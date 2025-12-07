Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Los Pumas cayeron ante Sudáfrica en la final y no pudieron obtener el título en el seven de Ciudad del Cabo
El equipo de Santiago Gómez Cora perdió por 21-19, pero mejoró sustancialmente tras finalizar último la semana pasada en Dubai
No pudieron resistir el tremendo envión de Sudáfrica sobre el final. Los Pumas 7s cayeron en la final del seven de Ciudad del Cabo por 21-19 y terminaron subcampeones. Un repunte notable y necesario después de haber finalizado últimos en Dubai, en la fecha anterior. Mientras tanto, los locales festejaron su segundo título consecutivo en casa.
Argentina arrancó de la mejor manera, con el try a pura potencia de Luciano González Rizzoni en los minutos iniciales. Pero a continuación, en un error en un pase de pelota, Donavan Don terminó yéndose al ingoal y emparejó el marcador. Así, cuando restaban dos minutos y medio para el cierre del primer tiempo, igualaban 7-7.
La reacción no tardó en llegar, con un espectacular segundo try de Argentina a través del Rayo Moneta, después de un gran embate de Luciano González Rizzoni (14-7). Y antes del final del primer tiempo, Sudáfrica recuperó una pelota pero cometió knock on, una salvación para que el conjunto de Santiago Gómez Cora mantuviera la ventaja antes del descanso.
El segundo período comenzó de la mejor manera, con una trayectoria larguísima y a pura velocidad de Moneta, desde el campo argentino. Nadie lo pudo agarrar, en esa diagonal fulminante de derecha a izquierda que significó el tercer try argentino, para colocarse 19-7. Pero Sudáfrica respondió con un try del debutante de Sonwabo Sokoyi, después de una pelota imperfecta.
Sobre el final, la Argentina no pudo resistir el empuje sudafricano y el conjunto local remató el encuentro con el try de Christie Grobbelaar y la conversión de Ricardo Duarttee, para hacerse fuertes ante su gente y terminar imponiéndose 21-19.
