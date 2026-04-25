Top 14 de URBA: Hindú le ganó en la última jugada a SIC y Newman venció a Champagnat en el duelo colegial

Este sábado, el Top 14 de la URBA continuó con una sexta fecha apasionante, que provocó algunos cambios en la tabla. En el duelo más esperado, Hindú se impuso en la última acción por 32-31 a SIC en Boulogne, mientras que Newman goleó en el clásico a Champagnat, por 47-8, y se mantiene en lo alto de las posiciones.

CASI remontó también en el final ante Los Tilos y triunfó por 33-31; Regatas Bella Vista se hizo fuerte como visitante frente a Buenos Aires Cricket & Rugby con un 32-26; CUBA goleó por 41-17 a Atlético del Rosario, y también Belgrano Athletic ganó por primera vez, con un 28-19 a La Plata.

SIC vs. Hindú fue parejo hasta el desenlace, cuando el visitante revirtió el tanteador y ganó un partidazo en Boulogne, por la 6ª fecha del torneo de URBA Santiago Filipuzzi

El gran partido de la fecha estuvo en Boulogne, donde Hindú se impuso en la última jugada del partido en un duelo entre el puntero y el escolta que respondió a las expectativas. Fue un encuentro de alto ritmo, cambiante y muy parejo, con diferencias mínimas durante todo el desarrollo. En ese contexto, el conjunto de Don Torcuato mostró su carácter en el cierre y lo definió en la última jugada con un try de Santino Amaya, en una acción nacida en el empuje de los forwards.

Más allá de lo ajustado del resultado, Hindú confirmó su condición de líder, sacó una ventaja mayor y dio un paso grande en la construcción de su candidatura. Y SIC, que era el otro invicto del certamen, dejó una buena imagen, pero paradójicamente perdió el primer partido que jugó en su cancha en el torneo –había ganado los cinco anteriores en campos ajenos, por estar suspendido el suyo– y quedó empatado como primer perseguidor, justo con su archirrival, CASI.

El duelo entre Gonzalo Costaguta y Gutiérrez Taboada Pablo Elías - LA NACION

Newman, por su parte, ratificó su gran presente con la goleada a Champagnat en Benavídez. El equipo local marcó diferencias claras desde el inicio, con dominio en las formaciones fijas y una actuación determinante de Gonzalo Gutiérrez Taboada, autor de 22 puntos. La amplitud del resultado reflejó la distancia entre uno y otro en la actualidad: el Cardenal se consolida como uno de los principales candidatos, mientras que Champagnat, recién ascendido esta temporada, volvió a padecer dificultades ante un adversario de mayor jerarquía, más allá de su buen inicio en la competencia.

Compacto de Newman 47 vs. Champagnat 8

En San Isidro, CASI logró sostenerse en la pelea alta con un ajustado triunfo frente a Los Tilos, en un enfrentamiento muy cambiante. La Academia volvió a exhibir momentos de buen juego y efectividad con el pie, aunque también evidenció ciertas irregularidades que mantuvieron abierto hasta el final el resultado. De todos modos, logró imponerse e incluso igualar en puntos a SIC, que sigue segundo, y sigue sumando: cinco éxitos en seis compromisos. Los Tilos, en tanto, confirmó que puede competir de igual a igual en la zona media y algo más.

El triunfo en el final de CASI sobre Los Tilos

Regatas Bella Vista continúa afirmándose como una de las sorpresas del certamen y volvió a ganar fuera de casa por segunda vez en el campeonato, esta vez frente a Buenos Aires. Con una propuesta basada en la fortaleza física y el dominio de las formaciones, el conjunto visitante supo sostener la ventaja y escalar en la tabla. Biei, en tanto, mostró pasajes competitivos, pero sigue sin encontrar regularidad como para dar el salto definitivo.

El apertura de Hindú, Fermín Ormaechea, pateando el balón ovalado Santiago Filipuzzi

En Manuel Alberti, Los Matreros consiguió una victoria valiosa sobre Alumni, al que sorprendió en un encuentro muy equilibrado. El conjunto visitante aprovechó los errores y se sostuvo en la eficacia para sumar puntos importantes que lo mantienen en una posición expectante en la mitad de la tabla y favorecen una perspectiva de permanencia tras esta temporada de regreso. Alumni, por su parte, continúa alternando rendimientos altos y bajos, sufrió la tercera derrota consecutiva y no logra consolidarse.

CUBA, en Villa de Mayo, logró finalmente su primer triunfo en el torneo, contra Rosario. Mostró una clara mejoría, sobre todo en el segundo período, y capitalizó sus oportunidades para cortar la racha negativa. Para el conjunto rosarino, en cambio, la derrota implica más irregularidad.

Por último, también Belgrano se estrenó en la victoria. En su casa doblegó a La Plata, gracias a una reacción en la segunda mitad que le permitió revertir el desarrollo y empezar a cambiar su panorama en las posiciones. En tanto, La Plata continúa en la parte baja de la tabla, sin afirmarse, con apenas un triunfo.

Informes de Juan de Dios Vera Ocampo y Nicolás Casanova

Los resultados de la 6ª fecha

Alumni 18 (B) vs. Los Matreros 23

vs. Los Matreros Newman 47 (B) vs. Champagnat 8

vs. Champagnat SIC 31 (B) vs. Hindú 32

vs. Hindú Belgrano Athletic 28 vs. La Plata 19

vs. La Plata Buenos Aires Cricket & Rugby 26 vs. Regatas Bella Vista 32 (B)

vs. Regatas Bella Vista CUBA (B) 41 vs. Atlético Del Rosario 17

vs. Atlético Del Rosario CASI 33 vs. Los Tilos 31 (B)

Las posiciones

Hindú , con 27 puntos

, con SIC , con 23

, con CASI , con 23

, con Newman , con 23

, con Regatas Bella Vista , con 19

, con Los Matreros , con 13

, con Champagnat , con 12

, con Alumni , con 11

, con CUBA , con 10

, con Atlético Del Rosario , con 10

, con Los Tilos , con 10

, con Buenos Aires C&R , con 10

, con La Plata , con 7

, con Belgrano, con 6

La 7ª jornada (sábado 9/5, 15.30)

Los Matreros vs. CASI

Los Tilos vs. CUBA

Rosario vs. Buenos Aires

Regatas Bella Vista vs. Belgrano

La Plata vs. SIC

Hindú vs. Newman

Champagnat vs. Alumni













