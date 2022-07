Los Pumas son un verdadero rompecabezas para Michael Cheika, de cara al tercer test match ante Escocia

Hay una máxima no escrita que Michael Cheika omitió en su primera convocatoria, siguiendo una tendencia que lo antecede varios años. En los Pumas siempre tienen que estar los mejores. En su nómina inicial, el flamante entrenador derivó hacia Argentina XV algunos nombres que evidentemente no tenía en mente para el equipo titular, pero tampoco estaban más allá de los 30 citados para la serie contra Escocia. La prueba es Matías Moroni: fue excluido inicialmente, se subió al avión por la baja de Santiago Chocobares e ingresó desde el banco en los dos partidos, aun cuando en su puesto hay otros jugadores que sí fueron convocados desde un principio. Pero las bajas continuaron, incluso cuando Argentina XV ya estaba de gira por Europa, y el staff debió recurrir al ingenio para armar el equipo. Así, Domingo Miotti y Felipe Ezcurra, que no habían sido tenidos en cuenta para ninguno de los dos planteles, vieron acción el sábado pasado en el segundo test ante Escocia.

Para el tercer y decisivo encuentro, este sábado en Santiago del Estero, que definirá la suerte de la serie que está igualada 1-1, las malas noticias se acentúan. Tres nuevos lesionados de peso fuerzan a Cheika a hacer cambios importantes en el equipo, que ya bastante tiene con recuperarse del bajo rendimiento evidenciado en la derrota en Salta.

Las nuevas bajas incluyen nada menos que al capitán Julián Montoya y al wing Santiago Cordero, ambos titulares en los dos partidos, y al apertura Benjamín Urdapilleta, que nunca llegó a recuperarse de un golpe sufrido en la final del Top 14 de Francia y, si bien estuvo con el equipo, no llegó a ver acción. Además, fueron cesados Ezcurra y Miotti.

Mateo Carreras es uno de los reemplazos convocados Peter Morrison - AP

En reemplazo de ellos Cheika convocó a cuatro jugadores que estuvieron de gira por Europa con Argentina XV -el hooker Santiago Socino, el wing Mateo Carreras, el apertura Tomás Albornoz y el medio-scrum Eliseo Morales- y uno que vuelve luego de haberse entrenado con los Pumas en Jujuy, el pilar Eduardo Bello.

La buena noticia es que deberían estar en condiciones de regresar Pablo Matera, que se perdió el segundo Test, Tomás Lavanini, Lautaro Bazán Vélez y Thomas Gallo, que todavía no vieron acción. La última aparición del segunda línea con la celeste y blanca fue en el último partido de 2021, la derrota 53-7 ante Irlanda, donde vio la tarjeta roja.

El número de lesionados desde la convocatoria inicial, entre Pumas y Argentina XV, asciende ahora a 15. ¡Un equipo entero! A los mencionados hay que sumarles a Santiago Chocobares, Facundo Bosch, Nicolás Sánchez, Tomás Cubelli, Gonzalo García, Rodrigo Fernández Criado, Manuel Bernstein y Federico Lavanini.

Tomás Cubelli es una fija con la camiseta 9 AP Photo/Rick Rycroft

La pareja de medios

Como asentamos en estas páginas, el daño más profundo está en la pareja de medios. Por varios motivos: porque medio-scrum y apertura son dos puestos neurálgicos para el funcionamiento del equipo, porque es donde hay más lesionados, porque es donde hay menos certeza respecto a quiénes deben ocupar esos puestos. Cubelli tiene la 9 tatuada, pero no está claro quién debe ser su suplente. Ahora recibe su oportunidad Eliseo Morales, de gran campaña en la SLAR con Cafeteros Pro (como García el año pasado). También se aguarda por la recuperación de Lautaro Bazán Vélez, que proviene del Seven y que en los últimos cuatro años apenas jugó dos partidos de rugby de 15, en la reciente gira de Jaguares XV por Estados Unidos.

Sánchez y Urdapilleta estaban llamados a pelear por la 10, pero casi no jugaron. Carreras cumplió como alternativa, pero le falta juego con el pie y priva al equipo de tenerlo en su máxima expresión, como fullback. Todo indica que en el partido decisivo volverá a ser el apertura titular. El sábado pasado entró unos minutos Miotti y el que viene seguramente verá acción Albornoz, que ya estuvo involucrado más de una vez en el seleccionado pero no alcanzó a debutar.

Se aguarda porque pueda volver Pablo Matera, ausente en el segundo test por un golpe recibido en el primero PABLO GASPARINI - AFP

Será importante que pueda regresar Matera, que se perdió el segundo Test por un golpe en el pómulo. En Jujuy, su influencia fue determinante para sacar adelante el partido cuando se había complicado; era el subcapitán. Ante la ausencia de Montoya, ¿portará la cinta? Más allá de quién lleve el rótulo de capitán, su ascendencia sobre el equipo sigue siendo evidente y su voz de mando se extrañó en Salta cuando las cosas no salían. La falta de liderazgo adentro de la cancha, algo que excede a un solo jugador, es otro punto débil de los Pumas desde hace algunos años.

Sin Montoya, que no se perdía un partido desde 2018, se descuenta que el titular será Agustín Creevy, condición que no reviste desde el partido inaugural de Japón 2019, la derrota ante Francia. La presencia del jugador que más veces fue capitán en la historia de los Pumas (51 veces) también será importante para mantener altas la concentración y la motivación del equipo.

Agustín Creevy jugó por última vez en Los Pumas en el Mundial 2019 Alejandro Pagni

La duda surge por saber quién ocupará el lugar de Creevy en el banco. En el plantel de los Pumas estaba Ignacion Ruiz, joven promesa de Regatas de gran campaña en Jaguares XV y que estuvo en el Rugby Championship 2021, sin llegar a debutar. Pero Cheika citó a Santiago Socino, que desde 2019 está en los Pumas, tiene seis caps y juegan en la Premiership inglesa. Como en el caso de Facundo Bosch (lo mismo que Moroni o Bertranou inicialmente), fue relegado a Argentina XV.

Respecto del primer partido, en Salta los Pumas retrocedieron notoriamente. Fallaron en los fundamentos básicos del juego (defensa, scrum, ruck), algo en lo que Cheika puso énfasis. No tuvieron el grado de enfoque necesario ante un equipo que elevó su nivel. La incapacidad de forjar un piso de rendimiento es un mal que el equipo arrastra del anterior proceso. Esta vez, los jugadores manifiestan estar cómodos con el sistema de juego que intenta implementar el entrenador australiano, con mayor preponderancia de los backs. Pero eso no puede fluir sin una ejecución cabal de las cuestiones fundamentales del juego.

La inconsistencia del equipo se precipita con bajas de jugadores en cantidad y calidad. La falta de líderes no contribuye. Rápidamente, Cheika ve cómo la cuesta se hace más pronunciada. La posibilidad de allanarla está adentro de la cancha.