Los Pumas necesitaban ganarle a Samoa en el Mundial de Rugby 2023 y lo hicieron, no sin antes pasar sobresaltos, por 19-10. El partido correspondiente a la tercera fecha del grupo D, que se disputó este viernes en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, era fundamental para la selección argentina porque la derrota inicial frente a Inglaterra la dejó sin margen de error para clasificar a los cuartos de final.

La albiceleste, si bien mostró mejorías con respecto al duelo frente a los ingleses, no brilló y recién definió el encuentro con un penal del histórico Nicolás Sánchez a un minuto del final. El derechazo del apertura le dio tranquilidad a un juego que dominó en gran parte, pero no lo reflejó en el resultado a raíz de que tuvo problemas para definir jugadas y apostó más de lo que debía por sumar a través de tries y no con los pies, que fue lo que finalmente le dio réditos.

Enfrente hubo un rival que cometió muchos errores e infracciones y dio ventajas desde el inicio cuando se quedó con un jugador menos por la tarjeta amarilla a Duncan Paia’aua tras una carga peligrosa sobre Santiago Carreras. Los dirigidos por Michael Cheika aprovecharon el hombre de más y anotaron su único try por intermedio de Emiliano Boffelli, quien definió una gran jugada colectiva en la que pelota circuló de un extremo a otro. El mismo rosarino acertó la conversión y, poco después de que Christian Leali’ifano falló un penal para los oceánicos, convirtió uno y aumentó la diferencia.

Bajo la lluvia, a ambos seleccionados les costó manejar la guinda y apostaron al juego con los pies. Leali’ifano descontó para los samoanos y Boffelli respondió por la misma vía. La baja eficacia del apertura oceánico y un gran tackle de Marcos Kremer a Jonathan Taumateine, con el que le sacó la pelota mientras enfilaba hacia el ingoal, fueron claves para que la diferencia en el entretiempo sea de 13-3 a favor de los sudamericanos.

Si bien en el complemento los Pumas dominaron aún más a Samoa, no lo plasmaron en el score y terminaron sufriendo. Cada vez que estuvieron cerca de apoyar otro try, fallaron o cometieron penal. Insistentes, no sacaron más ventaja y su rival se mantuvo siempre en juego al punto que cuando consiguió su try sobre el final, luego de otro penal de Boffelli, puso en aprietos a los argentinos. Ese fue el peor momento albiceleste sobre el campo de juego y se disipó cuando Sánchez, que no fue convocado contra los ingleses y había ingresado apenas unos minutos antes, se hizo cargo de un penal desde casi la mitad de la cancha y lo acertó con holgura. Su festejo fue de desahogo para él y, también, el resto de sus compañeros porque, sin haber mostrado lo mejor su repertorio, los Pumas sacaron adelante un encuentro en el que el resultado es más importante que el cómo. Los mantiene con vida en la Copa del Mundo.

Luego del partido, el capitán de los Pumas, Julián Montoya, dialogó con ESPN y dio sus sensaciones sobre lo ocurrido en el campo de juego: “Era un partido complicado. Vinimos a ganar y lo hicimos. Muy orgulloso del equipo y de la actitud que tuvo los 80′. Hay un montón de cosas por mejorar, pero la semana pasada dijimos que teníamos que dar un paso adelante y lo hicimos. El primer escalón fue Inglaterra, nos dimos cuenta dónde estábamos y qué teníamos qué mejorar, y este fue uno más en el Mundial”.

Sobre el rival, que presentó batalla y nunca se rindió, sostuvo: “Sabíamos que Samoa era un rival duro, tiene jugadores en los mejores equipos del mundo y son muy fuertes. Para mí somos justos ganadores, tenemos que mejorar cosas pero ahora vamos a disfrutar esto 24 horas. Les dije a mis compañeros que teníamos que estar orgullosos de lo que hicimos y la semana que viene es un volver a empezar”.

El head coach de los Pumas, Cheika, destacó la victoria, pero, al igual que Montoya, reconoció que el equipo debe mejorar en algunos aspectos: “Estamos contentos de que también podemos ganar de esta manera. No jugamos mal, hicimos buenas cosas y en la zona de score necesitamos estar más certeros. En la defensa pusimos mucha presión sobre ellos, no me gusta que nos hayan hecho un try, pero se presionó mucho. En el primer tiempo creo que corrimos fuerte al espacio y generamos peligros. En el final hicimos pases largos, que no estaba en nuestro plan. Necesitamos mejorar el ruck y también la disciplina, estar en menos de 10 penales y hoy hicimos 11″.

Emiliano Boffelli hizo 16 de los 19 puntos de los Pumas y fue clave en el triunfo contra Samoa FRANCIS BOMPARD - AFP

La selección argentina logró su primera victoria en la Copa del Mundo y escaló hasta el cuarto puesto del grupo D con cuatro puntos, uno menos que Samoa y Japón. El líder es Inglaterra con nueve unidades mientras que último está Chile sin ninguna. La próxima presentación de la albiceleste será el sábado 30 de septiembre a las 10 (hora de la Argentina) en Nantes vs. los trasandinos, a priori el rival más accesible del grupo D.

