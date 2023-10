escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC, Francia. El partido del domingo, un octavos de final, necesitará, más que en ningún otro de esta primera rueda, que los líderes de los Pumas rindan en un cien por ciento y apuntalen dentro de la cancha a un equipo que tendrá a la mayoría de sus jugadores afrontando por primera vez una prueba de este tipo –un verdadero mata-mata- en una Copa del Mundo. Si bien los integrantes del seleccionado argentino se plantearon –con buen criterio- jugar tres finales después de la dura derrota contra Inglaterra en el debut, incluso un resultado adverso contra Samoa los hubiera dejado todavía con posibilidades matemáticas. En cambio, el compromiso en el mediodía del domingo de Nantes no tendrá un mañana si no se sortea la resistencia japonesa.

El capitán Julián Montoya y los subcapitanes Pablo Matera y Juan Cruz Mallía son los líderes de estos Pumas. Entre los 23 habrá otros dos experimentados, como Nicolás Sánchez y Matías Moroni. Y también, aunque son líderes en otros roles, los Pumas contarán con Guido Petti y Francisco Gómez Kodela. Pero algunos jugadores importantes de los que cargan Mundiales y batallas encima lo mirarán desde afuera: Tomás Cubelli, Jerónimo De la Fuente (capitán contra Chile), Juan Imhoff, Facundo Isa. En cambio, Thomas Gallo, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Mateo Carreras tendrán mañana su primera gran prueba de fuego en un Mundial.

Pablo Matera es tackleado por el inglés Joe Marler, en la dura derrota del debut CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

En los jugadores y en el staff se ansía que el equipo haga el click que todavía no pudo dar. “Que despegue y empiece a volar”, como graficó ayer un ex Puma. Si bien la foto de Inglaterra ya es antigua y se rompió, no se la debe olvidar. Fue la del día, como sentenció Michael Cheika tras la derrota, en el que “todo lo que no tenía que salir mal, salió mal”. “Costó el duelo”, añadió Agustín Creevy en esta semana. Con Samoa hubo una recuperación esencial con la victoria y también con números que marcaron un claro dominio argentino. Sin embargo, los isleños se acercaron peligrosamente en el marcador sobre el final y el triunfo estuvo en suspenso hasta el silbato final. Chile fue una escala en la que era casi imposible fallar por la diferencia de nivel entre ambos países. Por eso no hubo hasta ahora en este torneo una actuación convincente, plena, en la cual el equipo haya fluido. Todos esperan que, al fin, sea contra Japón, el duelo que desde el sorteo se sabía que iba a ser el decisivo.

“El rol que tenemos nosotros, y que lo venimos diciendo desde que arrancó el Mundial, es hacer que los más chicos jueguen y se expresen, que después, adentro, en la toma de decisiones haremos lo que creemos mejor posible”, contestó Montoya a una pregunta de LA NACION. Los debutantes en un Mundial y, por consiguiente, los más jóvenes han ratificado ese mensaje: “nos dicen que disfrutemos de todo esto”, repitieron a lo largo de estos días.

Con los 20 puntos marcados frente a Chile, Nicolas Sánchez se convirtió en el mayor anotador argentino en Copas del Mundo, con 140 tantos Getty Images

Uno de los problemas que tuvieron los Pumas en estos partidos fue, precisamente, que los líderes no jugaron en su mejor nivel. Más allá de los errores en la toma de decisiones en el test con Inglaterra, sobre todo en los momentos clave del encuentro, Montoya, Matera y Mallía no mostraron todo lo que son capaces de jugar. En el caso de Montoya –el que tiene la última palabra cuando se decide una jugada- y Mallía se añade a la columna vertebral de un equipo (2-8-9-10-15) que todavía no funciona como lo necesitan los Pumas.

Se trata de tres jugadores de primer nivel internacional. Montoya fue campeón en Inglaterra, Matera en Nueva Zelanda y Mallía en Francia y en Europa. Ellos, cracks en sus puestos, serán claves, especialmente si en el partido el equipo no hace el click rápido y eso lo lleva a dudar, algo que ya han sufrido los Pumas en los últimos tiempos. Las dudas pueden meter a los Pumas en un pozo. Tomar buenas decisiones, poner el equipo adelante y sostener a los más jóvenes será una tarea primordial para los líderes dentro de la cancha.

Matías Moroni, el único jugador que estuvo en todos los partidos del ciclo de Michael Cheika Juan Gasparini / Gaspafotos

Los Pumas han tenido crisis en el liderazgo del equipo tras el Mundial 2015. Creevy y Matera fueron desplazados como capitanes y hubo instancias importantes dentro del proceso del equipo donde se notó la falta de liderazgo. Para Montoya, además, este es su primer Mundial como titular y capitán. En 2019 arrancó como suplente.

Cuando se mira para atrás, los Pumas siempre tuvieron fuertes y largos liderazgos: Otaño, Silva, Rodríguez Jurado, Porta, Arbizu, Sporleder, Pichot. Si los líderes de estos Pumas llevan al equipo adelante y lo trasladan al triunfo ante Japón, de ahí en adelante puede escribirse otra página de gloria. De lo contrario, no habrá revancha.