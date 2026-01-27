Los Pumas tiene su calendario para 2026: 10 partidos en una temporada diferente

Aun no habrá Rugby Championship en 2026, los argentinos tendrán las mismas posibilidades de ver a los Pumas en vivo. La Unión Argentina de Rugby confirmó las sedes de los partidos que la selección argentina jugará en casa en sedes habituales: Córdoba, San Juan, Santiago del Estero, la cancha de Vélez, Jujuy y Mendoza fueron los escenarios elegidos para una temporada atípica.

¡Las sedes de Los Pumas en nuestro país! 🇦🇷



▶️ Nations Champioship

🏟️ Córdoba

🏟️ San Juan

🏟️ Santiago del Estero



▶️ Amistoso vs. Sudáfrica

🏟️ Vélez



▶️ Serie vs. Australia

🏟️ Jujuy

🏟️ Mendoza#SomosLosPumas #LosPumasEnCasa

La ausencia del certamen hemisférico para este año hizo que los Pumas redujeran su calendario de 12 a 10 partidos. Las seis fechas del Rugby Championship, cancelado por la gira que Nueva Zelanda realizará por Sudáfrica, fueron reemplazadas por tres test matches en casa, mientras que la creación del Nations Championship garantiza un partido más durante la gira por Europa de noviembre. Esto implica, además, un encuentro más de local respecto del año pasado, cuando la Argentina cedió la localía para jugar ante Springboks en Twickenham.

Los escenarios elegidos para recibir a los visitantes son los habituales. Tres de ellos se repiten respecto de 2025 (Córdoba, San Juan y Vélez), mientras que otros dos habían sido parte de la rotación en 2024 (Mendoza y Santiago del Estero). La novedad es Jujuy, que reaparece luego de cuatro años para ser sede de un test match por tercera vez.

El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, albergará el primer partido, ante Escocia, y recibirá a los Pumas por segundo año consecutivo Walter A.Gasparini

La ventana de julio se jugará como es habitual, con la novedad de que formará parte del flamante Nations Championship, competencia que World Rugby instauró desde esta temporada y que se pondrá en juego todos los años pares.

El primer partido del año será el sábado 4 de julio en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, donde los Pumas recibirán a Escocia; será el segundo año consecutivo en esa provincia luego de un hiato de 11 temporadas. Siete días más tarde se enfrentarán con Gales en San Juan, una sede habitual desde el ingreso al Rugby Championship (será el séptimo partido desde 2012, el octavo en total) y cerrarán el segmento el sábado 18 ante Inglaterra en Santiago del Estero, que por tercera vez en seis años recibirá a la selección argentina de rugby. Los rivales son los mismos a los que los Pumas visitaron en noviembre último.

Sin Rugby Championship, igualmente los Pumas pudieron conservar los tres partidos que les habrían correspondido en condición de local. El sábado 8 de agosto recibirán al bicampeón del mundo, Sudáfrica, en el estadio de Vélez, y luego habrá un doble duelo ante Australia: el sábado 29 de agosto en Jujuy, que visitarán por tercera vez, y una semana más tarde en Mendoza, la sede del interior más convocante (será el 15º test match allí).

El gran perdedor es La Plata, que luego de haber albergado, en la cancha de Estudiantes, dos años seguidos al equipo, se quedó con las manos vacías. Salta, que fue sede del duelo ante Uruguay en 2025 y ocho veces desde 2012, también quedó fuera de la rotación.

El Estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero vuelve a ser sede como en 2022 y 2024; será nada menos que ante Inglaterra

El año se cerrará con la tradicional gira por Europa de noviembre, que esta temporada viene recargada. Será el segmento final del Nations Championship, ante los otros tres equipos: Irlanda, Italia y Francia, el 6, 14 y 21 respectivamente. Y habrá un partido adicional, en Twickenham: un reposicionamiento final en el que se enfrentarán los líderes de cada conferencia (norte y sur) para definir el campeón, los segundos para definir el tercer puesto, los terceros para definir el quinto escalón, y así sucesivamente.

El calendario de los Pumas

Nations Championship (julio)

Sábado 4 de julio, a las 16: Argentina vs. Escocia – Estadio Kempes, Córdoba

– Estadio Kempes, Córdoba Sábado 11 de julio, a las 16: Argentina vs. Gales – Estadio del Bicentenario, San Juan

– Estadio del Bicentenario, San Juan Sábado 18 de julio, a las 16: Argentina vs. Inglaterra – Estadio Madres de Ciudades, Santiago del Estero

Test matches

Sábado 8 de agosto, a las 16: Argentina vs. Sudáfrica – Estadio José Amalfitani, Buenos Aires

– Estadio José Amalfitani, Buenos Aires Sábado 29 de agosto, a las 16: Argentina vs. Australia – Estadio 23 de Agosto, Jujuy

– Estadio 23 de Agosto, Jujuy Sábado 5 de septiembre, a las 18: Argentina vs. Australia – Estadio Malvinas Argentina, Mendoza

Nations Championship

Viernes 6 de noviembre: Irlanda vs. Argentina – Aviva Stadium, Dublín

– Aviva Stadium, Dublín Sábado 14 de noviembre: Italia vs. Argentina – Italia (estadio a definir)

– Italia (estadio a definir) Sábado 21 de noviembre: Francia vs. Argentina – Francia (estadio a definir)

27-28-29 de noviembre – Finales de posicionamiento – Twickenham, Londres