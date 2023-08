Los Pumas dejaron pasar frente a Sudáfrica una oportunidad de llegar encendidos al Mundial

escuchar

Terminado el partido los Pumas se fundieron en un gran abrazo circular. Estaban los que habían jugado y también los que completan el plantel. La derrota contra Sudáfrica marcó un momento bisagra en la preparación rumbo a Francia 2023: era el último partido antes de la definición de la lista de los 33 que viajarán al Mundial. Más importante, era la última oportunidad de ajustar el funcionamiento colectivo ante un rival de jerarquía. Sin embargo, el equipo nunca entró en sintonía, no supo contrarrestar el clásico juego sudafricano: las pelotas aéreas, la disputa del ruck y, sobre el final, el scrum, fueron una pesadilla para los argentinos, que no pudieron replicar la energía que habían mostrado una semana atrás en Ellis Park.

La derrota por 24-13 no aporta conclusiones positivas en el terreno individual ni en el colectivo para los Pumas, que nunca contagiaron a los 40.000 espectadores que colmaron el estadio en el regreso a Vélez después de cuatro años.

El abrazo final de los Pumas tras la derrota, con conciencia de que el desempeño frente a usuales suplentes sudafricanos fue muy bajo. Santiago Filipuzzi

No era un partido fácil de jugar para los Pumas, al margen del poderío del rival. Debían lidiar con los nervios de estar jugándose un lugar en la lista, que se definirá hoy y se dará a conocer mañana al mediodía. Además, presentarse ante el público local suele generar una presión extra que puede jugar en contra si no se canaliza bien. El antecedente de 2015, en idénticas circunstancias (ante los Springboks y en la despedida del país antes de ir a un Mundial), es elocuente: aquella vez la derrota fue 25-12.

Sudáfrica presentó un equipo alternativo, lo que entrañaba un aliciente extra que no se pudo capitalizar. Igualmente eran jugadores de primer nivel mundial, con recorrido internacional y que en ocasiones similares demostraron capacidad de ejecutar a la perfección el plan de juego. Allí estuvo la clave para la victoria visitante.

Emiliano Boffelli disputa una pelota área; los argentinos no entusiasmaron a los 40.000 espectadores que hubo en el estadio de Vélez. Santiago Filipuzzi

as pelotas aéreas y un exceso de tackles errados en el juego desplegado pusieron a los Pumas de espaldas contra su in-goal en el primer cuarto de juego. La buena defensa en esa instancia permitió salvar dos tries y la ineficiencia del apertura visitante Mannie Libbok (falló cuatro envíos, la mayoría accesibles) disimulaban que la acción transcurría en el medio campo argentino.

Fue la indisciplina de Sudáfrica (como en Ellis Park siete días atrás) lo que le dio la primera chance a los Pumas: penal, line-out y, tras un intento fallido (knock-on de Lavanini con ventaja de penal), Bertrnou jugó rápido y apoyó el primer try. A partir de allí los Pumas se soltaron un poco más y asumieron el protagonismo del partido. Boffelli acertó un penal (otro regalo Springbok) y la Argentina se fue al descanso 10-7 y con un jugador más. Parecía que el control pasaba del otro lado, pero no duró mucho.

En la media hora que jugó, Pedro Rubiolo volvió a demostrar que merece un lugar en el avión rumbo a Francia: 12 tackles en ese lapso, varios de ellos contundentes. Lo reemplazó a los 30 minutos Guido Petti Pagadizábal, en su primera aparición desde que sufrió una rotura de ligamentos en noviembre. Una grata noticia para los Pumas.

En cambio, Santiago Cordero, uno de los wings que más jugó en este ciclo y uno de los mejores del Top 14 de Francia, en su primera función en 2023 con la camiseta de los Pumas tuvo fallas en defensa. Un tackle errado costó el try del empate sudafricano (10-10), en la primera jugada del segundo tiempo. Martín Bogado, en su bautismo de fuego con la camiseta de los Pumas (que ayer utilizó una alternativa que homenajea a los Granaderos, azul con una franja blanca y detalles rojos), falló en el cálculo en una patada cruzada y en cinco minutos, con uno menos, Sudáfrica pasó al frente (15-10).

