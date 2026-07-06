Los Pumitas, frente a Inglaterra, en busca del pase a las semifinales del Mundial Sub 20

Un virtual partido de cuartos de final será el que jugarán los Pumitas este martes. Desde las 8.30 de nuestro país, se enfrentarán a Inglaterra (ESPN 4 y Disney+) en el último partido del Grupo C, que definirá al líder y único clasificado a la siguiente instancia del Mundial Juvenil de Georgia.

Con dos amplias victorias en los dos primeros partidos, frente a Estados Unidos (78-14) e Irlanda (62-40), la selección argentina M20 llega a este encuentro en el Avchala Stadium de Tbilisi con aspiraciones cabales de meterse por segundo año consecutivo (y quinto en la historia) entre los mejores cuatro de la categoría.

En caso de empate, la Argentina tiene la ventaja por tener claramente una mejor diferencia de puntos que los ingleses: 86 contra 35.

Tomás Dande, una de las figuras de los Pumitas (Tamuna Kulumbegashvili/Gaspafotos) Tamuna Kulumbegashvili/Gaspafoto

Dos magníficas actuaciones en las dos primeras fechas invitan a ilusionarse con la clasificación. El equipo de Nicolás Fernández Miranda demostró tener un gran poder ofensivo, basado en un pack poderoso, con scrums y mauls dominantes, y backs muy desequilibrantes, encabezados por el potente centro salteño Pedro Coll.

No obstante, debe contemplarse que Inglaterra es una de las potencias de la categoría. Sin ir más lejos, en el último entrenamiento entre ambos en 2024, el equipo de las islas se impuso por un amplio 40-21, que les costó la clasificación a los argentinos pese a haber derrotado a Sudáfrica.

El nuevo formato del certamen, que desde este año se extendió de 12 a 16 selecciones, indica que sólo el ganador de cada uno de los cuatro grupos de cuatro equipos cada uno acceden a la instancia eliminatoria, directamente semifinales, lo que convierte a éste en un partido a todo o nada. En caso de derrota, los Pumitas pasarán directamente a disputar las semifinales por el 5º puesto.

Bautista Lescano vuela al ingoal en una de las conquistas de los Pumitas ante Irlanda @lospumitasarg

Los terceros puestos alcanzados en los mundiales de Sudáfrica 2025 e Inglaterra 2016 fueron los mejores resultados de los Pumitas en la historia del certamen desde que la IRB (hoy World Rugby) asumió el control del certamen en 2008, mientras que en Sudáfrica 2012 y Argentina 2109 fueron cuartos.

Así formarán los equipos: