El panorama deportivo de Los Pumas 7s es ideal: tres certámenes disputados en el Circuito Mundial Seven, con dos victorias (Ciudad del Cabo y Perth) y un subcampeonato (Dubai), para liderar la tabla con 58 unidades; 14 de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, Australia y Fiji. La última gran alegría del equipo de Santiago Gómez Cora se produjo el último domingo, con la consagración en la costa oeste australiana tras derrotar a los locales por 31-5. La próxima etapa del Circuito Mundial se realizará del 23 al 25 de febrero en Vancouver, Canadá, en un calendario comprimido de ocho fechas -con Madrid como prueba final- antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde el equipo argentino es candidato.

Con esta marcha que por momentos roza el juego perfecto, los Pumas 7s cosechan elogios extranjeros. El último llegó de parte del head coach de los Aussies 7s, John Manenti, que destacó al plantel de Gómez Cora, pero sobre todo resaltó a dos jugadores argentinos: Marcos Moneta y Luciano González Rizzoni. Sobre el Rayo criado y formado en el Club San Andrés, Manenti opinó: “Él y Perry (Baker, de Estados Unidos) son probablemente los dos más rápidos del circuito. Tiene velocidad y es letal, pero también tiene habilidades de futbolista argentino, puede patear, puede arrancar. Es un jugador de calidad”. Y agregó: “Son buenos aprendices y, por desgracia, no puedes adquirir experiencia sin estar ahí fuera... puedes fijarte en la visión, pero si él no es el mejor definidor del mundo, no sé quién lo es”. Y acerca del riojano González Rizzoni, señaló: “Tienen a Luciano González Rizzoni que es una bola de demolición en el centro de la cancha. Le tiramos con la bacha de la cocina y el tipo seguía de pie. Tienen jugadores de calidad, pero seguiremos trabajando y mejorando y colectivamente los derrotaremos poco a poco”, prometió el entrenador.

Con el regreso en Perth de Rodrigo Isgró, elegido el mejor de la especialidad en la campaña pasada, ausente en las dos primeras etapas con descanso tras su participación en Francia 2023, la orquesta que dirige Santiago Gómez Cora sonó todavía más afinada. Ganó invicto, de punta a punta, arrollando a cada rival que se puso enfrente y con Marcos Moneta como gran figura. “Estoy muy contento por este título, con lo que logramos como equipo en este torneo. Los chicos son fantásticos”, celebró Moneta ante las cámaras. “Después de mi familia, este grupo es todo para mí. Pasamos muchas horas juntos, compartimos muchos viajes. nos consideramos una familia. Son todo.” ¿Cómo iban a festejar? “Quizás yendo al mar”, respondió el Rayo.

Los Pumas 7s terminaron festejando alegremente en el podio, que no pudo contener tanta euforia y terminó cediendo. Una imagen que emuló lo que había ocurrido la última vez, cuando en el festejo de la conquista en Ciudad del Cabo hicieron desbordar una pileta de lona especialmente instalada para la ocasión. Una imagen que refleja cabalmente el estado de este equipo.

La Argentina ha logrado en este inicio de temporada un juego sumamente aceitado, al que le sigue incorporando innovaciones que le permiten crecer y estirar la diferencia respecto del resto. El juego aéreo en las salidas le permite monopolizar la posesión, la agresividad de la defensa es una verdadera arma ofensiva, y en ataque se luce con una combinación de juego colectivo y destrezas individuales que es de admirar. En el HBF Park de Perth pudo plasmar algunos ajustes que ensayó en la pretemporada que realizó en la previa en Pinamar. Particularmente, hicieron estragos con jugadores quebrando líneas en velocidad corriendo carreras en negativo y jugando muchos pases sobre el contacto. Por momentos pareciera que juegan de memoria.

Calendario y actuación de los Pumas en el Circuito Mundial de Seven 2023-24

Seven de Dubái - 2°

Seven de Ciudad del Cabo - 1°

Seven de Perth (Australia) - 1°.

Seven de Vancouver (Canadá) - 23 al 25 de febrero de 2024.

Seven de Los Ángeles (Estados Unidos) - 2 y 3 de marzo de 2024.

Seven de Hong Kong - 5 al 7 de abril de 2024.

Seven de Singapur - 3 al 5 de mayo de 2024.

Seven de Madrid (España) - 31 de mayo al 2 de junio de 2024.

Así está la tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, con los Pumas 7s en lo más alto

Todas las finales de los Pumas 7′s en el Circuito Mundial

Desde la creación del circuito mundial, el seleccionado argentino llegó al encuentro decisivo en 24 oportunidades y en ocho obtuvo la victoria.

05/01/2002 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Santiago (Chile).

21/04/2002 - Argentina 17 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Singapur.

1/06/2003 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 35 - Seven de Cardiff (Escocia).

04/04/2004 - Argentina 19 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Singapur.

15/02/2004 - Argentina 21 vs. Nueva Zelanda 12 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

28/03/2004 - Argentina 12 vs. Inglaterra 22 - Seven de Hong Kong.

05/02/2005 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 31 - Seven de Wellington (Nueva Zelanda).

13/02/2005 - Argentina 5 vs. Nueva Zelanda 34 - Seven de Los Angeles (Estados Unidos).

10/12/2005 - Argentina 19 vs. Fiji 21 - Seven de George (Sudáfrica).

15/02/2009 - Argentina 19 vs. Inglaterra 14 - Seven de San Diego (Estados Unidos).

13/12/2015 - Argentina 14 vs. Sudáfrica 29 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

10/12/2017 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 38 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

04/03/2018 - Argentina 0 vs. Estados Unidos 28 - Seven de Las Vegas (Estados Unidos).

23/01/2022 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Málaga (España).

17/04/2022 - Argentina 29 vs. Fiji 10 - Seven de Vancouver (Canadá).

22/01/2023 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 10 - Seven de Hamilton (Nueva Zelanda).

29/01/2023 - Argentina 12 vs. Nueva Zelanda 22 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

05/03/2023 - Argentina 33 vs. Francia 21 - Seven de Vancouver (Canadá).

09/04/2023 - Argentina 17-19 Nueva Zelanda - Seven de Singapur.

14/05/2023 - Argentina 19-24 Nueva Zelanda - Seven de Toulouse (Francia).

21/05/2023 - Argentina 35-14 Fiji - Seven de Londres (Inglaterra).

03/12/2023 - Argentina 7-12 Sudáfrica - Seven de Dubái.

10/12/2023 - Argentina 45-12 Australia - Seven de Ciudad del Cabo.

28/1/2024 - Argentina 31-5 Australia - Seven de Perth.

