SAINT-ÉTIENNE (Francia).– Uno de los bares que rodean la plaza Jean Jaurès, la más bonita del centro de esta ciudad, se llama Les Poteaux Carrés (los postes cuadrados), y está adornada con una caricatura setentosa de Jacques Santini, leyenda del AS Saint-Étienne y compañero de Osvaldo Piazza, también ídolo aquí, en aquel equipo de fútbol que ganó 10 títulos de primera en 16 años y llegó a la final de la Copa de Campeones Europa de 1976 (perdió 1-0 con el Bayern Munich). Acaso para atraer al público en una de las pocas localidades del sudoeste donde el rugby corre muy detrás del fútbol en popularidad, acaso para compensar que no tiene la magnificencia de París, el colorido de Marsella o la pulcritud de Burdeos, aunque sí tiene su encanto, es, de las ciudades que visitó LA NACION hasta el momento, donde la presencia del Mundial se hace sentir más fuerte. Cartelería por todos lados, folletos en los hoteles, indicaciones de cómo llegar al estadio y al fan fest. Hasta el Hôtel de Ville (la alcaldía) está cubierto de ornamentos alusivos a Francia 2023. En los otros lugares el Mundial pasa algo más inadvertido y sólo explota en los días que hay partidos. Y eso que todavía no se siente la presencia de hinchas, ni argentinos ni samoanos. De hecho, muchos de los argentinos que estarán presentes el viernes en el estadio Geoffroy Guichard, el mismo donde el seleccionado de fútbol venció a Inglaterra por penales en el Mundial FIFA 1998, eligieron quedarse en Lyon, a una hora en tren de aquí.

Hasta aquí llegaron los Pumas el miércoles para jugar ante Samoa en su segunda presentación en Francia 2023, buscar desquite de la pálida derrota ante Inglaterra y encauzar un rumbo que tiene como objetivo llegar a las instancias finales. Una meta que todavía parece lejana, pero no inalcanzable. Para ello, como se esperaba, Michael Cheika eligió pequeños retoques antes que un cambio brusco. De las tres modificaciones en el equipo titular, dos son por lesiones. La restante, como las dos del banco, las más significativas, son un intento de subsanar un déficit del debut: la falta de liderazgo por parte de los jugadores más experimentados.

Matías Moroni reemplazará a Lucio Cinti en el centro de la cancha

Así, para el viernes a las 17.45 hora local (12.45 de la Argentina), Guido Petti Pagadizábal reemplaza al lesionado Tomás Lavanini y Eduardo Bello suplanta a Francisco Gómez Kodela, que no está al ciento por ciento. El experimentado Matías Moroni hace un enroque con el joven Lucio Cinti, que va al banco, donde volvió a la tradicional estructura de cinco forwards y tres backs y donde aparecen los veteranos Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez, dándole la posibilidad al equipo de tener dos jugadores capaces de encaminar al equipo si las cosas no marchan bien. El otro cambio en los 23 respecto del partido en Marsella es la salida de Joel Sclavi -no pudo terminar el primer encuentro por un golpe en las costillas-, suplantado por Mayco Vivas como posible pieza de recambio.

“También con Creevy tenemos mucha experiencia en los suplentes, los jugadores que terminan el partido”, agregó Cheika. Finishers fue la palabra que utilizó para definir a los que ingresan desde el banco. “Va a ser otro tipo de partido respecto de lo que fue Inglaterra, por eso retomamos la combinación tradicional. Nico [Sánchez] está muy bien, muy en forma en los entrenamientos. Cubelli no está al tope físicamente, pero en los últimos días se desenvolvió bien y es muy fuerte mentalmente, tiene experiencia para cerrar un partido. Estamos muy contentos con Bazán Vélez, pero pensamos que era una buena oportunidad para meter a Cubelli en partido. Sabemos que este tipo de encuentros de un Mundial implican una dura pelea durante los 80 minutos, por lo que necesitamos finishers fuertes, que puedan aumentar el ritmo cuando ingresan”.

Tomás Cubelli no está al tope físicamente, según explicó Cheika

Sin parte médico oficial, Cheika explicó que la ausencia de Lavanini responde a una molestia en la pierna izquierda que no le impedirá estar en el siguiente partido, ante Chile.

La formación elegida está a tono con las declaraciones de los entrenadores y jugadores a lo larga de estos diez días: si hay cambios de nombres, estos no representan un cambio estructural. Los Pumas insistirán con el sistema que vienen pergeñado desde la asunción del australiano a inicios de 2022 y que no funcionó ante Inglaterra.

“En principio tenemos claro el tipo de juego que queremos hacer”, dijo Cheika. “No vamos a cambiar mucho en función del rival. En esta semana repasamos cuestiones fundamentales del juego: scrum, line, ruck, la parte física. Después, tener más posesiones, jugar en territorio rival, evitar los penales y tener disciplina en nuestra organización, tanto en defensa como en ataque. Y cuando aparece la oportunidad, tomarla. No necesitamos hacer algo mágico para ganar, simplemente tenemos que hacer nuestro juego.”

Guido Petti Pagadizábal entró bien contra Inglaterra y será una de las variantes en la segunda línea de los Pumas Daniel Cole - AP

Muchos hinchas osaron comparar la derrota ante Inglaterra con la que sufrió el equipo de Messi ante Arabia Saudita en Qatar 2022. Hasta aquí, el paralelismo sólo pasa por el desenlace, por la derrota. En la futbolera Saint-Étienne, los Pumas quieren empezar a forjar un destino similar.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Juan Martín González y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Eduardo Bello, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela, Pedro Rubiolo, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez y Lucio Cinti.