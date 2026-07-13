Los Pumas están obligados a seguir creciendo de cara a su rival más incómodo

La Argentina ya piensa en Inglaterra. Vale para el rugby, también. El último partido del primer segmento del Nations Championship le tiene reservado a los Pumas el rival más arduo. La despedida será ante el equipo que más le cuesta. En los últimos 17 años hubo cuatro victorias ante los All Blacks, cuatro ante los Springboks y seis ante Australia. Ante los ingleses, pese a haber sido el rival al que más se enfrentaron fuera del Rugby Championship, sólo se registra un éxito en 16 partidos. El sábado volverán a verse las caras en Santiago del Estero.

El sábado, los Pumas consiguieron una valiosa victoria ante Gales, pero deben seguir mejorando si aspiran a vencer a un rival más exigente como Inglaterra Marcelo Aguilar

El triunfo ante Gales en San Juan por 35-21 representó para el equipo que conduce Felipe Contepomi un bálsamo luego del adverso inicio de temporada que significó la goleada sufrida ante Escocia (47-38). La mejoría, no obstante, no termina de poner al equipo al nivel que había alcanzado en los últimos dos años, en los que se volvió competitivo contra cualquiera que se le pusiera enfrente. Para estar a la altura de un equipo del talante de Inglaterra, no obstante, se requiere que ajuste todavía más cuestiones tácticas, individuales y actitudinales.

Ante los galeses, un rival competitivo pero que está un escalón por debajo, los Pumas repitieron errores que vienen acumulando en este ciclo, como la falta de efectividad en ataque y la defensa en los últimos metros. Tanto Escocia como Gales anotaron demasiado fácil cuando se metieron en las 25 yardas contrarias. Aunque en el Bicentenario mejoraron sensiblemente respecto a lo hecho en el Kempes, el juego aéreo –un punto alto en la temporada anterior– sigue siendo deficitario. Cuestiones que cobrarán todavía más relieve cuando enfrente esté el seleccionado de la Rosa.

Tras el triunfo ante Gales, jugadores e integrantes del staff de los Pumas se reunieron con sus familiares en una de las salas del Del Bono Park Hotel Spa & Casino de San Juan, que los albergó durante la última semana, para ver el partido entre Argentina y Suiza, por el Mundial de Fútbol. “Fue un momento muy lindo, muy agradable que llena el alma. La verdad que es un mimo para el grupo haber podido compartirlo entre todos, y sobre todo que hayamos ganado”, contó Esteban Meneses, uno de los entrenadores asistentes de Contepomi.

Un año atrás, los ingleses se llevaron dos triunfos en la serie jugada en la Argentina Marcelo Aguilar - LA NACION

El domingo al mediodía, el equipo partió rumbo a Santiago y el lunes mismo comenzará con los preparativos de cara al duelo del sábado. El día 1 será regenerativo; el martes un ensayo de baja intensidad; el miércoles será el turno del entrenamiento más fuerte de la semana, donde los jugadores competirán por ganarse un lugar entre los 15 titulares más ocho suplentes que saldrán a la cancha; el jueves será libre, el día del tradicional asado, además del anuncio del equipo por la mañana, y el viernes harán el reconocimiento del Estadio Madres de Ciudades en el tradicional Captain’s Run.

Para la conformación del equipo, Contepomi aguardará la evolución de los lesionados, dos segundas líneas: Matías Alemanno salió a los 30 minutos con una conmoción cerebral y debe seguir los pasos que exige el protocolo para saber si está disponible, y Franco Molina, su reemplazante, que debió dejar la cancha a los 22 del segundo tiempo por un golpe en el gemelo.

En noviembre último, argentinos e ingleses se vieron las caras en Twickenham. Ganó el local 27-23, pero los Pumas cerca estuvieron de una remontada épica. Fallaron en la última, tras marcar un try a un minuto del final y luego remontar toda la cancha y contaron con un penal a favor, pero cedieron el line-out subsiguiente. La ineficacia de los últimos metros volvía a costarles caro, como tantas veces en esos 16 partidos desde el triunfo 24-22 en Salta de 2009, el último conseguido en condición de local. La única victoria desde entonces se produjo en 2022, 30-29 en Londres.

¿Por qué Inglaterra es un rival que les cuesta tanto? “Creo que Inglaterra es un equipo que hace muy bien lo simple, está muy convencido de sus fortalezas que son las formaciones fijas, el juego aéreo y lo que es el contacto. Son muy pragmáticos, hacen, saben, confían en su sistema y lo van a seguir haciendo porque lo hacen bien”, respondió Meneses, que está a cargo de la defensa de los backs y las salidas. “En la evolución que estamos teniendo desde que nos juntamos vamos a llegar en muy buena manera teniendo bien claro cuáles son sus fortalezas y cuál va a ser nuestra mentalidad. Va a pasar por tener pelotas rápidas en el sector de la cancha que queramos jugar, en la estrategia con el pie y que Inglaterra juegue más en su campo y que no tenga muchas entradas dentro de nuestros 22, porque ahí es donde nos va a desgastar.”

También está fresco el recuerdo de la serie de dos partidos de un año atrás, cuando Inglaterra se impuso en los dos test matches, en La Plata y en San Juan. Con una salvedad: los Pumas llegaron con muchas bajas y tenían un equipo con varios jugadores inexpertos.

En su primer encuentro del Nations Championship, Inglaterra cayó malamente ante Sudáfrica por 45-12 en el Ellis Park. El sábado se recompusieron y aplastaron a Fiji 73-8 en Liverpool, una goleada que no alcanzó para aplacar las críticas sobre el funcionamiento del equipo y la solvencia en el puesto del entrenador Steve Borthwick. Saben que deben revalidarlo este sábado en Santiago.

Santiago Carreras apoya en Twickenham; en 2022 se produjo el único triunfo ante los Ingleses en 17 años ADRIAN DENNIS - AFP

Argentina e Inglaterra vuelven a estar frente a frente. El foco está puesto en el partido de fútbol. Pero en el rugby, también hay una rivalidad acérrima.