Los Pumas 7s volvieron a la Argentina después de ganar la medalla de bronce en Tokio 2020: “Sin sacrificios no hay logros”

Luego de su actuación histórica en Tokio 2020, donde ganó la medalla de bronce en el torneo olímpico de Rugby, el plantel de los Pumas 7s regresó al país este lunes.

Inicialmente habían tenido problemas con el viaje de retorno por el cupo de ingreso de turistas que rige en nuestro país por la pandemia de coronavirus. Finalmente, el equipo argentino logró el permiso correspondiente gracias a la habilitación del Ministerio de Salud para las delegaciones olímpicas.

La llegada de los Pumas de Bronce

En Ezeiza, el entrenador Santiago Gómez Cora destacó el esfuerzo realizado por sus dirigidos en el último tramo del ciclo olímpico, afectado por las restricciones que imperaron en la Argentina desde marzo de 2020. “Subían las escaleras de edificios”, reveló en relación a la preparación para los Juegos Olímpicos. “Pero sin sacrificios no hay logros”, destacó.

“Es algo que se había propuesto, el darlo todo por el equipo, por el otro. El que no está, el que no pudo venir, dar por el de al lado. Lo practicamos todos los días, no es algo que sale de un día para el otro”, contó.

Luego, reconoció: “ Esta medalla me genera una satisfacción enorme después de ocho años de tropezones . Siempre digo que son más caídas, pero de ellas hay que aprender. Hablamos siempre de curva de aprendizaje. De los errores, de tratar de ver qué pasó y cómo solucionarlos”.

Más tarde, Gómez Cora ofreció detalles de lo realizado durante 2020: “El primer recurso de la pandemia fue encerrarnos, como a un abogado, a un arquitecto y a nosotros. Ahí está en cada uno meter excusas, ‘No me dejaron salir’ o ‘No me entrené’. Y también tenés a estos chicos que subían las escaleras del edificio o iban a la terraza o se volvían locos yendo de un lado para el otro. Sin sacrificios no hay logros y eso es lo que marcó el rumbo”.

Los Pumas 7 lograron la que hasta el momento es la única medalla argentina en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En el partido por el tercer puesto, vencieron 17-12 a Gran Bretaña y se treparon al podio por primera vez en la historia.

El camino del conjunto albiceleste fue brillante: vencieron a Australia (29-19), cayeron frente a Nueva Zelanda (14-35) y establecieron la mayor goleada de la competencia frente a Corea del Sur (56-0). Ya en cuartos de final derrotaron a Sudáfrica (19-14) en un partido histórico que jugaron casi en todo momento con un hombre menos. Y finalmente, en la semifinal cayeron ante Fiji (14-26), luego campeón olímpico por segundos Juegos consecutivos. La plata fue para los All Blacks.

Los que aprovecharon el viaje fueron los integrantes del seleccionado Sub-23 de fútbol que fue dirigida por Fernando Batista y que fue eliminada en la etapa de grupos.

LA NACION