escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC, Francia.– La inestabilidad que vienen mostrando los Pumas en los últimos años no frenó en la primera rueda de la Copa del Mundo. Si bien el equipo fue reconstruyéndose desde el fondo que tocó frente a Inglaterra, nunca terminó de dar la sensación de solidez que se esperaba en Francia 2023. Que haya ido de menos a más no implica que haya alcanzado un nivel que permitiera augurar algo más importante. Gales será un rival vencible siempre y cuando los argentinos dejen de incurrir en los errores que fueron cometiendo en este largo mes.

Los Pumas ganaron con justicia el partido decisivo ante Japón, pero ante un rival como Gales las fallas cometidas habrían conllevado la eliminación. La Argentina estuvo en un grupo más que accesible y, con ratos de mucho susto e incertidumbre, lo atravesó. Jugó con la soga en el cuello después de la frustrante actuación contra los ingleses, pero por cierto no tuvo luego adversarios de primer orden. Samoa estuvo por debajo de lo esperado, Chile se ubica escalones abajo y jugaba su primer Mundial, y Japón, el rival por vencer desde que se conoció el sorteo, decayó notoriamente después de su gran desempeño como local en 2019. Simple: los Pumas cumplieron con el pronóstico y el favoritismo –por resultados en los últimos cuatro años, rugby y calidad de jugadores– para avanzar a los cuartos de final. Si no lo hubiesen logrado estaríamos hablando de la mayor debacle argentina en la historia de los mundiales.

Emiliano Boffelli se lanza al in-goal en el partido en el que la Argentina obtuvo cinco tries frente a Japón; algo positivo en medio de rubros negativos. David Rogers - Getty Images Europe

El problema principal de los Pumas en estos cuatro partidos fue que se complicaron solos. Desde no resolver el encuentro con Inglaterra desde el momento en que pasaron a tener un jugador más, a sufrir sin necesidad en el final frente a Samoa y a darle a Japón posibilidades cuando el desarrollo permitía un andar tranquilo. Este domingo en Nantes los argentinos tuvieron 15 pérdidas de pelota, una cifra alarmante para este nivel.

Así como los inconvenientes en el ruck en el partido contra Chile fueron solucionados ante Japón, en este último apareció un aspecto negativo en algo que venía siendo positivo: la defensa. Japón encontró huecos cada vez que atacó y anotó tres tries. El centro de la cancha fue vulnerado con facilidad (fallas en los tackles de Santiago Carreras y Lucio Cinti, especialmente) y hubo 29 tackles errados (72% de eficacia) y seis quiebres de los nipones.

Por eso, el equipo no termina de equilibrarse. Es como si fuera por un puente colgante de madera. En la conducción, mientras Gonzalo Bertranou mejoró su producción (factor decisivo en dos de los cinco tries), Santiago Carreras no termina de adquirir la confianza que necesita un apertura. Los Pumas empiezan ahí. Pero los entrenadores creen que no es tiempo de cambiar lo que vienen experimentando desde hace dos años. Quizá el tiempo les dé la razón. Quizá no.

Michael Cheika tomó algunas decisiones arriesgadas y difíciles de entender: mantiene a una pareja de medios que no viene funcionando y decide con heterodoxia el armado del banco de suplentes. Juan Gasparini / Gaspafotos

Otro aspecto de la inestabilidad es la conformación del banco. De los ocho que entran en el segundo tiempo. Frente a Inglaterra se ensayó una casi inédita proporción de seis forwards y dos backs que no rindió ningún fruto. No hubo esa noche ningún apertura suplente y se habría sufrido más si la tarjeta amarilla a Santiago Carreras hubiera sido roja. Y ante Japón, entre los forwards no hubo ningún tercera línea. Salió lesionado Pablo Matera y hubo que hacer un enroque porque en el banco había dos segundas líneas. En uno de esos cambios y con el partido en un momento difícil ingresó el menos experimentado, Pedro Rubiolo, que cometió un par de errores serios. ¿Para qué fueron llevados tres octavos (Rodrigo Bruni, Facundo Isa, Joaquín Oviedo), si no los ponen ni siquiera en el banco?

El juego con el pie también fue inestable. En el partido con Japón hubo errores varios de Santiago Carreras y Lucio Cinti. Pero, por lo general, el kick no fue productivo.