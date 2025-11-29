Los Pumas 7s cerraron un día negativo con un try espectacular y un triunfo anímico ante Sudáfrica

Era imperioso cambiar la imagen y mostrar signos de reacción. En alguna medida los Pumas 7s lo hicieron. Aun sin brillar y con un juego inconexo, superaron a Sudáfrica por 19-14 y, si bien el resultado no impacta en la tabla, si lo hace desde el lado anímico. Una victoria para cambiar los aires luego del mazazo que padecieron ante Francia, por un categórico 59-7, la mayor goleada sufrida por los Pumas 7s en toda su historia en el circuito.

En la primera jornada del tradicional seven de Dubái, la selección argentina sintió la falta de recambio, en una temporada marcada por la renovación, algo que también ocurre en los rivales, pero impactó más en el equipo que conduce Santiago Gómez Cora, acostumbrado a utilizar una base más chica de jugadores, con especialistas en la disciplina que cambiaron de rumbo y ya no están más en el plantel. Cinco jugadores debutaron el sábado, la mayoría provenientes del sistema juvenil de la UAR. Uno de ellos, Juan Patricio Batac, se metió a último momento en el equipo por las molestias en la espalda que sufre Lautaro Bazán Vélez, y le dio el triunfo a los Pumas 7s ante Sudáfrica con una gran corrida de 60 metros, superando dos tackles rivales.

Argentina se adelantó temprano en el marcador, sostenido en sus jugadores experimentados. Luciano González Rizzoni rompió dos tackles, agrupó defensores y asistió a Marcos Moneta para el primer try de la noche. Luego, González Rizzoni volvió a quebrar la línea de ventaja en una secuencia que terminó con la asistencia de Moneta a Santiago Mare para el 12-0 parcial. El capitán se perdió los dos primeros encuentros de la jornada por una sanción que acumulaba de la temporada pasada; una ausencia de peso teniendo en cuenta la inexperiencia en la conducción y por su inteligencia para generar juego y en el traslado de la pelota.

Sudáfrica reaccionó y pasó al frente con los tries de Ronald Brown y Zander Reynders, hasta que Batac levantó la pelota en un ruck y se inventó un espacio para pasarlo a ganar. Descoordinados en ataque y en las formaciones fijas, y sin una defensa que de garantías, los Pumas 7s tuvieron la templanza y la inteligencia para manejar los últimos minutos del partido, ayudados por la indisciplina sudafricana, una selección que no presentó caras nuevas y había ganado cinco de los últimos seis torneos en Dubái.

Moneta condujo a pura magia, fijó la marca y le sirvió su try a Toto Mare.



Además de Batac, debutaron Martiniano Arrieta, Sebastián Dubuc, Valentín Maldonado y Eliseo Morales. A la mayoría les costó el ritmo y algunas cuestiones técnicas de la disciplina. La adaptación no se consigue de un día para otro, sobre todo para jugadores que están haciendo sus primeras armas en el rugby profesional. El desafío es mayúsculo, en una temporada que en los primeros seis torneos participarán sólo 8 equipos: es más competitivo y hay menos margen de errores ante las potencias.

Los Pumas 7s arrancaron la jornada con una derrota ante Fiji por 26-19 y luego sufrieron una aplastante goleada ante Francia por 59-7. Un golpe al que la mayoría de los jugadores no estaba acostumbrado. En ambos encuentros el denominador común fue la escasa eficacia para la recepción de salidas, lo que le dio un bajo porcentaje de posesión.

En el duelo ante Sudáfrica, Joaquín Pellandini tuvo que dejar la cancha por un golpe en la cabeza y habrá que ver cómo evoluciona de cara al segundo día de competencia. Con la baja de Lautaro Bazán Vélez, es un jugador vital en la gestación de juego de los Pumas 7s, que seguirán su camino el domingo ante España, a partir de las 4:32, en la semifinal por el 5° puesto. Sin la presión de pelear por el título, es una buena oportunidad para seguir construyendo el equipo en una temporada larga, con mucho margen de mejora.