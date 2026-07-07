Los Pumitas cayeron ante Inglaterra y quedaron fuera de la lucha por el título en el Mundial Juvenil, en un partido con un final trepidante

Una feroz remontada en el segundo tiempo no alcanzó para cubrir las falencias evidenciadas en el primer tiempo y los Pumitas se quedaron afuera de las semifinales del Mundial. En desventaja 40-17 desde el minuto 10 del segundo tiempo ante Inglaterra, en el partido que definió el Grupo C, la selección argentina M20 sacó a relucir su orgullo en el final y cerca estuvo de concretar una remontada histórica. Finalmente, la derrota por 40-38 los condenó a luchar por el 5º puesto como mejor escenario en el Mundial Juvenil de Georgia.

La imposición de los ingleses en el contacto, la indisciplina (una roja de 20 minutos y una amarilla) y la fragilidad defensiva de los Pumitas durante el primer tiempo habían propiciado la amplia diferencia. Sin embargo, los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda reaccionaron y recuperaron la forma de los dos primeros partidos, cuando con goleadas ante Estados Unidos e Irlanda habían despertado una ilusión genuina de luchar por el título.

El desenlace fue apoteótico. La Argentina se había acercado con un tries de Lescano y Pfister, pero a falta de 10 minutos todavía estaba lejos (40-24). Fue entonces que se produjo una jugada crucial. El apertura cordobés Manuel Giannantonio, de gran ingreso, habilitó con un offload a Basilio Cañas, que corrió al try. El árbitro sudafricano le anuló el try correctamente por un knock-on, pero amonestó a un inglés por un tackle sin pelota y en la jugada subsiguiente provino otro try de Lescano (40-31) y una segunda amarilla.

A falta de un minuto y medio Giannantonio cortó por el medio y le cedió el try a Pfister (su séptimo en la competencia) y los Pumitas se pusieron a dos puntos. En la última acción, intentaron remontar la cancha desde las propias 25 yardas, pero perdieron la pelota por un knock-on. Pero cuando el medio-scrum inglés se dispuso a patearla afuera, Lescano se la birló e inició el contraataque. Extenuados, los argentinos armaron una ataque de varias fases que se extendió por dos minutos y medio que dejó a los espectadores con un nudo en la garganta. Al final, Inglaterra pescó la pelota en un ruck y puso fin a la ilusión argentina.

El capitán Pedro Coll quiebra tackles; el centro salteño es una de las figuras de este equipo Levan Verdzeuli/Gaspafotos

Más allá de la valentía de nunca darse por perdido y lo cerca que estuvieron de quedarse con la victoria, lo que es muy rescatable, los Pumitas terminaron pagando las falencias del primer tiempo. Inglaterra los superó físicamente en el punto de contacto y avanzó cuando se lo propuso, desnudando falencias en el tackle (uno de los puntos fuertes de los argentinos en los primeros dos partidos) y marcando tries con facilidad (cuatro en la primera mitad, seis en total). La expulsión del centro Benjamín Ordiz (decisión milimétrica por un contacto a la cabeza del rival en una situación de ruck) y la amonestación a Bautista Benavides los condenaron a jugar 30 minutos con un jugador menos, situación que Inglaterra capitalizó.

En ese lapso se hizo evidente la presión de estar jugando con la obligación de ganar, un factor natural en chicos de esta edad; por ejemplo, cedieron dos line-out propios, cuando habían llegado al partido con 100% de efectividad.

El segundo tiempo comenzó de la misma manera, con un try al minuto. El entrerriano Lescano, una de las figuras, descontó, pero enseguida llegó otro try sencillo de los ingleses. Lo mejor de los argentinos se vio en la media hora final. Los forwards dominaron con el scrum, gestaron un par de tries a partir del line y maul y el ingreso de Giannantonio le dio mayor vértigo a los backs. También fue muy bueno lo hecho por el tercera línea de Belgrano Jerónimo Sorondo, de gran despliegue.

Juan Preumayr ataca la defensa inglesa; el medio-scrum viene teniendo un gran certamen Levan Verdzeuli / World Rugby

Ahora, los Pumitas buscarán terminar los más alto posible y continuar sumando experiencia y progreso individual, que en definitiva es el objetivo final de las selecciones juveniles. El domingo jugarán las semifinales por el 5º puesto ante un rival a definir, mientras que el viernes 17 conocerá su posición final. La ilusión se terminó, pero todavía le quedan metas por cumplir a estos chicos que, pese a la eliminación, demostraron que tienen potencial.

Síntesis de Argentina 38-40 Inglaterra

Argentina M20: Simón Pfister; Bautista Lescano, Pedro Coll, Benjamín Ordiz y Luciano Avaca; Federico Serpa y Juan Preumayr; Jerónimo Sorondo, Federico Torre y Tomás Dande (c); Bautista Benavides y Joaquín Pascual Viale; Bautista Salinas Mallea, Manuel Cúneo Camargo y Benjamín Farías Cerioni.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Cambios: PT 36m, Ramón Fernández Miranda por Ordiz (expulsado). ST 10m, Valentino Reggiardo por Preumayr; 13, Nicolás Cambiasso por Cúneo Camargo y Fabrizio Cebrón por Farías Cerioni; 17, Basilio Cañas por Sorondo; 18, Manuel Giannantonio por Serpa; 30, Felipe Hygonenq por Avaca; 40, Federico Narváez por Pascual Viale.

Inglaterra M20: James Pater; Tyler Offiah, Nick Lilley, Will Knight y Sam Winters; Hugh Shields y Lucas Friday; Seb Kelly, Connor Treacey (c) y Tate Williams; Aiden Ainsworth-Cave y Elliot Williams; Ollie Streeter, Jimmy Staples y Oliver Scola.

Entrenador: Andy Titterrell.

Cambios: ST 16m, Finn Keylock por Lilley; 25, Sonny Tonga’uiha por Streeter y George Marsh por Williams; 30, Oliver Spencer por Scola; 32, George Pearson por Pater; 35, Jerold Gorleku por Staples; 39, Patrick Hogg por Ainsworth-Cave.

Suplente: Jonny Weimann.

PT: 8m, gol de Serpa por try de Dande (A); 12, 19, 35 y 37, goles de Shields por tries de Knight, Pater, Staples y Ainsworth-Cave (I); 26, try de Cúneo Camargo (A).

Expulsado: 16m, Ordiz (A, roja de 20 minutos).

ST: 2m, gol de Shields por try de Ainsworth-Cave (I); 6, try de Lescano (A); 10, try de Pater (I); 13, gol de Serpa por try de Pfister (A); 32 y 38, goles de Giannantonio por tries de Lescano y Pfister (A).

Amonestados: 10m, Benavides (A); 29, Williams (I); 32, Knight (I).

Cancha: Avchala Stadium, Tbilisi, Georgia.

Árbitro: Christopher Allison (Sudáfrica).