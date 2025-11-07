Los Pumas, con formación confirmada para el duelo con Gales: Contepomi ratifica su apuesta por Prisciantelli como apertura

Una nueva lesión de Tomás Albornoz generó un nuevo dilema en Felipe Contepomi a la hora de elegir un conductor para los Pumas en esta ventana de noviembre. Finalmente, para el partido del domingo a las 12.10 ante Gales el entrenador se inclinó por renovar su apuesta por Gerónimo Prisciantelli luego de la gran actuación del jugador surgido del CASI en el último encuentro, su primero como titular en la selección argentina.

¡Los 23 para comenzar la Ventana de Noviembre! 🇦🇷 pic.twitter.com/tKRhG8HNpc — Los Pumas (@lospumas) November 7, 2025

Como aquella vez en Twickenham ante los Springboks, Santiago Carreras, el otro candidato a llevar la 10, quien lo venía haciendo muy bien en el Rugby Championship, regresa a su puesto natural de fullback para el encuentro que abre la gira por Europa en el Millennium de Cardiff. La diferencia es que Juan Cruz Mallía, que había actuado de wing, pasa a integrar un lugar en el banco de suplentes.

La esperada inclusión de Simón Benítez como medio-scrum en lugar del lesionado Gonzalo García es otra de las novedades, así como la inclusión de Marcos Kremer en la segunda línea. Pedro Delgado, ausente de los últimos cuatro partidos por compromisos con Harlequins, reemplaza a Joel Sclavi (lesionado) como pilar derecho y Thomas Gallo, el que más jugó en 2024 pero sólo dos partidos este año (ante Inglaterra), regresa desde el banco. Finalmente, Justo Piccardo se mantiene como segundo centro ante la ausencia de Lucio Cinti, ganándole la pulseada a Matías Moroni y Benjamín Elizalde.

“Si bien tenemos la posibilidad de elegir a todos y no descansar a nadie por elección nuestra, también hay que tener en cuenta cuánto vienen jugando, los compromisos con los clubes, cuánto van a jugar de acá en más, tenemos el compromiso de que los 23 que nos representen lo hagan de la mejor manera”, dijo Contepomi en conferencia de prensa al justifica su elección. “Tratamos de prepararlos para que sean exitosos con la camiseta de los Pumas y no sólo que jueguen. Por suerte tenemos un plantel muy competitivo. Entran 23, pero cualquiera de los 32 nos hubiera dejado conformes con la elección.”

Contepomi sorprendió mandando a Juan Cruz Mallía al banco de suplentes PAUL FAITH - AFP

Los Pumas llegan a esta ventana con seis bajas de peso (Albornoz, García, Sclavi, Rubiolo, Molina y Cinti), pero con un plantel amplio y recambio de calidad en todas las posiciones. El partido ante Gales, un equipo que llega en crisis, servirá para ratificar el rumbo que tomó el equipo desde que asumió Contepomi y ganar confianza de cara a los dos compromisos más exigentes de la ventana: ante Escocia e Inglaterra, siete y 14 días más tarde respectivamente.

La Argentina necesita obtener buenos resultados para mantenerse entre los seis mejores del ranking y ser uno de los cabezas de serie en el sorteo del próximo Mundial, que se realizará el 3 de diciembre. Una tarea nada sencilla: la última vez que obtuvo dos victorias en la gira europea de fin de año fue en 2014, algo que sólo consiguió cuatro veces en su historia; nunca ganó los tres partidos.

Thomas Gallo, un regreso importante para los Pumas luego de una ausencia de cuatro meses FRANCK FIFE - AFP

“Lo complejo seguramente vaya más por el tema de los resultados, pero nosotros nos focalizamos en cada partido”, advirtió Contepomi. “Entendemos la historia, no la negamos, está escrita y contra eso no se puede hacer nada. Sí tenemos la oportunidad de hacer algo distinto de acá en adelante. Más allá de la complejidad de las estadísticas, para nosotros pasa por seguir creciendo como equipo. Si eso nos da la posibilidad de obtener dos o tres triunfos, excelente, pero para nosotros se trata de mejorar partido a partido.”

Rees-Zammit vuelve en Gales

Su último partido internacional había sido ante los Pumas en los cuartos de final de Francia 2023, la memorable victoria argentina en Marsella. Dos años después, tras un infructuoso intento de jugar en la NFL, Louis Rees-Zammit vuelve a la escena internacional. Como se especulaba, el veloz wing fue incluido entre los suplentes en la formación de Gales, la primera del nuevo entrenador Steve Tandy.

Louis Rees-Zammit, en acción ante los Pumas en el recordado choque de cuartos de final del Mundial 2023, en Marsella Agencia AFP - AFP�

Entre las novedades aparece la inclusión de Dan Edwards (22 años) como apertura y el posible debut a los 31 años de Olly Cracknell, tercera línea que estará en el banco.

“Quiero ver que los 23 jugadores salgan a jugar y se expresen en la cancha el domingo, que disfruten cada momento de representar al país con una camiseta tan especial”, dijo el entrenador.

Los equipos

Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Mayco Vivas.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Tomás Rapetti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Juan Cruz Mallía y Rodrigo Isgró.

Gales: Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas y Josh Adams; Dan Edwards t Tomos Williams; Aaron Wainwright, Jac Morgan y Alex Mann; Adam Beard y Dafydd Jenkins; Keiron Assiratti, Dewi Lake y Rhys Carre.

Entrenador: Steve Tandy.

Suplentes: Liam Belcher, Nicky Smith, Archie Griffin, Freddie Thomas, Olly Cracknell, Kieran Hardy, Jarrod Evans y Louis Rees-Zammit.

Inicio: domingo, 12.10

TV: ESPN

Cancha: Millennium Stadium, Cardiff.

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)