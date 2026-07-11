Horizonte despejado: el CASI jugó uno de sus mejores partidos del año, bajó a Hindú y está segundo en el Top 14

El CASI le ganó a 29-8 a Hindú y le arrebató el segundo puesto de la tabla de posiciones del Top 14 de la URBA, cuyo líder es Newman. Esta fue la segunda visita de la Academia a Don Torcuato en lo que va de la temporada. Le tocaron dos sábados de lluvias pasajeras y frío constante. En la primera, allá por marzo, llegó envuelto en muchas dudas, pocas certezas, y perdió apretadamente sobre el final: 15-12. Y en esta ocasión, se presentó con mejor semblante. Aunque resultaba una incógnita su desenvolvimiento, sobre todo, luego de sudar sangre para vencer a Alumni, hace siete días. Encima, en los últimos tiempos, al equipo de San Isidro le cuesta irse de esta cancha con una sonrisa. Hindú venía lastimado como consecuencia de una extraña racha de tres derrotas consecutivas y eso lo volvía muy peligroso. Se sabe lo que es un león herido… ¿Y un elefante herido?

Un elefante herido es un animal desenfrenado. Que ataca y ataca a su víctima. Sin apuro, sin pausas y sin piedad. El CASI lo sabía y se preparó para enfrentarlo. Lo esperó dispuesto a dar la pelea necesaria en cada sector del campo e imponerse en la tensa lucha propuesta. Pero Hindú no pudo. El elefante herido trató con los forwards y nada. Buscó por la base, y sólo encontró tackles devastadores. Entonces, probó por afuera, con sus backs. Y tampoco obtuvo dividendos. Recién con el tiempo cumplido quebró la resistencia del rival. Santino Amaya, símbolo de un equipo que no se entrega nunca, anotó el try de la honra junto a la bandera. Try de la honra que le quitó a la visita el punto bonus.

El wing Santiago David se saca de encima con un hand-off al centro Lisandro Rodríguez Hernán Zenteno - La Nación

A diferencia de otros partidos, el Atlético ganó dando un golpe en la mesa. Un golpe de autoridad. Se propuso hacer su juego y que nadie se lo lleve por delante. Construyó un granítico muro con la premisa de recuperar la pelota. Y con la pelota en su poder, atacar, bien a fondo. En el primer tiempo no pudo capitalizar los penales a favor. Funcionaba el line, fallaba el maul. Entonces, tras algunos intentos sin éxito, buscó sacar ventajas con los disparos a los postes. El 6-3 a favor, con que finalizó la etapa inicial, dejaba un sabor amargo en los hinchas, los jugadores y el staff. Demasiado dominio, demasiado juego en campo contrario, para obtener una exigua ganancia: 6-3.

En el segundo tiempo, el CASI ratificó quién es el que manda, dando otro golpe en la mesa. Esta vez acompañado por la eficacia. Promediando la etapa llegó el try de Facundo Scaiano, para estirar las diferencias; y cumplida la media hora, los dos de Eugenio Sartori (uno convertido por Akemeier) para definir el asunto. Las dos zambullidas del ala en el ingoal coronaron una extraordinaria actuación personal. Un vital aporte que rotula la performance del CASI como la mejor del año. “Puede ser que haya sido una de las mejores del año”, admitió Benito Paolucci, otra fiera en la faz defensiva, como los restantes veinte jugadores que ingresaron al campo.

El medio-scrum del CASI, Joaquín Sánchez, rodeado por: Franco Diviesti, Bautista Farisé y Santino Amaya Hernán Zenteno - La Nación

“Hace mucho que esperamos este partido. La otra vez que vinimos acá, vinimos dudando, a ver qué pasaba, en vez de hacer lo que teníamos que hacer. Hoy (por ayer) los golpeamos en su propia cancha y estoy muy contento por eso”, señaló, eufórico, Nacho Torrado. “Nos enfocamos en volver a ser nosotros y jugar a lo que sabemos. Y creo que de a poquito lo logramos”, añadió Hugo García. “Sacamos lo que teníamos adentro y que, tal vez, en los últimos partidos, no podíamos sacarlo”, completó Paolucci.

