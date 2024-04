Los Pumas 7s perdieron los dos primeros partidos en el Seven de Hong Kong y se lesionó Marcos Moneta

Escuchar

Desconectados, los Pumas 7s cayeron en sus dos presentaciones en el primer día de acción del Seven de Hong Kong y tiene complicado el pase a los cuartos de final. Además, su tryman Marcos Moneta sufrió una lesión en el tobillo y está en duda su continuidad en el certamen.

En dos actuaciones donde lucieron desconocidos, muy por debajo de la forma que habían alcanzado en las primeras cinco etapas de la presente temporada del Circuito Mundial, el equipo argentino inició su camino en el Seven más tradicional y espectacular del planeta con caídas ante Estados Unidos (14-12) y Nueva Zelanda (22-0), situación que lo deja con la obligación de vencer a Gran Bretaña en el inicio de la segunda jornada (1.11 de la madrugada del sábado) y esperar otros resultados para clasificarse a cuartos de final como uno de los dos mejores terceros y seguir con vida en la pelea por el título.

Nueva Zelanda fue implacable ante Argentina, que no pudo marcarle ningún punto Jayne Russell - Clique Visuals

Más allá de las derrotas, dolorosas tanto por lo matemático como por el rendimiento, la Argentina lamenta la lesión de Marcos Moneta, su mejor jugador y tryman del circuito. En la primera acción del partido ante los norteamericanos, en un choque con su compañero Rodrigo Iogró en una acción de tackle sufrió un esguince de tobillo que lo obligó a salir de la cancha; tampoco actuó más tarde ante Nueva Zelanda. No hubo parte médico, pero la lesión enciende las alarmas no sólo en torno a este torneo sino de cara a la gran final en el Seven de Madrid, del 31 de mayo al 2 de junio, e incluso a los Juegos Olímpicos de París 2024, en julio.

Un mes atrás, en el Seven de Los Ángeles, los Pumas 7s cortaron una racha de tres títulos y cuatro finales consecutivas con que habían comenzado el circuito al quedar eliminados en cuartos de final por Irlanda. Se esperaba una recuperación del equipo que conduce Santiago Gómez Cora, pero el grupo estuvo lejos del rugby total que había alcanzado en aquel lapso. Desorientado, cometió errores que no acostumbra y por primera vez en la temporada sufrió dos derrotas consecutivas.

En el primer turno en el Hong Kong Stadium, que tuvo un público numeroso y efusivo, dos factores que se irán incrementando a medida que se acerquen las instancias decisivas sábado y domingo, los Pumas comenzaron de manera errática y rápidamente se encontraron dos tries abajo (14-0) y con la adversidad de haber perdido a su mejor jugador en la primera acción del partido. La reacción le permitió llegar dos veces al in-goal, pero fallaron las dos conversiones y carecieron de precisión en el final para dar vuelta la historia.

Luego del partido Moneta fue trasladado a un centro de salud para realizarle estudios que permitan conocer el grado de la lesión. Un esguince de tobillo de grado 3, con rotura de ligamentos, puede demandar hasta 12 semanas de recuperación.

Santiago Vera Feld intenta interceptar un pase neozelandés; los Pumas 7s no pudieron contra los All Blacks Jayne Russell - Clique Visuals

Más tarde, el equipo argentino lució desconectado, desperdició las oportunidades que tuvo para marcar cuando el partido estaba al alcance, perdió innumerables pelotas en situación de contacto y sucumbió ante el poderío de Nueva Zelanda, que se recuperó luego de dos derrotas consecutivas ante Pumas 7s en lo que va de la temporada. Ni siquiera logró alcanzar un punto bonus por perder por menos de siete, que le habría permitido llegar con mejores chances de clasificarse a cuartos de final como uno de los dos mejores terceros.

Gran Bretaña perdió en sus dos presentaciones, 12-7 ante Nueva Zelanda y 24-12 ante Estados Unidos, por lo que el duelo que cerrará al Grupo B será un mano a mano para determinar quién termina tercero, y aún así habrá que aguardar por las definiciones de las otras zonas para meterse entre los ocho mejores. La última vez que esto no ocurrió fue en el Seven de Sydney de la temporada pasada, en enero de 2023. Los británicos están en la novena posición del circuito, luchando por meterse entre los primeros ocho para acceder a la definición en el Seven de Madrid, cuyo ganador se consagrará campeón de la temporada, aunque vienen de ser finalistas en Los Ángeles.

Agustín Fraga, en el aire, ante Dylan Collier, durante el encuentro entre los Pumas y Nueva Zelanda, por el Seven de Hong Kong Jayne Russell - Clique Visuals

Los Pumas 7s marchan primeros en el circuito y tienen asegurado su pasaje a Madrid. Hoy por hoy, todavía con posibilidades en Hong Kong y un certamen por jugar (en Singapur el mes próximo) la premisa pasa por recuperar el juego y el temple que los llevó a ser dominadores absolutos de la disciplina por el lapso de un año para llegar con la confianza en alto a los grandes objetivos de la temporada como son la definición en el Civitas Metropolitano y París 2024.

Finalizada la jornada, Matías Osadczuk, integrante de los Pumas 7s, hizo su balance y buscó explicaciones a los resultados negativos: “No es lo que esperábamos, pero el Seven es así, son detalles, correcciones, errores... A todos los equipos les puede pasar. No vemos como algo malo perder, sino que todo lo contrario, es en donde uno más aprende. Lo mejor que tiene este grupo es el cómo se repone de los resultados negativos. Estamos tranquilos y con la cabeza puesta en Gran Bretaña”, señaló ante los micrófonos de ESPN.

