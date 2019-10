La cara de Ledesma lo dice todo: los Pumas perdieron contra Inglaterra. Fuente: Reuters

Se consumó la derrota de Argentina frente a Inglaterra y Mario Ledesma siente que no puede hacer un análisis claro de todo lo sucedido con los Pumas en el Mundial de rugby Japón 2019. Necesitará tiempo para que surja la explicación de lo sucedido. Por eso, ante la primera pregunta que recibe en la entrevista con ESPN no bien terminado el partido, elige agradecer al público y los jugadores, antes que reflexionar sobre lo sucedido. "Lo primero que se me cruzó fue pensar en los que vinieron acá y no les pudimos ofrecer el partido que estaban esperando. Pero los chicos nunca bajaron los brazos y es el comienzo de lo que se viene", respondió.

"Hoy el análisis es difícil de hacer, jugamos 70 minutos con un jugador menos", comentó después, apuntando a la tarjeta roja que recibió Tomás Lavanini. "Inglaterra demostró la disciplina que tiene como equipo. Ellos siguieron el plan de juego más allá de nosotros. Si bien les costó hacer puntos en el segundo tiempo, dominaron. Pero nuestros jugadores siguieron metiéndole a pesar de todo. No tuvimos un line claro en el segundo tiempo. Pero sí tuvimos algunas buenas jugadas que no pudimos concretar. No digo de haberlo dado vuelta, pero si capaz haber sumado un puntito mas", atinó a buscar algún punto positivo.

Ya llegarán tiempos de análisis profundos y cambios. Pero ahora queda un partido más, al que Ledesma apunta con la mirada puesta en el próximo Mundial, más allá de la remota posibilidad que todavía queda para obtener la clasificación a cuartos de final. "De alguna forma el Mundial que viene empezó hoy. Hay muchos jóvenes que seguro sigan, por eso frente a Estados Unidos, vamos a jugar con algunos cambios. Los chicos se merecen oportunidades y nosotros estamos acá para dárselas, prepararlos", apuntó el coach.

Pablo Matera, capitán del equipo Fuente: AFP

Por el mismo camino fueron los jugadores. En ellos se vieron caras de dolor y tristeza. Esa sensación de haber dejado todo, pero no haber podido plasmar su juego. Así lo describió el capitán argentino tras la dura derrota frente a Inglaterra. Pablo Matera apuntó que una serie de errores, y jugar con uno menos, hizo el partido cuesta arriba. "Es triste perder, sabíamos que teníamos que ganar este partido. Era clave, pero con un jugador menos se hizo difícil. Hay que destacar la actitud de este equipo que no bajó los brazos y luchó hasta el final", dijo Matera. "Sabíamos lo que ellos iban a hacer y por ese lado creo que no nos sorprendieron. Fueron lo que sabíamos que iban a ser, con sus formaciones fijas, el line".

La expulsión de Tomás Lavanini cambió los planes de juego del conjunto argentino, que nunca se encontró dentro de la cancha. "En el entretiempo buscamos ajustar nuestro juego, poner presión en el line, pero no fue suficiente. De todas maneras no dejamos de correr y de intentar", describió el capitán. "La expulsión de un jugador hace que anímicamente un poco te caigas, pero el equipo salió a redoblar en ese momento y nos podemos ir con la cabeza alta", agregó Guido Petti.

Guido Petti analizó la derrota ante Inglaterra

En cuanto a cómo se maneja la cabeza y se prepara el último partido, ambos jugadores fueron claros. "Esta derrota va a doler más de lo común. Nos va a doler pero habrá que hacer el duelo y preparar el partido del miércoles. Si los resultados nos ayudan sería un sueño, pero nosotros nos tenemos que enfocar en nosotros", explicó Matera.

"Queda un partido y vamos a enfocarnos en eso. Lo importante somos nosotros, no los demás. Ahora a levantar la cabeza, analizar lo sucedido y preparar el próximo partido", señaló Petti, una de las figuras del conjunto argentino.

