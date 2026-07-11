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Los Pumas - Gales, en vivo, por el Nations Championship

La selección argentina afronta su segundo compromiso en el nuevo certamen de World Rugby, con cinco cambios en el equipo titular

Santiago Carreras saluda a Joaquín Oviedo luego del try del octavo; los Pumas superan a Gales en el desarrollo y en el resultado a Gales en San Juan por el Nations Championship.
Santiago Carreras saluda a Joaquín Oviedo luego del try del octavo; los Pumas superan a Gales en el desarrollo y en el resultado a Gales en San Juan por el Nations Championship.ANDRES LARROVERE - AFP

Nuevo try argentino: 28-14

Los Pumas le ponen velocidad a una avance por la derecha, Bautista Delguy abre a la izquierda para Santiago Carreras y el fullback llega cómodo al fondo. Una vez más Tomás Albornoz hace gala de su puntería y Argentina se aleja a 14 puntos en el tablero: 28-14.

Try de los Pumas: 21-14

La selección argentina domina territorialmente. En uno de sus intentos llega con mucha gente a la línea de try, donde Gonzalo García abre a tiempo para Marcos Kremer y el entrerriano llega a depositarla en la franja que otorga puntos. Otra vez Tomás Albornoz acierta una patada larga y sesgada y los Pumas quedan al frente por 21 a 14.

Los Pumas quedan al borde de un try

Una ofensiva albiceleste a fondo encuentra una buena defensa extrema de Gales. Los forwards argentinos intentan dar el último empujón para poner la pelota sobre el in-goal, pero Joaquín Oviedo es frenado a tiempo, gira y la pelota queda trabada en posesión compartida. El visitante se salva con lo justo y el resultado sigue equilibrado en 14.

Josh Adams protege la pelota ante la marca de Mateo Carreras; los Pumas vs. Gales empezó intenso en San Juan, por el Nations Championship.
Josh Adams protege la pelota ante la marca de Mateo Carreras; los Pumas vs. Gales empezó intenso en San Juan, por el Nations Championship.Gustavo Garello - AP

Con suspenso, empata Gales: 14-14

Una jugada nacida de una infracción de los Pumas desemboca en un maul galés al borde del in-goal. Tras algunas embestidas, logra apoyar sorpresivamente Jac Morgan, pero luego de un largo cabildeo en observación del TMO se anula el try por la posición de un hombro del tercera línea. De todos modos, Gales conserva la posesión y en la acción siguiente acomete con más claridad y anota vía Rhys Carre entre los palos. La conversión de Sam Costelow es fácil y el tanteador queda 14-14 en San Juan.

Try de los Pumas, que pasan a ganar

Una pelota larga muy bien abierta por Santiago Carreras hacia la derecha llega a Lucio Cinti y éste cede para Justo Piccardo. El centro resiste un tackle, arremete, aterriza y suma 5 tantos muy cerca de la bandera. Tomás Albornoz, contiguo a la línea lateral, ejecuta una gran conversión y Argentina pasa al frente por primera vez: 14 a 7 sobre Gales.

Los Pumas tienen la iniciativa, pero les falta juego

La pelota es posesión de los Pumas, que intentan con juego de manos pero ante el primer riesgo patean arriba para ir a la carga. Por ahora, la estrategia les permite insinuar, pero no concretar.

Try de los Pumas: 7-7

Un buen ataque argentino en velocidad, que termina siendo ralentizado, es coronado por Joaquín Oviedo en el in-goal galés. Tomás Albornoz comienza bien con las patadas a los palos e iguala en 7, muy temprano en el encuentro.

Gales se pone arriba: 7-0

Tras el penal y el line-out, Gales llega al in-goal con un maul y apoya Dewi Lake. De inmediato, Sam Costelow convierte el try.

Penal para Gales... que decide jugar

Un off-side de la defensa argentina propicia un penal de Gales. La posición no es lejana al in-goal, pero bastante sesgada hacia los palos. El equipo visitante elige patear al line-out.

Tomas Albornoz y Ellis Mee disputan en lo alto la primera pelota del partido en San Juan, por el Nations Championship; Gales comenzó con mejor juego aéreo.
Tomas Albornoz y Ellis Mee disputan en lo alto la primera pelota del partido en San Juan, por el Nations Championship; Gales comenzó con mejor juego aéreo.ANDRES LARROVERE - AFP

¡Empieza el partido!

La voz del estadio hace la cuenta regresiva y Gales realiza la patada inicial. Los Pumas ya juegan en San Juan por la segunda fecha del Campeonato de las Naciones.

Suenan los himnos en San Juan

Ante una concurrencia que cubre parcialmente las plateas del San Juan del Bicentenario, se ejecuta primero la canción patria de Gales y luego la de Argentina. El público asiste con calma a ambas ejecuciones.

Los otros resultados del día

Más temprano se desarrollaron los restantes encuentros de la segunda jornada del Nations Championship: Nueva Zelanda 47 vs. Italia 17, Australia 21 vs. Francia 42, Japón 20 vs. Irlanda 34, Fiji 8 vs. Inglaterra 73 y Sudáfrica 42 vs. Escocia 28.

