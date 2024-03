Escuchar

Pasó la fría Vancouver, que acoge cierta calidez para Pumas 7s. El seleccionado argentino conquistó el domingo su tercer trofeo consecutivo en la ciudad canadiense y, luego de una semana de recuperación y escasa intensidad en los entrenamientos, el está listo para afrontar el Seven de Los Ángeles, el quinto torneo de la temporada. A la 1 de este sábado de Buenos Aires debutará contra España en el estadio Dignity Health Sports Park, en pos de seguir haciendo historia y construir con miras a los Juegos Olímpicos de París.

Los conducidos por Santiago Gómez Cora lideran con 78 de 80 los puntos posibles, 24 arriba de Fiji e Irlanda, sus principales perseguidores. Aun con tres estaciones por jugar en el Circuito Mundial de Seven, tienen garantizado estar en la definición en Madrid, donde los ocho primeros pelearán por el título de campeón de la temporada. Vencedor en Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver, el seleccionado procurará su cuarta medalla de oro sucesiva, algo que apenas dos naciones lograron a lo largo de la historia del tour: Nueva Zelanda (la última vez, en la 2007/2008) y Sudáfrica (la última, en la 2021/2022, cuando All Blacks 7s y Samoa no participaron por restricciones derivadas del coronavirus).

La postal de una semana; los Pumas, campeones en Vancouver UAR - Zach Franzen Photography

Argentina llega como claro favorito y es el equipo por vencer después de florearse en la final de Vancouver frente a los neozelandeses. “Estoy muy orgulloso de mi equipo y estamos muy contentos por este momento que estamos pasando, pero tratamos de no pensar demasiado en eso sino de concentrarnos en lo que viene. Ahora estamos pensando en Los Ángeles y el gran torneo que se avecina”, expresó el capitán Santiago Álvarez Fourcade.

La patada a los palos de Tobías Wade UAR - Zach Franzen Photography

Tras el estreno, Pumas 7s se medirá con Sudáfrica a partir de las 15.36 de mañana y cerrará la etapa de grupos desde las 20.06, ante Irlanda. Las instancias definitorias tendrán lugar el domingo. “Los grupos son muy difíciles, cada partido que jugamos es muy difícil, y por eso estamos concentrados en lo que viene, en nuestro sistema y no en lo que hemos ganado”, agregó el capitán.

El entrenador Santiago Gómez Cora introdujo un cambio en el plantel. Santiago Vera Feld se sumó como variante entre los backs en lugar de Tomás Elizalde. En un grupo muy consolidado, que no posee mucho recambio, son dos quienes lucharán palmo a palmo por un lugar entre los 12 que viajarán a los Juegos Olímpicos de París. Otro es Tobías Wade, que en Vancouver aprovechó su oportunidad con las manos, mostró su calidad como apertura, usó bien el pie y fue distinguido en el equipo ideal del certamen junto a Matías Osadczuk y Luciano González. Santiago Mare se recuperó de una gripe que lo alejó del segundo y el tercer días de Vancouver y se reintegró al plantel.

Marcos Moneta y Matías Osadczuk festejan el try decisivo de Pumas 7s contra Samoa en un cuarto de final del Seven de Vancouver, cuarta etapa del Circuito Mundial de Seven. Zach Franzen - Zach Franzen Photography

El categórico triunfo en la final sobre Nueva Zelanda por 36-12 fue el 15º seguido de Pumas 7s en el circuito, y con él la selección superó su serie de 14 de la 2004/05. Estados Unidos trae buenos recuerdos en la historia argentina en la especialidad; antes de romper la seguidilla de 13 años sin copas en el 2022, Pumas 7s había logrado en esa tierra sus únicas dos conquistas, Los Ángeles 2004 y San Diego 2009, ambas ya con Gómez Cora como entrenador. Después de muchas temporadas en Las Vegas, el circuito volvió a la Ciudad de las Estrellas en el 2020 y este fin de semana tendrá al mejor rugby de seven del mundo.