No fue un festejo efusivo, pero sí hubo muchos abrazos y sonrisas. Sobraron razones para estar contentos. Los Pumas volvieron a la victoria y, más importante, recuperaron su esencia. Un 2026 complicado y una ventana de noviembre donde el equipo había retrocedido en su funcionamiento terminan con un signo positivo y la mejor actuación, que permite encarar el año mundialista con otra confianza.

“¡Vamos Pumas, vamos!”, resonó en el icónico estadio de Twickenham que se iba llenando de a poco en un momento en que la Argentina recuperó el protagonismo, a los 15 minutos del segundo tiempo. La hinchada se hizo sentir en las tribunas y los jugadores respondieron con autoridad adentro de la cancha, apoyando dos tries seguidos que signaron el desenlace.

El éxito ante un equipo serio y talentoso como Escocia por 34-26 valió el séptimo puesto en el Nations Championship y, también, el séptimo en el ranking mundial (escalaron un lugar y superaron a Australia; habrían hecho lo propio sobre el rival de no ser por el try sufrido en el tiempo cumplido). Un número que sirve para reflejar el presente de la selección pero que no tiene mayor significación. Lo relevante es haber recuperado el espíritu combativo, la solidez defensiva, la imposición en el punto de contacto, la prolijidad en las formaciones fijas y la frescura para animarse a atacar con los backs.

García, Montoya y Rubiolo tacklean a Bayliss. La defensa fue lo mejor del equipo argentino Alastair Grant - AP

Después de dos temporadas de crecimiento y un retroceso a lo largo de 2026, esta victoria y, especialmente, la forma en que se consiguió, les permiten volver al punto de partida, allá por marzo cuando los Pumas hicieron la temporada con una concentración en Lensbury, en el sudoeste londinense, no muy lejos del barrio de Twickenham.

Los Pumas marcaron cinco tries, algo que no ocurría desde el segundo partido del año en la victoria ante Gales. Tanto o más importante es el hecho de que durante varios pasajes en los que Escocia tuvo el dominio de la pelota y jugó en las postrimerías del in-goal argentino, apareció la urgencia para defender, tacklear y recuperarla, cuando el denominador común a lo largo de la temporada fue que rival que pasaba la línea de 25, rival que se volvía con un try en el bolsillo.

Hubo una secuencia que fue determinante y grafica mejor que ninguna esta circunstancia. En desventaja 17-7, Escocia salió más decidida en la segunda mitad. Encontró el descuento rápido y siguió acechando, merced a la mejor gestión del juego aéreo (el punto más débil de los argentinos esta tarde). Pero dos veces los Pumas resistieron contra su in-goal. Cuando lograron salir, ganaron un penal y tras dos line-outs llegaron al try por la vía del maul. Tres minutos más tarde, Rodrigo Isgró capturó dos pelotas consecutivas en las alturas, la ovalada voló a la punta y allí el portentoso Juan Martín Scelzo definió como un centro, amague a Finn Russell incluido. La ventaja de 31-14, todavía con 20 minutos por jugar, resultó indescontable.

El scrum volvió a estar firme y se mejoró en el line-out y en el maul, tres pilares de la victoria Ross Parker - SNS Group - SNS Group

El joven tercera línea, una de las gratas apariciones de este año, fue la figura en el contexto de rendimientos individuales altos. Gerónimo Prisciantelli tuvo su mejor partido con la celeste y blanca, participativo en la gestación del juego, atrevido para contraatacar y con una muy buena gestión del uso del pie, además de la avivada de jugar rápido el penal, germen del primer try. También la pareja de medios Albornoz y García, que habían bajado su nivel, brillaron como en los dos años anteriores.

La avivada del fullback sirve para ilustrar el atrevimiento que tuvieron los backs para atacar y confundir a una defensa típicamente sólida como la escocesa. Pero fueron los forwards los que, como siempre, hicieron esto posible. Primero ganando la batalla en el punto de contacto tanto para generar pelotas rápidas (que García capitalizó muy bien) y para neutralizar las prolongadas olas de ataque azules, forzando pérdidas o recuperando la posesión en el suelo.