La formación argentina

Cinco cambios dispuso Felipe Contepomi en la alineación titular respecto a la que debutó en el certamen, en el revés sufrido frente a Escocia. El director técnico argentino decidió que los jugadores iniciales sean Santiago Carreras; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Justo Piccardo y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Santiago Grondona; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Tomás Rapetti, Julián Montoya (capitán) y Boris Wegner. Y los relevos a disposición serán Ignacio Mendy, Matías Moroni, Simón Benítez Cruz, Pablo Matera, Franco Molina, Francisco Coria, Mayco Vivas e Ignacio Ruiz.

Santiago Carreras será titular en el San Juan del Bicentenario; el cordobés se desempeñará como fullback.
Santiago Carreras será titular en el San Juan del Bicentenario; el cordobés se desempeñará como fullback.Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr - www.gaspafotos.com

La alineación galesa

Blair Murray; Ellis Mee, Eddie James, Joe Hawkins y Josh Adams; Sam Costelow y Tomos Williams; Jac Morgan, Aaron Wainwright y James Botham; Adam Beard y Ben Carter; Dillon Lewis, Dewi Lake (capitán) y Rhys Carré son los elegidos por el entrenador Steve Tandy para el encuentro de esta tarde. Esperando en el banco de suplentes estarán Louis Rees-Zammit, Max Llewellyn, Kieran Hardy, Kane James, Teddy Williams, Ben Warren, Nicky Smith y Ryan Elias.

El seleccionado de Gales viene de asestarle un 39-24 a Fiji en la fecha inaugural; ha mejorado visiblemente en los últimos meses, desde que lo entrena Steve Tandy.
El seleccionado de Gales viene de asestarle un 39-24 a Fiji en la fecha inaugural; ha mejorado visiblemente en los últimos meses, desde que lo entrena Steve Tandy.Instagram @welshrugbyunion

La última actuación

Los Pumas se estrenaron el último sábado en el Nations Championship con un traspié en Córdoba. Escocia los superó por un prolífico 47 a 38 gracias a la superioridad en el juego aéreo y a una desorganización defensiva del local que no alcanzó a justificar la inactividad de siete meses de la selección albiceleste. Gales, en tanto, doblegó por 39-24 a Fiji en Cardiff.

El juego en las alturas tuvo fallas por parte de la selección argentina en el choque con Escocia; fue uno de los puntos más deficitarios y exige una urgente corrección.
El juego en las alturas tuvo fallas por parte de la selección argentina en el choque con Escocia; fue uno de los puntos más deficitarios y exige una urgente corrección.Mario Sar

El historial contra Gales y el de San Juan

Gales, una de las potencias del Tier 1, ha ganado más que los Pumas en los choques entre sí. Los británicos obtuvieron 15 éxitos, y los argentinos, 9, y empataron en 2 ocasiones, en un recuento que abarca las presentaciones de los isleños bajo la denominación “Gales XV”. Tampoco en la sede de San Juan el seleccionado de la Unión Argentina de Rugby saca ventaja: de las seis veces en que se presentó en el estadio Del Bicentenario, contra todos los adversarios, se impuso en tres y cayó en tres. Una de esas derrotas en la ciudad cuyana se dio a manos de los propios galeses, que en 2018, aun sin muchos de sus usualmente titulares, consiguieron un 23 a 10.

Otro puma centenario

Guido Petti Pagadizábal cumplirá en este partido su actuación número 100 con la camiseta nacional. El segunda línea se adherirá a un club que ya componen otros cinco rugbiers: Agustín Creevy, Julián Montoya, Pablo Matera, Nicolás Sánchez y Matías Alemanno.

Guido Petti Pagadizábal sobresale en la fila en un ejercicio del captain's run en San Juan; el forward, un histórico de los Pumas, sumará su cap número 100 en la selección argentina de rugby.
Guido Petti Pagadizábal sobresale en la fila en un ejercicio del captain's run en San Juan; el forward, un histórico de los Pumas, sumará su cap número 100 en la selección argentina de rugby.Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr - www.gaspafotos.com

El Nations Championship

Ausente este año el Rugby Championship (RC), en el que la selección argentina participó ininterrrumpidamente desde 2012, los Pumas afrontan la reciente creación de World Rugby, el Nations Championship. El nuevo certamen congrega en una zona a los equipos europeos del Seis Naciones y en la otra a los cuatro sureños del RC y a dos invitados, que son Japón y Fiji. Cada seleccionado se enfrenta con los seis del otro grupo (tres compromisos como local y tres como visitante, en julio y noviembre), y los dos primeros disputarán el cetro el 29 de noviembre, luego de que los otros definan las restantes posiciones.

La cobertura al instante

Bienvenidos al seguimiento en directo de los Pumas vs. Gales, partido de la segunda fecha del Nations Championship que tendrá lugar en el estadio San Juan del Bicentenario. El encuentro comenzará a las 16.10 y será arbitrado por el neozelandés Paul Williams y televisado por ESPN 2 y la plataforma Disney+.

Por Xavier Prieto Astigarraga
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