Los Pumas: Mario Ledesma ratificó su confianza en Santiago Carreras como Nº 10, en una lista que no tiene a varias figuras

El desempeño de Santiago Carreras como apertura en los últimos tres partidos dejó conforme al entrenador Mario Ledesma. Es fácil inferir esa conclusión cuando se observa la lista de convocados para la gira por Europa, en la que los Pumas jugarán los últimos tres partidos del año. Sólo incluyó a Nicolás Sánchez como apertura natural y dejó al margen a otros tres que había incluido en el plantel del Rugby Championship.

Con la imperiosa necesidad de paliar la pálida imagen dejada en el certamen hemisférico, los Pumas cierran la temporada con un plantel de 32 jugadores para disputar tres Test Matches en el Viejo Continente, correspondientes a la ventana internacional de noviembre: visitarán a Francia el sábado 6, a Italia siete días más tarde y a Irlanda el domingo 21.

Santiago Carreras hace honor a su apellido; su estilo llama la atención en la inglesa Premiership.

Entre los convocados por Ledesma se destaca el regreso de Tomás Cubelli, uno de los líderes del equipo, que no pudo estar en el Rugby Championship por haberse sometido a una operación en una mano. El regreso del flamante jugador de Biarritz le costó la convocatoria a Felipe Ezcurra, ya que Ledesma completó el cuadro de medio-scrums con Gonzalo Bertranou y Gonzalo García, el joven tucumano que debutó ante All Blacks y estuvo en el banco en los últimos cuatro partidos.

Otros retornos son los de Santiago Grondona y Lucas Mensa, que recibieron su primera convocatoria este año. El tercera línea de Champagnat, que había impresionado muy bien cuando hizo su aparición en el Tri-Nations 2020, se recuperó de una lesión. El centro surgido de Pucará se ganó la citación merced a su buen presente en Stade Montois, de la segunda categoría de Francia.

Regresa Tomás Cubelli, que no participó en el Rugby Championship por una operación en una mano. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Otra vez no está Imhoff

Lo más llamativo, no obstante, es la carencia de aperturas. No está Domingo Miotti, presente en los tres Tests de julio y en cuatro del Championship, así como tampoco Joaquín Díaz Bonilla ni Santiago Mare, que integraron el plantel en Sudáfrica y Australia pero no vieron acción. Otros ausentes son Benjamín Urdapilleta, que había rechazado la convocatoria al Championship (lo mismo que el wing Juan Imhoff, que volvió a ser omitido), y Patricio Fernández, no pudo jugar el Championship por lesión, aunque ya está jugando para Perpignan.

Juan Imhoff, nuevamente al margen de una lista de los Pumas. AFP

Santiago Carreras se adueñó de la 10 luego de la lesión que marginó a Sánchez, quien está en condiciones de regresar. Fue titular en el segundo partido ante Nueva Zelanda y en los dos ante Australia. Mostró capacidad de desequilibrio con la pelota en las manos y eficiencia en la salida con el pie. No obstante, su inclusión deja al equipo sin un pateador natural (Emiliano Boffelli es la alternativa, aunque no estuvo efectivo). ¿Quién será el titular, Carreras o Sánchez?

Otras bajas de renombre son las de Santiago Chocobares, Santiago Cordero y Santiago Socino. El centro de Toulouse padece una lesión en el hombro. El hooker, protagonista en el affaire de los tweets y del grupo de los que rompieron la burbuja en Queensland, había sido suplente en dos partidos del Rugby Championship.

Sí está Ignacio Vaca, joven hooker de Regatas y Jaguares XV que estuvo con el plantel pero no ingresó. Tendrá la posibilidad de debutar, lo mismo que Facundo Cordero, quien se está destacando en Exeter de Inglaterra y ocupa el lugar de su hermano mayor, de cuya ausencia se desconocen las razones. Tampoco están Tomás Lezana, Francisco Gorrissen ni Enrique Pieretto.

Nicolás Sánchez, el jugador que más presencias acumula en la historia de los Pumas (90), vuelve a ser convocado; la duda es quién será el apertura titular: el tucumano o Santiago Carreras. Kris Matthews - Gaspafotos / UAR

Con la Copa del Mundo Francia 2023 en la mira, Ledesma hizo debutar a 11 jugadores este año. Para la ventana, volvió a confiar en siete: el wing Mateo Carreras, el centro Lucio Cinti, García, los pilares Thomas Gallo, Facundo Gigena y Eduardo Bello y el ala Juan Martín González. No están Rodrigo Martínez, Ignacio Mendy, Carlos Muzzio y Joaquín Oviedo.

Luego de perder todos los partidos del Rugby Championship y no sumar ningún punto por segunda vez en los 10 años de historia entre las potencias del sur, los Pumas necesitan recomponer su funcionamiento y recobrar el espíritu de lucha. Tendrán un inicio de gira de máxima exigencia, ante la inspirada Francia en el Stade de France de París. Luego, un partido que como en 2017 están obligados a ganar, ante Italia en el Stadio Comunale di Monigo, en Treviso. Y por último, el cierre será ante Irlanda en Lansdowne Road, en la ciudad de Dublín.

La lista

Forwards

Matías Alemanno (73 caps)

Eduardo Bello (2 caps)

Facundo Bosch (10 caps)

Rodrigo Bruni (14 caps)

Thomas Gallo (1 cap)

Facundo Gigena (8 caps)

Francisco Gómez Kodela (18 caps)

Juan Martín González (6 caps)

Santiago Grondona (4 caps),

Facundo Isa (34 caps)

Marcos Kremer (41 caps)

Tomás Lavanini (65 caps)

Pablo Matera (77 caps)

Santiago Medrano (29 caps)

Julián Montoya (cap; 72 caps)

Guido Petti Pagadizábal (64 caps)

Ignacio Ruiz (0 caps)

Nahuel Tetaz Chaparro (67 caps)

Backs