Y por supuesto, cumpliendo con la premisa básica de la obtención. El scrum recuperó solidez, un paso adelante más respecto a la buena gestión en el último partido ante Francia, el maul fue dominante y arma decisiva en tres de los tries y el line-out tuvo alta eficiencia (16/17) y funcionó como plataforma de lanzamiento. Un párrafo aparte para la disciplina, que venía siendo una falencia grave en esta ventana: los Pumas cometieron sólo seis penales en 80 minutos y la amarilla a Rodrigo Martínez puede considerarse fortuita (contacto accidental con la cabeza del adversario en una acción de tackle).

Duelo aéreo entre Scelzo y Kleyn. El juego en las alturas fue el punto débil de los Pumas. ADRIAN DENNIS - AFP

En los últimos 20 minutos, en los que predominó el cansancio y los dos equipos parecieron sentir el trajín de este novedoso Nations Championship, con cuatro semanas de máxima exigencia, los Pumas siguieron defendiendo con valentía y atacando con audacia. Acaso con más enjundia que templanza, lo que los llevó a desperdiciar algunas situaciones. El penal de Albornoz a los 36 estableció ventaja de tres anotaciones y sentenció el encuentro.

Escocia se había impuesto en el primer partido del año en Córdoba por 47-38. Un rival que había ganado en siete de los 10 enfrentamientos previos. Que tiene un estilo de juego similar, que intenta jugar y mover la pelota, amén de ostentar un pack combativo. Que se ha convertido en un espejo para los Pumas, un parámetro con el que medirse. La valía del rival también pone de relieve la victoria, la tercera en 10 partidos este año, la más importante.

El fullback Gerónimo Prisciantelli tuvo su mejor actuación con la celeste y blanca. GLYN KIRK - AFP

Vale destacar asimismo el ingreso de Tobías Wade, en los últimos cinco minutos. Se trata del séptimo jugador en debutar en los Pumas este año y el 26° en la era Contepomi, que cerró su tercera temporada como entrenador principal. Queda una más, la más trascendente, con el Mundial de Australia como corolario de todo el ciclo. Los Pumas no tuvieron un buen 2026, pero lo cerraron de la mejor manera. Ganaron y gustaron. Recuperaron su esencia. Volvieron al punto de partida. Quedan cosas por mejorar para tener aspiraciones más altas, es cierto, pero ahora hay una base sobre la cual es posible construir.

Síntesis

Argentina: Gerónimo Prisciantelli; Rodrigo Isgró; Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Julián Montoya (c) y Rodrigo Martínez.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Cambios: PT, 45m, Justo Piccardo por Sánchez Valarolo. ST, 5m, Santiago Grondona por Moro; 7-15m, Joel Sclavi por Mendy (temporario); 11, Tomás Rapetti por Moreno; 20, Efraín Elías por Petti Pagadizábal; 21, Sclavi por Martínez; 24, Agustín Moyano por García; 28, Facundo Bosch por Montoya; 35, Tobías Wade por Prisciantelli.

Escocia: Blair Kinghorn; Kyle Steyn, Huw Jones, Rory Hutchinson y Darcy Graham; Finn Russell y Jamie Dobbie; Rory Darge, Magnus Bradbury y Josh Bayliss; Jonny Gray y George Brown; D’Arcy Rae, Ewan Ashman y Rory Sutherland.

Entrenador: Gregor Townsend.

Cambios: PT, 24m, Zander Fagerson por Rae; 36, Max Williamson por Brown. ST, 16m, Ollie Leatherbarrow por Bradbury y Tom Jordan por Jones; 24, George Horne por Kinghorn, Seb Stephen por Ashman y Nathan McBeth por Sutherland; 28, Liam McConnell por Bayliss.

PT: 8m, gol de Russell pr try de Dobbie (E); 10, gol de Albornoz por try de él mismo (A); 28, try de Mendy (A); 32, try de Isgró (A).

ST: 4 y 42m, goles de Russell por tries de Darge y Horne (E); 16 y 19, goles de Albornoz por tries de Montoya y Scelzo (A); 23, try de Jordan (E); 36, penal de Albornoz (A).

Amonestados: 4m, Martínez (A); 13, Sutherland (E).

Cancha: Twickenham Stadium, Londres

Árbitro: Pierre Brousset (Francia)