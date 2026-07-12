Los Pumitas sufrieron una dura derrota ante Escocia en el Mundial Juvenil

Sin energía y faltos de intensidad. Los Pumitas mostraron su peor cara del 2026 y no hicieron pie ante un rival que hizo un culto a la practicidad: Escocia dominó con su pack de forwards y se impuso 44-26 en la semifinal por el quinto puesto del Mundial de menores de 20 años, en Georgia. El próximo viernes, la Argentina cerrará su participación ante Australia o Gales.

Fue como si la derrota sufrida ante Inglaterra cinco días atrás, todavía siguiera calando hondo en un plantel que sufrió en casi todas sus líneas. Fue lento en los desplazamientos, inseguro en el manejo de la pelota, no ofreció garantías en el scrum (sobre todo en el primer tiempo) y perdió el contacto ante un rival aplomado con individualidades que marcaron la diferencia. El maul fue una herramienta de sometimiento de los europeos y apoyaron cuatro veces por esa vía. Fue incontenible, liderado por su capitán Joe Roberts. Explotaron al máximo sus virtudes.

El seleccionado argentino tuvo poca soltura frente a Escocia Tamuna Kulumbegashvili / Gaspafotos - www.gaspafotos.com

“Lo que más me frustra es no poder hacer lo que veníamos practicando. No somos esto. Fallamos en la indisciplina, nos defendieron bien y no supimos resolver. Lo que más me duele es no poder demostrar lo que somos: este no es el equipo que queremos ser”, deslizó Tomás Dande, autocrítico, una vez consumada la derrota. El capitán fue uno de los más intensos en el punto de encuentro, una faceta en la que los Pumitas no estuvieron presentes.

Argentina sufrió 21 pérdidas de manejo, una cifra alta que a este nivel es condenatoria. Pocas veces lograron plasmar la continuidad de fases para terminar rompiendo a la defensa rival. De fecho, cuando lo hicieron, se metieron en el partido: en el segundo tiempo, a los 12 minutos, Bautista Lescano definió en un a punta, tras un preciso kick de Manuel Giannantonio, mientras que, a los 20 minutos, se filtró Pedro Coll, el mejor jugador de estos Pumitas más allá de la tarjeta amarilla que sufrió en el cierre. El fornido centro de Tigres de Salta demostró estar un paso arriba del resto a nivel madurez, destrezas técnicas y físico. Ante el Cardo, fue el jugador que más tackles rompió, con 11.

El resumen de Argentina vs. Escocia

Pero los Pumitas se fueron apagando con el correr de los minutos. Luego de ese envión de la segunda mitad, cuando llegaron a ponerse 24-19 abajo, y tras la pausa para hidratarse, no volvieron a conectarse. Se fundieron anímicamente con una defensa de maul que flaqueó y no hizo pie. Fue la segunda derrota en la historia ante Escocia en la categoría en siete enfrentamientos: sólo habían perdido en el 2015, en el Mundial de Italia.

La salida por lesión de Federico Torre y la ausencia del suspendido Benjamín Ordiz, se notaron en la batalla física. La diferencia entre las habituales titular y los relevos también se sintió en un torneo con partidos cada cinco días, con escaso tiempo de descanso y recuperación. En estos campeonatos, contar con un plantel largo es fundamental para que no se resienta el funcionamiento del equipo. En ese sentido, a la Argentina le faltó profundidad para sostener los picos altos que expusieron ante Irlanda e Inglaterra, rivales de mayor envergadura.

Los Pumitas cerrarán su participación en el Mundial M-20 frente a Australia o Gales Tamuna Kulumbegashvili / Gaspafotos - www.gaspafotos.com

Los conducidos por Nicolás Fernández Miranda cerrarán este ciclo mundialista ante Australia o Gales: “Confiamos en lo que somos, en nuestro proceso y en nuestro plan. Cuando ganamos no somos los mejores y cuando perdemos no somos los peores. Hay que tener humildad y seguir trabajando”, destacó Dande, tras una caída que no refleja el verdadero nivel de un plantel que estuvo a centímetros de alcanzar las semifinales por segundo año consecutivo. El partido por el séptimo puesto, más allá de la posición en sí, es una buena oportunidad para terminar con otra imagen y despedirse con otra cara.

La síntesis

Argentina M20: Simón Pfister; Bautista Lescano, Ramón Fernández Miranda, Pedro Coll y Joaquín Daireaux; Manuel Giannantonio y Benjamín Ledesma Arocena; Basilio Cañas, Federico Torre y Tomás Dande (c); Felipe Hygonenq y Joaquín Pascual Viale; Bautista Salinas Mallea, Nicolás Cambiasso y Fabrizio Cebrón.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Cambios: PT: 37´ Manuel Cuneo Camargo por Daireaux (temporario). ST: 3´ Franco Marizza por Torre, 8´Laureano Valle por Cebrón, 18´ Federico Serpa por Gianantonio, 23´Juan Preumayr por Daireaux, Manuel Cuneo Camargo por Cambiasso y Jeremy Annand por Hygonenq, 25´ Federico Narvaez por Salinas Mealla y 34´ Tomás Canedo por Pfister.

Escocia M20: Rory McHaffie; Dan Kelly, Henry Kesterton, Alex Bryden y Nairn Moncrieff; Jake Dalziel y Hamish MacArthur; Harvey Preston, Oliver Finlayson-Russell y Sam Byrd; Dan Halkon y Christian Lindsay; Ollie Blyth-Lafferty, Joe Roberts (C) y Will Pearce.

Entrenador: Fergus Pringle

Cambios: PT: 14´ Archie Appleby por Byrd. ST: 9´ Jack Utterson por Pearce, Oliver McKenna por Finlayson-Russell y Asa Stewart-Harris por MacArthur, 26´ Jamie Stewart por Blyth-Lafferty, Harry Soboil por Bryden y Ewan Caven por Moncrieff

Primer tiempo: 8 minutos gol de Dalziel por try de Blyth-Lafferty (E), 22´ gol de Dalziel por try de Roberts (E), 27´try penal (A), 31´ try de Moncrieff (E). Resultado parcial: Argentina 7-19 Escocia.

Amarillas: 21´ Ledesma Arocena (A), 27´ Halkon (E), 35´ Cambiasso (A)

Segundo tiempo: 5´ try de MacArthur (E), 11´ try de Lescano (A), 20´ gol de Serpa por try de Coll (A), 22 try de Roberts (E), 25´gol de Dalziel por try de Mckenna (E), 30´ try de Preston (E), 34´gol del Serpa por try de Fernández Miranda (A), 81´ penal de Dalziel (E). Segundo tiempo: Argentina 19-25 Escocia.

Amarillas: 29´ Coll (A)

Árbitro: Ben Connor (Gales)

Cancha: Avchala Stadium