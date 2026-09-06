Los Pumas: ¿Desarrollo o máxima competencia? Conclusiones de una serie incómoda

Antes de dejar el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, los protagonistas que tuvieron contacto con la prensa mencionaron la palabra “estándares”. Es la vara que exige representar a Los Pumas y estar en la elite del rugby internacional. La igualdad en 28 ante Australia le puso fin a una serie de partidos embarazosos, en un calendario inédito que no incluyó el Rugby Championship. En noviembre, el plantel será otro.

Una derrota por siete puntos ante Sudáfrica, otra por seis contra Australia y un empate ante este último arrojan un balance aprobado en los papeles previos, en un contexto desfavorable. Los Pumas debieron afrontar estos compromisos sin sus mejores soldados, aunque tuvieron a su favor el factor localía y también el componente motivacional: los Springboks, que viajaron sin sus mejores hombres, tenían el foco 100% en la serie ante los All Blacks, mientras que lo de los Wallabies fue un bosquejo del inicio del ciclo de Less Kis, que apunta a explotar en un año.

El empuje de Los Pumas vs. Australia, en Mendoza

“Por ahí suena demagógico: nosotros estamos acá para ganar y somos animales competitivos. Pero no es el resultado lo que nos mueve, sino cómo vamos progresando en lo que queremos hacer y en nuestro desarrollo de equipo”, esbozó Felipe Contepomi tras el empate. “De estas cinco semanas, cuando me pongo a ver el equipo que empezó el primer entrenamiento y los mismos 34 jugadores que terminamos, veo otro equipo totalmente distinto. Y pasaron sólo cinco semanas”, añadió el head coach.

Hay que separar los dos tramos de los Pumas como locales en el 2026. La serie del Nations Championship ante Escocia, Gales e Inglaterra fue negativa por juego y resultados. Los encuentros ante los Springboks y los Wallabies, aprobados, aunque pueden plantearse algunos interrogantes: ¿Qué pudieron haber hecho mejor los Pumas en este marco? Por ejemplo, abrir el abanico de convocatorias a jugadores experimentados que se desempeñan en Francia y hoy no tienen lugar. Falta sólo un año para la Copa del Mundo y, en este contexto, surge un interrogante: ¿En los Pumas se desarrollan jugadores o se aspira a la máxima exigencia?

Felipe Contepomi, DT de Los Pumas, en su llegada al estadio Malvinas Argentinas de Mendoza

En Sudáfrica, la mejor selección del mundo, Rassie Erasmus no duda en volver a convocar a Deon Fourie, que roza los 40 años y regresó a la consideración para la serie ante los All Blacks, luego de tres temporadas. En los Pumas eso no sucede. El retorno de Gonzalo Bertranou resultó más un correctivo a la irregularidad de los medioscrums actuales que un mérito por su nivel en la Major League Rugby de Estados Unidos.

En la conferencia de prensa previa al partido, ante la consulta de LA NACION, Contepomi fue claro en su mensaje en cuanto a las prioridades. “Yo no sé lo que les piden a los jugadores en los clubes. Yo interpreto desde afuera como vos podés interpretar desde afuera lo que hacemos nosotros”, respondió. “Obviamente es importante que el jugador juegue, se destaque y sea importante en su club, pero no es determinante. Nosotros confiamos mucho en poder ver el potencial de un jugador y tratar de desarrollarlo. Cuando está con nosotros evaluamos mucho el día a día. Tenemos métricas, vemos la parte física. Hay datos objetivos que nos muestran si ese jugador está progresando o no”.

Con ese parámetro, Los Pumas llegaron tarde a la posibilidad de convocar a Domingo Miotti, que representará a Italia. El Top 14, la mejor liga del mundo, tiene a otros argentinos que podrían haber aportado un plus. Rodrigo Bruni, mundialista en 2019 y 2023, es uno de ellos, hoy con un presente óptimo en Bayonne. Compañero de Facundo Bosch, que a sus 35 años ostenta una experiencia invaluable en el primer nivel. Tanto él como Santiago Socino, de Agen, le habrían dado otro respaldo a Ignacio Ruiz como hooker. Leonel Oviedo, prácticamente sin rodaje en Western Force, no estuvo a la altura cuando ingresó.

También surgen nombres como Facundo Isa, de largo recorrido en los Pumas y con las vivencias de rendir a ese nivel. O Francisco Gorrissen, capitán de Vannes hace un puñado de temporadas, era una buena opción por su liderazgo para complementar un plantel joven. Federico Wegrzyn, otro ejemplo, ha rendido mejor que Mayco Vivas en la temporada del PRO D2, una liga más competitiva que el Súper Rugby Américas, que, sin embargo, el staff argentino observa con recelo. Lucas Mensa, mundialista en el 2019, es uno de los backs que viene sosteniendo buenas actuaciones en Oyonnax.

Facundo Isa, de larga trayectoria en los Pumas; aquí una imagen de él en el Mundial 2023 FRANCK FIFE - AFP

“El poder entender los estándares de los Pumas, el poder entender los comportamientos que estamos buscando sobre todo para los chicos que no son experimentados y están haciendo sus primeros pasos, fue un balance muy bueno”, continuó Contepomi en su análisis post serie. “Sabemos que algunos jugadores entienden que no estamos en ese estándar hoy, pero que vamos hacia ese estándar y entienden a dónde queremos llegar. Ahora está el desafío, cuando uno vuelve a su club, de seguir trabajando con esa metodología o ese entendimiento de lo que requiere estar en los Pumas”.

El entrenador puso un ejemplo puntal del desarrollo de los jóvenes. “Juan Martín Scelzo, desde el primer día que llegó a lo que es hoy pareciera que pasaron cinco años, no cinco semanas. Es loable el esfuerzo de todos esos chicos para poder presentarse ante Sudáfrica, bicampeón del mundo y probablemente el mejor equipo de Australia”.

Pablo Matera y su remera en alusión al asesinato de Federico Martín Aramburú ANDRES LARROVERE - AFP

A su lado, Pablo Matera subrayó su rol de liderazgo en estas semanas. “Teníamos un desafío grande los jugadores que estábamos hace más tiempo. Nuestro rol era mostrarle los estándares todos los días. Lo disfruté un montón y siento que ellos me empujaron a mí. Me hubiera gustado terminar con una victoria, más por ellos para que sientan lo que es ganar con esta camiseta”, expresó el capitán, dejando en evidencia su liderazgo. En la misma sintonía de Rodrigo Isgró, que ayer disputó su partido N° 20: “Desde el momento que entraron los chicos nuevos se pusieron en el estándar que los Pumas exigen. No es fácil. Crecimos como plantel y tenemos que trasladarlo a los resultados, es un debe que tenemos”.

De cara al Mundial, ahora el camino trazado es más lineal. Pasaron el escollo más complejo y en los diez tests que restan antes del debut en Australia 2027, Felipe Contepomi contará con todos los jugadores a disposición. No habrá negociación con los clubes. Resta por ver cómo impacta en la cabeza los cuatro partidos sin victorias y la necesidad de triunfos en noviembre para alimentar la confianza.