Parece que la tormenta de junio (traspiés seguidos contra Belgrano, SIC y Newman) ya pasó y que los vientos de julio limpiaron el horizonte en el CASI. Van dos victorias ante serios candidatos a los playoffs (Alumni e Hindú) y se percibe entusiasmo entre los hinchas. Sin embargo, Torrado es cauto. “El torneo es complicado, cualquiera te puede ganar. Y esto es largo, falta mucho. Tenemos que seguir así”, afirmó. “Lo de antes no era una tormenta, como tampoco lo es para Hindú este momento”, completó.

El segunda línea del CASI Salvador Ochoa, reemplazado en el segundo tiempo por Benjamin Rocca Rivarola, le gana a Juan Comolli (4), Lautaro Bávaro (7), Santino Amaya (6) y Carlos Repetto (5) Hernán Zenteno - La Nación

Cuarta derrota al hilo para un equipo como el de Torcuato, poco habituado a vivir este tipo de experiencias negativas. Regatas, Atlético del Rosario, Los Tilos y ahora el CASI, le llenaron el ingoal de interrogantes e incertidumbre. Al equipo le cuesta definir, no lastima tanto con la pelota en las manos y luce vulnerable. ¿Será la tormenta que azotó San Isidro esta que ahora sacude a Don Torcuato? Los dirigidos por Santiago Fernández deberán tomar recaudos, hacer las correcciones necesarias y capear el temporal. Porque siempre que llovió, paró. Si lo sabrá el CASI, que se bancó la tormenta y hoy divisa un horizonte despejado.

Las mejores jugadas

La síntesis: Hindú 8 vs. CASI 29

Hindú: Juan Aranoa; Sebastián Cancelliere, Federico Graglia, Lisandro Rodríguez y Martín Cancelliere; Bautista Farisé y Felipe Ezcurra (capitán); Lautaro Bávaro, Nicolás Amaya y Santino Amaya; Juan Comolli y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti.

Cambios. Segundo tiempo: 15’, Juan Ignacio Martínez Sosa por Diviesti y Juan Ulibarri por Nicolás Amaya, y 26′, Facundo Gattás por Aranoa, Santino Trivellini por Capurro, Ramiro Herrera por Leiva y Elías Banach por Comolli.

Entrenadores: Santiago Fernández, Gonzalo Amaya y Lucas Camacho.

CASI: Juan Akemeier; Tomás Phelan, Matías Phelan, Benjamín Belaga, y Santiago David ; Felipe Hileman y Joaquín Sánchez; Eugenio Sartori, Ignacio Torrado, Benito Paolucci (capitán); Leo Mazzini y Salvador Ochoa; Hugo García, Juan Ignacio Torres Obeid y Facundo Scaiano.

Cambios. Segundo tiempo: Vicente Mammoliti por Sánchez; 12′, Benjamín Rocca Rivarola por Ochoa; 17′, Pedro Repetto por Matías Phelan; 33′, Agustín Posleman por Sartori y Joaquín Brito por García, y 38′, Felipe Carman por Mammoliti.

Entrenadores: Oscar Murgier, Santiago Phelan y Matías Biagi.

Primer tiempo: 14’, penal de Akemeier (C); 24′, penal de Farisé (H), y 36′, penal de Akemeier (C).

Amonestado: 4’, Franco Diviesti (H).

Resultado parcial: Hindú 3 vs. CASI 6

Segundo tiempo: 5’, penal de Akemeier (C); 23′, try de Scaiano (C); 27′, penal de Akemeier (C); 30′, try de Sartori (C); 33′, gol de Akemeier por try de Sartori (C), y 40′, try de Santino Amaya (H).

Amonestados: 15’, Agustín Capurro (H); 26′, Federico Graglia (H), y 39′, Benito Paolucci (C).

Resultado parcial: Hindú 5 vs. CASI 23.

Árbitro: Juan Sebastián Maio.

Intermedia: Hindú 10 vs. CASI 18

Cancha: Hindú