Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas, tras la fecha 11

La undécima fecha del Súper Rugby Américas (SRA) dejó el primer clasificado a las semifinales y es Dogos XV, que venció como visitante en Chile a Selknam 35 a 28, continúa liderando la tabla de posiciones con 46 puntos producto de nueve triunfos y dos derrotas y ya no puede caer más allá del cuarto puesto.

La franquicia de Córdoba tiene ahora dos escoltas, ambos con 40 unidades, y son Pampas XV y Capibaras XV. Esta última derrotó a Yacaré XV 53 a 21 como local y se favoreció de que los bonaerenes perdieron ante Tarucas 39 a 38 en el cierre de la jornada.

Con el triunfazo ante Pampas XV, los del Noroeste Argentino (NOA) siguen en el quinto puesto, pero se arrimaron a los trasandinos a cinco tantos (34 y 29, respectivamente). Sexto figura Peñarol Rugby luego de su victoria sobre Cobras Brsail 25 a 12.

El más campeón del SRA, el combinado charrúa, es el último de los equipos que tiene posibilidades de clasificar a semifinales a falta de tres jornadas para concluir la primera etapa. Tanto Yacaré XV como Cobras Brasil están en los últimos lugares y ya no puede acceder a la próxima instancia.

Resultados de la fecha 11 del SRA

Capibaras 53-21 Yacaré XV.

Selknam de Chile 28-35 Dogos XV.

Cobras Brasil 12-25 Peñarol Rugby.

Pampas 38-39 Tarucas.

La tabla de posiciones del Súper Rugby Américas 2026

Cronograma de la fecha 12

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 22 de mayo

19.06: Pampas vs. Cobras Brasil.

21: Peñarol Rugby vs. Dogos XV.

Sábado 23 de mayo

16: Capibaras vs. Selknam de Chile.

20: Tarucas vs. Yacaré XV.

Pampas XV perdió con Tarucas y lo alcanzó Capibaras XV SRA

Del certamen participan ocho franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones clasificarán a las semifinales. La definición está prevista para el 19 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+, mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.

Tabla de campeones del Súper Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025 volvió a ganar Peñarol.