Sudáfrica empezó a hacerse fuerte en los rucks, como en el primer tiempo en Johannesburgo, sometió en el contacto y asumió el control total del partido. Los Pumas entraron en desconcierto: penales, pelotas rifadas, errores no forzados. Tomás Albornoz ingresó a 18 del final y tuvo su partido con más minutos, aunque no los pudo aprovechar porque los Pumas casi no tocaron la pelota en el cierre. Tres aciertos de Libbok (dos de ellos por penales en el scrum) pusieron el partido a más de un try de distancia (24-13) con ocho por jugar. Pero el visitante siguió dominando el punto de contacto, jugó cerca del in-goal de los Pumas y no dio ninguna chance.

Después de tres partidos en los que venían dando pasos al frente, los Pumas sufrieron un traspié. No es algo alarmante y todavía queda un largo trecho de preparación rumbo al Mundial, pero sí desperdiciaron una buena oportunidad de darse un impulso mayúsculo. Lo que sigue es un breve descanso, un viaje a Portugal para seguir ajustando el funcionamiento y un partido ante España, en Madrid, dos semanas antes del debut, el 9 de septiembre en Marsella ante Inglaterra. Si una semana atrás parecía que los Pumas llegarían como favoritos, esa estimación dejó de ser cierta. Los Pumas demostraron en el Rugby Championship tener herramientas para ser protagonistas en Francia. Ayer, también dejaron en claro que si no están enfocados esa va a ser una tarea muy difícil.

El compacto de la derrota de los Pumas

Síntesis de Argentina 13 vs. Sudáfrica 24

Argentina: Martín Bogado; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Santiago Grondona, Juan Martín González y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Pedro Rubiolo; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

Entrenador: Michael Cheika.

Cambios: PT, 1 minuto, Matías Moroni por Chocobares, y 33, Guido Petti Pagadizábal por Rubiolo; ST, 11, Facundo Isa por Grondona; 19, Joel Sclavi por Gallo y Eduardo Bello por Gómez Kodela; 22, Tomás Albornoz por Bogado, y 31, Agustín Creevy por Montoya y Lautaro Bazán Vélez por Bertranou.

PT, 1 minuto, Matías Moroni por Chocobares, y 33, Guido Petti Pagadizábal por Rubiolo; ST, 11, Facundo Isa por Grondona; 19, Joel Sclavi por Gallo y Eduardo Bello por Gómez Kodela; 22, Tomás Albornoz por Bogado, y 31, Agustín Creevy por Montoya y Lautaro Bazán Vélez por Bertranou. Sudáfrica: Damian Willemse; Canan Moodie, Lukhanyo Am, Adré Esterhuizen y Makazole Mapimpi; Manie Libbok y Cobus Reinach; Franco Mostert A , Jasper Wiese y Deon Fourie; Marvin Orie y Jean Kleyn; Thomas du Toit, Bongi Mbonambi (capitán) y Trevor Nyakanye.

Entrenador: Jacques Nienaber.

Cambios: ST, Jesse Kriel por Am; 8 minutos, Jean-Luc du Preez por Orie; 11, Joseph Dweba por Mbonambi y Vincent Koch por Du Toit; 15, Herschel Jantjies por Reinach; 16, Evan Roos por Wiese, y 21, Gerhard Steenkamp por Nyakane.

ST, Jesse Kriel por Am; 8 minutos, Jean-Luc du Preez por Orie; 11, Joseph Dweba por Mbonambi y Vincent Koch por Du Toit; 15, Herschel Jantjies por Reinach; 16, Evan Roos por Wiese, y 21, Gerhard Steenkamp por Nyakane. Suplentes: Kurt-Lee Arendse.

Primer tiempo: 15 minutos, penal de Libbok (S); 22, gol de Boffelli por try de Bertranou (A), y 36, penal de Boffelli (A).

Amonestados: 36, Mostert (S). Resultado parcial: Argentina 10 vs. Sudáfrica 3.

Segundo tiempo: 2 minutos, gol de Libbok por try de Mapimpi (S); 5, try de Moodie (S); 11, penal de Boffelli (A); 19, penal de Libbok (S); 27, penal de Libbok (S), y 31, penal de Libbok (S). Resultado parcial: Argentina 3 vs. Sudáfrica 21.

Árbitro: Nika Amashukeli (Georgia).

Nika Amashukeli (Georgia). Estadio: José Amalfitani (Vélez Sarsfield).