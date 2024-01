escuchar

Los Pumas 7s rompen con todo. Con la resistencia de cualquier rival, con sus propios límites y hasta con el podio. Con la conquista en el Seven de Perth, el equipo de Santiago Gómez Cora avanzó otro casillero en su vertiginoso ascenso al consagrarse por primera vez en su historia en dos etapas consecutivas del Circuito Mundial.

La contundente victoria por 31-5 en la final ante Australia, el seleccionado local, reafirma la abrumadora superioridad que ostenta el seleccionado argentino tanto en este certamen como en toda la temporada 2023/24. Tras tres etapas, lideran la tabla general, ahora con mayor diferencia respecto de sus seguidores. Además, es la primera vez que la Argentina gana el Seven de Australia, que este año se disputó por primera vez en Perth.

Con el regreso de Rodrigo Isgró, elegido el mejor de la especialidad en la campaña pasada, ausente en las dos primeras etapas con descanso tras su participación en Francia 2023, la orquesta que dirige Santiago Gómez Cora sonó todavía más afinada. Ganó invicto, de punta a punta, arrollando a cada rival que se puso enfrente y con Marcos Moneta como gran figura. “Estoy muy contento por este titulo, con lo que logramos como euqipo en este torneo. Los chicos son fantásticos”, celebró Moneta ante las cámaras. “Después de mi familia, este grupo es todo para mí. Pasamos muchas horas juntos, compartimos muchos viajes. nos consideramos una familia. Son todo.” ¿Cómo iban a festejar? “Quizás yendo al mar”, respondió el Rayo.

Lo mejor del partido

Los Pumas 7s terminaron festejando alegremente en el podio, que no pudo contener tanta euforia y terminó cediendo. Una imagen que emuló lo que había ocurrido la última vez, cuando en el festejo de la conquista en Ciudad del Cabo hicieron desbordar una pileta de lona especialmente instalada para la ocasión. Una imagen que refleja cabalmente el estado de este equipo.

La Argentina ha logrado en este inicio de temporada un juego sumamente aceitado, al que le sigue incorporando innovaciones que le permiten crecer y estirar la diferencia respecto del resto. El juego aéreo en las salidas le permite monopolizar la posesión, la agresividad de la defensa es una verdadera arma ofensiva, y en ataque se luce con una combinación de juego colectivo y destrezas individuales que es de admirar. En el HBF Park de Perth pudo plasmar algunos ajustes que ensayó en la pretemporada que realizó en la previa en Pinamar. Particularmente, hicieron estragos con jugadores quebrando líneas en velocidad corriendo carreras en negativo y jugando muchos pases sobre el contacto. Por momentos pareciera que juegan de memoria.

La amplitud de los resultados es una fiel representación de esta superioridad. La Argentina comenzó su faena el viernes con éxitos ante España por 28-5 y Canadá por 29-5. El sábado, cerraron su participación en el Grupo A con triunfo ante Sudáfrica por 19-5, una revancha de la final de Dubái, y lograron el pase a semifinales al superar 28-17 a España, la única ocasión en la que cedieron más de un try. El último día de acción superaron sin inconvenientes a Irlanda por 24-5 en semifinales y abusaron del local en la final (31-5).

Marcos Moneta estuvo imparable y apoyó tries en todos los partidos. Nueve en total para ser elegido de manera unánime como el mejor del certamen. La forma en en que sus compañeros logran ponerlo en situación de sacar ventaja con su velocidad a partir de variantes que sorprenden a los rivales es otro de los upgrades que mostró el equipo en Perth.

El momento del podio

Desde que ganaron la medalla de bronce en Tokio 2020, los Pumas 7s no pararon de crecer, al punto de convertirse en dominadores absolutos del seven. En la temporada pasada finalizaron con tres títulos y seis finales en las últimas ocho actuaciones y en esta campaña prolongaron la racha a seis finales consecutivas y se recuperaron de la caída en la definición del Seven de Dubái con dos medallas doradas consecutivas, en Sudáfrica y ésta en Australia. De los ocho títulos que logró en su historia, cinco los consiguió en las últimas dos temporadas, en el lapso de un año y una semana.

La senda triunfal de Pumas 7s había comenzado el año pasado en Nueva Zelanda, cuando derrotaron a los locales en la final del Seven de Hamilton, certamen que fue lastimosamente cercenado para esta temporada. Esta vez volvieron a cruzarse con el seleccionado anfitrión, mismo rival al que habían vencido en la final de Ciudad del Cabo, aquella vez por 45-12. El desarrollo fue similar: una actuación abrumadora de principio a fin.

En esta oportunidad los argentinos volvieron a monopolizar las acciones. Un par de errores le impidieron capitalizar esa superioridad en el primer tiempo, que finalizó con ventaja de 7-0 (try de Moneta a la salida de un scrum, una acción que se repitió varias veces en este certamen). Pero en la primera jugada de la segunda mitad empezaron a marcar diferencias cuando Germán Schulz, de gran campeonato, partió la defensa australiana al medio con velocidad y potencia. Enseguida llegó un try producto de la presión defensiva, rubricado por Matteo Graziano, luego el segundo de Moneta también en una acción de primera fase tras un scrum, y finalmente el segundo de Graziano tras recuperar en las alturas él mismo una salida propia. El único try de Australia, que casi no tocó la pelota, llegó con el tiempo cumplido.

Los Pumas 7s, otra vez campeones en esta temporada @lospumas7arg

En la final, los Pumas 7s formaron con Matías Osadczuc, Santiago Álvarez (c) y Schulz; Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Luciano González y Moneta. Ingresaron Graziano, Isgró, Gastón Revol, Agustín Fraga y Tomás Elizalde. Tobías Wade completó el plantel.

Con 58 puntos, la Argentina sacó más ventaja en la cima de la tabla general. Fiji, que fue cuarto, lo sigue escoltando, ahora 14 puntos abajo y en la misma línea que Australia. Sudáfrica e Irlanda están más atrás con 42 y Nueva Zelanda, el campeón reinante, quedó relegado a la sexta ubicación con 32 puntos. El Circuito continuará con el Seven de Vancouver, a disputarse del 23 al 25 del mes próximo, certamen donde los Pumas 7s defienden en bicampeonato y donde en 2022 quebraron una maldición de 13 años sin títulos. Una semana más tarde viajarán a Los Angeles para la quinta de las siete etapas camino al Seven de Madrid, donde los ocho mejores definirán el campeón de la temporada. Hoy por hoy, no hay dudas que el mejor equipo es el argentino.