perdió. Fue 23-19 como local ante Selknam Rugby, tanteador con el no pudo sentenciar su boleto a las semifinales y, a la vez, lo alcanzó Yacaré XV y le dio vida al equipo chileno, que está quinto con 22 tantos. Aun así, en la próxima jornada visitará a los uruguayos y puede asegurarse un cupo en la próxima instancia aun cediendo porque se enfrentarán Selknam XV vs. Yacaré XV.

Resultados de la duodécima fecha

Pampas XV 19-23 Selknam Rugby

Cobras Brasil 15-38 Peñarol Rugby.

Yacaré XV 45-29 Dogos XV.

Libre: American Raptors.

La tabla de posiciones del super Rugby Américas, a dos fechas del final de la etapa regular Super Rugby Américas

El campeonato no tiene invictos porque todos los planteles perdieron al menos una vez. Hasta el momento, no se registraron empates. El nuevo goleador es Joaquín De la Vega Mendía de Pampas XV quien superó a Felipe Etcheverry (Peñarol) con 109 puntos contra 102. El jugador de la franquicia bonaerense consiguió sus unidades con tres tries, 16 penales y 23 conversiones. Manuel Olaso (Peñarol), en tanto, es el tryman del certamen con 12 apoyos.

Próxima fecha

Peñarol Rugby vs. Pampas XV (19 de mayo).

Selknam XV vs. Yacaré XV (20 de mayo).

Dogos XV vs. American Raptors (21 de mayo).

Libre: Cobras Brasil.

La etapa regular del Súper Rugby Américas consta de 14 fechas. Una vez concluida, los cuatro primeros equipos avanzarán a las semifinales en las que se cruzarán el primero contra el cuarto y el segundo frente al tercero el 2 de junio. Teniendo en cuenta que Peñarol Rugby y Dogos XV se aseguraron un lugar en la próxima etapa, quedan un par de cupos. Los ganadores disputarán la definición el 9 de junio. Ambas instancias son a un único partido.

LA NACION

Temas Super Rugby Américas