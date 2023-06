Los Pumas: Michael Cheika arma el rompecabezas de cara al Mundial de Francia con dos novedades

escuchar

Desde el inicio del ciclo de Michael Cheika, los jugadores argentinos se pusieron como meta absoluta llegar a pleno a Francia 2023. Terminada su participación en las ligas europeas, recién allí lograron poner el foco ciento por ciento en ese objetivo. La gran forma en que terminó jugando Santiago Chocobares, campeón del Top 14 francés con Toulouse, el sábado último, fue la mejor noticia para los Pumas. El centro santafesino, que se había perdido todo el 2022 con el seleccionado por una lesión, llega en forma plena al Mundial. Algunos jugadores ya comenzaron la preparación en el predio de la UAR en Ingeniero Maschwitz y de a poco se va completando el plantel. Ahora, la misión de los entrenadores es armar el rompecabezas y, con el Rugby Championship y otros dos test matches como banco de pruebas, definir los 33 jugadores que estarán a disposición el 9 de septiembre en Marsella para enfrentar a Inglaterra.

Después de lo que se vio en 2022, el primer año de Cheika al mando, puede inferirse que el seleccionado tiene una base de jugadores consolidada. No obstante, hay algunos puestos sin dueño en la profundidad de la banca y otros donde hay exceso de talento y más de una figura se quedará al margen. A ello se suma la incorporación de Rodrigo Isgró y Luciano González, de Pumas 7s, que tendrán la oportunidad de mostrarse.

Rodrigo Isgró, se incorporará a los Pumas junto a Luciano González, luego de un rendimiento excelente con el Seven Mark Metcalfe - Getty Images AsiaPac

Siempre hay alguna sorpresa en la lista. En Japón 2019 fue Lucas Mensa el que se metió por la ventana y terminó siendo titular en el partido decisivo ante Inglaterra. En Inglaterra 2015 Juan Pablo Socino se ganó un lugar por su actuación en la preparación, pese a no haber sido parte del ciclo previo. Esta vez, quienes tendrán la oportunidad de dar el salto son Isgró y Lucho González, que brillaron en los Pumas 7s y se ganaron la chance de pelear por un lugar. Claro que enfrentan una doble dificultad: la adaptación al juego de 15 y la extrema competitividad en sus puestos.

El mendocino Isgró se lució con su juego aéreo, clave en el juego moderno, velocidad, capacidad de definición, tackle y juego en el piso. Un jugador completo, pero que no juega rugby de 15 competitivo desde el Mundial Juvenil de Rosario 2019. Va a ser testeado como wing (también puede hacerlo de centro), un puesto que está superpoblado.

Emiliano Boffelli es número puesto (aunque también puede actuar como fullback) y viene de una gran temporada en Edinburgh, donde se afirmó como estrella del equipo. Mateo Carreras fue una de las figuras de la Premiership y, pese a haber sido omitido al inicio del ciclo (recién fue convocado para la ventana de noviembre última), su presente le da ventaja sobre el resto. Juan Imhoff empezó el año lesionado, pero se recuperó a tiempo y terminó la temporada en gran forma, jugando los 80 minutos en los últimos cinco partidos y apoyando cuatro tries. Santiago Cordero jugó todo el año de titular en Bordeaux, otro de los equipos top de Francia (24 partidos, 9 tries). Bautista Delguy también tuvo buena participación en Clermont (19 partidos, 7 tries). En cambio, Martín Bogado, que estuvo en la última convocatoria, apenas jugó cuatro partidos para Highlanders en el Super Rugby. En definitiva son siete jugadores para cuatro o cinco lugares.

Emiliano Boffelli disfruta de un gran presente en Escocia y se posiciona como uno de los wings titulares en el equipo ADRIAN DENNIS - AFP

Luciano González va a ser probado como centro. Se lo ganó gracias a la tremenda potencia que derrocha cada vez que se puso la celeste y blanca. La capacidad de ganar ese centímetro extra con el primer contacto también es muy preciada en el rugby actual y el riojano tiene esa virtud, tan difícil de encontrar en el rugby argentino. Eso le da un plus en un puesto que también tiene muchos postulantes, aunque desde que jugó el Mundial Juvenil de 2017 se abocó al rugby de siete. Chocobares también reúne condiciones similares. Su regreso es más que bienvenido. Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni y Matías Orlando son tres jugadores de la misma generación que hace años están en el plantel. Lucio Cinti, otro ex Pumas 7, está en el equipo desde 2020 y también está en la pelea. Los cuatro son titulares y tuvieron continuidad en equipos mediocres de ligas de elite. Seis jugadores para cuatro lugares. Como fullback está Juan Cruz Mallía, con Boffelli y Santiago Carreras como alternativas.

El puesto de apertura es de Santiago Carreras hasta que alguno demuestre lo contrario. Lo positivo, al contrario de las convocatorias anteriores, es que el cordobés pasó a jugar en esa posición en Gloucester: en 10 de los 20 partidos jugados vistió la 10 y hasta fue pateador, aunque en los últimos tres regresó como fullback. A Nicolás Sánchez le hizo bien el pase a Brive: logró continuidad y a los 34 años le aporta experiencia al equipo aunque no le toque entrar. Peleará por un lugar en la lista con Tomás Albornoz (titular de Benetton), y si se mete de seguro se desvivirá por estar en el 15 inicial. Benjamín Urdapilleta pasó a Clermont a los 37 años pero no recibió ningún llamado hasta aquí y no será tenido en cuenta.

