Los Pumas - Gales, en vivo, por el Nations Championship

Gales, una de las potencias del Tier 1, ha ganado más que los Pumas en los choques entre sí. Los británicos obtuvieron 15 éxitos, y los argentinos, 9, y empataron en 2 ocasiones, en un recuento que abarca las presentaciones de los isleños bajo la denominación “Gales XV”. Tampoco en la sede de San Juan el seleccionado de la Unión Argentina de Rugby saca ventaja: de las seis veces en que se presentó en el estadio Del Bicentenario, contra todos los adversarios, se impuso en tres y cayó en tres. Una de esas derrotas en la ciudad cuyana se dio a manos de los propios galeses, que en 2018, aun sin muchos de sus usualmente titulares, consiguieron un 23 a 10.