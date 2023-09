escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC, Francia.- El de los Pumas sobre Samoa también significó un triunfo fuera de la cancha en lo que tiene que ver cómo se entiende y de qué manera se llevan adelante las políticas en el rugby internacional. El partido en Saint-Ètienne enfrentó a dos modelos bien opuestos, cada uno en un extremo. Mientras el seleccionado argentino presentó un plantel con sus 33 jugadores nacidos en el país, Samoa lo hizo con apenas ocho. Entre sus 33, 23 son neozelandeses y dos, australianos.

No es nuevo en el rugby que los seleccionados presenten jugadores no nacidos en el país que representan. Es un modelo con escasos ejemplos dentro del deporte mundial. Italia, en su momento, parecía un equipo de la ONU. Irlanda, por ejemplo, uno de los favoritos a ganar este Mundial, tiene en su línea de backs a un medio scrum, a un centro y a un wing neozelandeses y a otro wing australiano. Y durante años, los All Blacks y los Wallabies se nutrieron a cantidades de fijianos, tonganos y samoanos. Dos de las potencias del sur ejercieron un saqueo a sus vecinos del Pacífico Sur.

Mateo Carreras es tacleado por el australiano Christian Leali'ifano en el duelo entre los Pumas y Samoa por el Grupo D del Mundial de Francia 2023 SEBASTIEN BOZON - AFP

¿Cuál es la novedad en esta Copa del Mundo? Que ahora son los isleños los que pueden sumar para sus seleccionados a ex All Blacks y Wallabies. Fue la regla de elegibilidad que el presidente de World Rugby, el inglés Bill Beaumont, les habilitó a los del Pacífico Sur a cambio de los votos que le permitieron ganarle la elección de 2020 a Agustín Pichot, quien se opuso a la naturalización de extranjeros por residencia. A horas de la elección, Pichot recibió un mail de los fijianos en el que ofrecían su voto sólo si se les habilitaba esa regla. Pichot, quien siempre se opuso a esto, se negó.

Argentina y Sudáfrica son los dos únicos que tienen en sus seleccionados a los 33 jugadores nacidos en sus países. En el caso de los Pumas, que nunca lo exhibieron como una virtud, tiene que ver con el sentido de pertenencia que tienen los deportistas argentinos, en cualquier disciplina.

Los sudafricanos son el otro equipo del Mundial que tienen a todos sus jugadores nacidos en su país en el plantel. ROMAIN PERROCHEAU - AFP

Los Springboks sí hacen gala de esto y sostienen que la cultura del rugby sudafricano, ese poderío físico del que se sienten orgullosos, es la que permite, por ejemplo, que sea el único equipo que se anime a armar un banco de suplentes con 6 forwards y un solo back.

El seleccionado argentino no sólo tiene a todos sus jugadores nacidos en el país, sino que fueron formados en sus clubes, lo que le da un plus de pertenencia. También, a excepción de Alex Wyllie en 1999 y ahora de Michael Cheika, sus entrenadores fueron argentinos. No entra en la lógica argentina traer y “nacionalizar” a jugadores de otros países.

Georgia y Chile también presentan a sus seleccionados con mayoría de nacionales. Los georgianos, por ejemplo, siguieron el camino inverso de Italia, que consideró que para crecer debía nutrirse de extranjeros. Al comienzo de ese proceso se llenó de argentinos, con el cordobés Diego Domínguez como símbolo.

Italia se llenó de argentinos en el inicio de su reconstrucción y parecía un equipo de la ONU en ese momento de la transformación que se produjo en su seleccionado. Pavel Golovkin - AP

Cuando en la última fecha del grupo los Pumas enfrenten a Japón, se encontrarán con un escenario similar al de Samoa. De los 33 nipones, 17 nacieron en otro país. El plantel tiene 4 neozelandeses, 5 tonganos, 2 australianos, 3 sudafricanos y 2 fiyianos.

El dilema siempre es: por un lado, empareja la competencia internacional, pero por el otro frena el crecimiento desde las bases de ese mismo país. Lo cierto es que tanto extranjero en los equipos desnaturaliza lo que representa un Mundial.

