Los Pumas 7s dieron vuelta un partido épico ante Samoa y jugarán la final de Singapur

Cuando falla una pata del juego, siempre aparece la del corazón de este equipo. La mentalidad y el coraje de competir les da un plus para compensar algunos ítems que no funcionan del todo. En la semifinal frente a Samoa, por ejemplo, no tuvieron su efectividad de siempre en las salidas y en varios tramos se mostraron endebles en defensa: en entretiempo, la placa de estadísticas indicaba que habían fallado ocho tackles. La realidad es que, en tiempo extra, Los Pumas 7s se impusieron 24-19 con un try de Marcos Moneta y dirimirán el título ante Nueva Zelanda a partir de las 8.28 por Fox Sports.

Fue un primer tiempo negativo, además, porque los tries de Samoa llegaron en momentos claves: Tuna Tuitama abrió el marcador en la primera pelota del encuentro y Faafoi Falaniko en la última de la primera mitad, tras un error de Rodrigo Isgró en dejar una pelota adentro. La única conquista de los Pumas 7s en esos primeros siete minutos llegó a través de Luciano González en lo que iba a ser una constante: buena circulación de pelota, precisión en los pases y la intención de mantener la intención de mantener la pelota viva y esperar el momento adecuado para lastimar.

Esta situación se vio en las dos conquistas que definieron la historia. Después del try de Vaa Apelu Maliko y el descuento de Rodrigo Isgró, los Pumas 7s estuvieron contra las cuerdas. Necesitaban un try convertido para llevar el partido a tiempo extra y en la última jugada lo lograron, saliendo jugando de su campo, con paciencia, generando fases y con el joven Tomás Elizalde aterrizando al ingoal con revisión del TMO mediante.

El try de Elizalde

El try agónico de Tomás Elizalde para estirar el partido a tiempo suplementario. La frialdad de los jugadores argentinos para definir la situación. Elite total. #HSBC7s #Singapore7s pic.twitter.com/OBifAL4gZH — Rugby Pass ES (@RugbyPass_ES) April 9, 2023

“Me dijo que me divierta, que haga lo que se hacer”, deslizó en la entrevista post partido Marcos Moneta, sobre el diálogo con Gastón Revol, el líder que transmite calma y tiene las palabras justas. El wing no tuvo tantas pelotas de calidad, pero está hecho para los momentos decisivos. Así como interceptó una pelota a 70 metros del ingoal para superar a Gran Bretaña y clasificar primeros en el grupo, esta vez definió una secuencia larga con una participación notable de Rodrigo Isgró para el abrazo de todos sus compañeros y la clasificación a la cuarta final de la temporada en nueve etapas.

Más temprano, en los cuartos de final, los Pumas 7s mostraron su mejor versión con una categórica victoria sobre Australia por 29-12. Una diferencia amplia en el resultado, pero sobre todo en el juego y una superioridad total desde el kick-off. Argentina dominó las salidas y con la solidez de esta faceta empezó a manejar la pelota. Tuvo control y determinación cuando se detectaron espacios y las flaquezas en la defensa rival.

El try de Moneta

¡A LA FINAAAAAL! Nunca den por vencido a @lospumas7arg: 24-19 ante Samoa en tiempo suplementario para ir directo a la definición de #Singapore7s. #HSBC7s pic.twitter.com/vyHY63jP7g — Rugby Pass ES (@RugbyPass_ES) April 9, 2023

Luciano González abrió la cuenta después de recibir un pasamanos en la punta. El riojano volvió a ser uno de los mejores, por su potencia en el centro de la cancha y su capacidad de reagrupar defensores y romper tackles. El segundo fue obra de Marcos Moneta, con otra buena secuencia de pases y una asistencia precisa de Rodrigo Isgró, que lo dejó solo para definir. Tras el descuento de Henry Paterson, Argentina tuvo la última palabra en la primera mitad y golpeó nuevamente a través de Moneta, que se levantó después de un tackle y nadie pudo frenarlo.

En la segunda etapa no bajaron la intensidad y marcaron dos tries más: Matías Osadczuk cerró otro gran movimiento del equipo y apoyó su try número 100 en el World Seven Series. Es el cuarto jugador argentino que llega a esa cifra después de su entrenador Santiago Gómez Cora (230), su ex compañero Franco Sábato (129) y su compañero Luciano González (111). Sin embargo, el jugador formado en SITAS sufrió una lesión en la rodilla que lo marginó de la semifinal y de la final. En principio sería un esguince, pero el capitán se pierde las definiciones y deja un vacío grande, sobre todo en el aspecto defensivo.

Será el turno de jugar otra final ante Nueva Zelanda, el mejor seleccionado del mundo en la disciplina. A partir de las 8:28 se enfrentarán por tercera vez en la temporada en el encuentro cumbre, tras la victoria argentina en Hamilton y la caída en Los Ángeles. Los All Blacks 7s seguramente terminarán campeones de la temporada del World Seven Series, pero los Pumas 7s, que ya están prácticamente clasificados a París 2024, buscarán seguir escribiendo su propia historia y conquistar otra etapa.

El resumen del partido

Temas Los Pumas 7s