Santiago Carreras ganó continuidad en Gloucester jugando como apertura y se erige como el principal candidato para ocupar ese puesto en el Mundial Andrew Kearns - CameraSport - CameraSport

El de medio-scrum es otro de los lugares que despierta incertidumbre. Tomás Cubelli fue uno de los primeros en sumarse a los entrenamientos luego de una temporada donde las lesiones no le dieron ritmo de juego (sólo cinco partidos para Biarritz en la segunda de Francia), pero del otro lado llega recuperado y descansado. En una situación similar está Gonzalo Bertranou, que no juega desde enero para Newport Dragons. Si están bien físicamente, irán a Francia. Hay lugar para un 9 más. Lautaro Bazán Vélez arranca con ventaja, aunque terminó como suplente en Rovigo, el campeón de Italia. Las otras alternativas están en el Super Rugby Americas. Eliseo Morales, que había debutado en noviembre, se rompió los ligamentos de la rodilla en el último partido de Pampas. El mejor fue el cordobés Agustín Moyano (19 años), que desde el sábado tiene la chance de mostrarse en el Mundial Juvenil con los Pumitas. Ignacio Inchauspe también se lució en la franquicia paraguaya de Yacaré.

Entre los forwards, también hay una base sólida y varias plazas por definirse entre los puestos de recambio. Los seis de adelante, por ejemplo, parecen claros los titulares y los suplentes: Montoya, Creevy, Tetaz Chaparro, Gómez Kodela, Gallo y Sclavi. Pero el desgaste requiere que haya tres por puesto. Como tercer hooker aparece con ventaja Ignacio Ruiz, a quien Cheika hizo debutar, aunque sólo jugó siete partidos para London Irish. Santiago Socino (13 partidos para Gloucester) y Facundo Bosch (25 para Bayonne) llegan con más ritmo de juego. ¿Habrá alguna chance para Boris Wenger, una de las figuras del Super Rugby Americas?

Santiago Socino luchará para entrar en el plantel mundialista, donde no se perfila como titular MICHAEL BRADLEY - AFP

Como alternativas a pilar izquierdo están Mayco Vivas, que tras una serie de lesiones volvió a jugar en Gloucester (cinco partidos) e Ignacio Calles, que terminó como titular de Pau en el Top 14 (24 partidos en total en la temporada) y estuvo presente en la última concentración de los Pumas en París. Rodrigo Martínez perdió terreno con la desaparición de Wasps y el pase a Pampas, donde no sobresalió. Como opciones para pilar derecho están Eduardo Bello, que jugó siete partidos bajo las órdenes de Cheika pero casi no actuó en la temporada para Saracens (seis partidos), Lucio Sordoni, que después de varias lesiones encontró continuidad en Glasgow (15 partidos), y Matías Medrano (nueve partidos, todos de titular, para Western Force en el Super Rugby).

En la segunda línea están fijos Petti, Lavanini y Alemanno. El único que despierta alguna duda es Petti, el mejor argentino de Japón 2019, que no juega desde el Rugby Championship 2022, cuando se lesionó los ligamentos de la rodilla ante Sudáfrica. Estaba en condiciones de reaparecer al final de la liga francesa, pero prefirieron preservarlo. Lavanini y Alemanno llegan en buen nivel. De haber un cuarto convocado, la plaza sería para Lucas Paulos, compañero de Sánchez en el descendido Brive (21 partidos, 19 como titular). Franco Molina, que estuvo en noviembre con el seleccionado, se rompió los ligamentos jugando para Dogos XV y no llega.

Guido Petti no juega desde que se rompió los ligamentos contra Sudáfrica en el Rugby Championship, pero llegaría en condiciones a la Copa del Mundo Prensa UAR

Con Marcos Kremer apto para cumplir las dos funciones, es posible que sólo haya tres convocados en el puesto. El tercera línea se despidió mal de Stade Français, expulsado al inicio del playoff ante Racing. También fue expulsado en su último partido con los Pumas, ante Escocia. Un jugador clave que debe llegar bien mentalmente. Pablo Matera cumplió con su objetivo de tener continuidad sin estresarse en la segunda división de Japón y llega en el punto que pretendía. Juan Martín González (19 partidos para London Irish, 11 desde el comienzo) completa la tercera línea presuntamente titular aunque Facundo Isa, figura de Toulon (23 partidos), peleará por meterse en la formación inicial. Los que lucharán por ganarse un lugar entre los 33 son Santiago Grondona, que terminó la temporada como suplente en Pau, el joven Pedro Rubiolo (20 años), que debutó en los Pumas ante Springboks en y pasó a Newcastle (jugó ocho partidos), y Rodrigo Bruni (siete partidos para Brive). ¿Siete jugadores para seis plazas?

La primera escala de la puesta a punto será el sábado 8 del mes próximo, ante los All Blacks en Mendoza por la primera fecha del Rugby Championship. El certamen continuará con visitas a Australia, siete días más tarde (en Sydney), y a Sudáfrica, el 29 en el Ellis Park de Johannesburgo. La preparación se completa con dos amistosos: la revancha ante los Springboks el sábado 5 de agosto en Vélez, y un test match ante España en el estadio de Atlético de Madrid, el 26.