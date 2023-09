escuchar

Los Pumas se encontraron en el inicio del partido ante Inglaterra, en el debut de ambos en el Mundial Francia 2023, con una ventaja impensada. La primera jugada importante del encuentro terminó con dos jugadores cortados: Juan Cruz Mallía por el lado argentino y Tom Curry en la Rosa. El choque terminó con una primera revisión por parte del Television Match Official (TMO). La resolución: tarjeta amarilla para el inglés, que debió dejar la cancha por diez minutos. El partido continuó, pero con la posibilidad abierta de que la sanción fuera agravada. Había hasta ocho minutos para una resolución definitiva (regla de búnker).

Antes de esa determinación arbitral, Emiliano Boffelli no dudó en pedir palos desde una posición a priori complicada. Sin embargo, el pateador argentino acertó en su primer intento y puso en ventaja a los Pumas por 3-0. Luego tendría otro intento, desde más lejos, que fallaría por poco. La alegría argentina de esos primeros minutos se completaría con la roja para Curry .

El choque de Mallía con Curry

Inglaterra apeló entonces a la precisión de George Ford para sumar puntos. No hizo tries ni hizo pie muy cerca del ingoal argentino, pero cada vez que tuvo la pelota en campo rival, apuntó a los palos. Lo hizo no una, ni dos, sino ¡tres! veces antes de que se terminara la primera parte. Acertó las tres y sumó más puntos por esa vía en este partido que en todos los caps anteriores con la camiseta de la Rosa: apenas había convertido dos.

El primero de los tres drops de Ford

Patadón de George Ford para sumar para Inglaterra. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦶



El tercero de los drops de Ford fue a cuatro minutos para el final de la primera parte. El apertura que juega en los Sale Sharks relojeó los palos otra vez y, sin marca, sacó el remate que terminó por ampliar la ventaja de la Rosa en el marcador: 12-3.

En el segundo tiempo, Ford siguió sumando para su cuenta personal y para Inglaterra en el marcador. El apertura acertó mediante un penal tras un offside de Guido Petti, quien había ingresado en el entretiempo. Y puso el tanteador en 15-3 a favor de su equipo.

Otro penal argentino terminó en un nuevo acierto de Ford a los nueve minutos del segundo tiempo. El marcador continuaba ampliándose a favor de la Rosa: 18-3. Y eso que los ingleses jugaban con uno menos desde el primer tiempo por la expulsión de Curry.

LA NACION