Los Pumas viajan a Australia con una inyección de sangre joven
El pilar de los Pumitas Tomás Rapetti fue incluido en el plantel que viajará el viernes a Australia para la continuidad del Rugby Championship; por lesión, no estará Tomás Albornoz
La inclusión del pilar de los Pumitas Tomás Rapetti es la mayor novedad en la convocatoria de Felipe Contepomi para el plantel de los Pumas, que este viernes iniciará una gira de cinco semanas por el remanente del Rugby Championship que comenzará con dos partidos ante los Wallabies en Australia. Además, se confirmó la baja del apertura Tomás Albornoz por lesión y reaparece en su lugar Nicolás Roger.
¡Plantel confirmado para la gira por Australia! 💪— Los Pumas (@lospumas) August 25, 2025
🏉 6 y 13 de septiembre vs Wallabies
📍 Townsville y Sydney
Más información: https://t.co/sQ57A6WYOL pic.twitter.com/UDbFLjcQ9q
Rapetti jugó los últimos tres Mundiales Juveniles con la selección M20 y lideró un pack que fue dominante en el scrum y el maul aun ante equipos de primer nivel como Sudáfrica o Francia y fue la base para conseguir la medalla de bronce en el reciente certamen disputado en Italia. Surgido de Alumni y con dos años como profesional en Pampas, su nombre venía sonando hace rato para el primer equipo y ahora finalmente le llega la oportunidad. Luego del Mundial, firmó con Toulouse, club con el que estaba haciendo la pretemporada, y el fin de semana jugó su primer amistoso (30 minutos vs. Vannes).
El puesto de pilar derecho es crítico para los Pumas a partir del retiro de Francisco Gómez Kodela y la lesión de Jerónimo Bello. Joel Sclavi es el único jugador con jerarquía internacional en la posición. El santiagueño Pedro Delgado, que había sido titular en los dos partidos ante All Blacks y recientemente se incorporó a Harlequins, no fue incluido entre los 32 que el viernes partirán rumbo a Sydney. En cambio, se mantiene Francisco Coria, que alternó con Delgado en julio pero no vio acción en las primeras dos fechas.
En el flanco izquierdo del scrum también hay novedades: ante el súbito retiro de Nahuel Tetaz Chaparro, que se despidió con una gran actuación en Vélez, reaparece Ignacio Calles. Reciente incorporación de Bayonne tras ocho temporadas en Pau, no estaba con el equipo desde la ventana de noviembre. Mayco Vivas y Boris Wenger se mantienen en el plantel mientras Thomas Gallo continúa la recuperación de una lesión en la pierna.
Una novedad importante es la ausencia de Tomás Albornoz, que sufrió una luxación del dedo meñique de la mano izquierda a los 13 minutos del partido del sábado en Vélez y debió ser intervenido quirúrgicamente. No se descarta que se sume más adelante en la gira, que luego se extenderá tres semanas más, primero por Sudáfrica y luego en Londres para los últimos dos partidos, ante Springboks. Santiago Carreras tuvo una gran actuación en su reemplazo y como alternativas aparecen Gerónimo Prisciantelli, que desde noviembre está con los Pumas pero aún no debutó, y Nicolás Roger, que hizo su estreno en julio pero no había sido incluido en la convocatoria para los dos partidos ante All Blacks.
Otra ausencia es la de Bautista Bernasconi, el tercer hooker, que sufrió una lesión en los entrenamientos en Córdoba y fue reemplazado por Leonel Oviedo. Sin embargo, ninguno de los dos se sube al avión y el equipo viajará sólo con dos hookers (Montoya e Ignacio Ruiz), aunque Calles también puede cumplir esa función (lo hizo ante Uruguay en 2024). Se mantiene fuera del plantel Matías Moroni, sorpresivamente marginado luego de una gran ventana de julio.
Emiliano Boffelli, que estuvo entrenándose con el plantel durante las últimas dos semanas, continúa su puesta a punto luego de dos operaciones en la espalda. Regresó a la actividad con la camiseta de Duendes por el Regional del Litoral ante GER y es probable que vuelva a ver acción este sábado, otra vez ante el equipo mens sana, en esta ocasión en un partido por los cuartos de final del Torneo del Interior.
Los Pumas volverán a jugar el sábado 6 de septiembre, cuando se enfrentarán a Australia en Townsville, North Queensland, por la tercera fecha del Rugby Championship. La revancha llegará siete días más tarde en Sydney. El cierre del certamen será ante los Springboks: el 27 en Durban y el 4 de octubre como locales en Twickenham, Londres.
El plantel para los partidos vs. Australia:
Ignacio Calles – Pilar izquierdo/hooker – Bayonne
Francisco Coria – Pilar derecho – Brive
Juan Martín González – Tercera línea – Saracens
Santiago Grondona – Tercera línea – Bristol Bears
Marcos Kremer – Tercera línea – Clermont
Pablo Matera – Tercera línea – Honda Heat
Franco Molina – Segunda línea – Western Force
Julián Montoya – Hooker – Pau
Joaquín Oviedo – Tercera línea – Perpignan
Lucas Paulos – Segunda línea – Bayonne
Guido Petti Pagadizábal – Segunda línea – Harlequins
Tomás Rapetti – Pilar derecho – Toulouse
Pedro Rubiolo – Segunda línea – Bristol Bears
Ignacio Ruiz – Hooker – Perpignan
Joel Sclavi – Pilar derecho – La Rochelle
Mayco Vivas – Pilar izquierdo – Oyonnax
Boris Wenger – Pilar izquierdo – Harlequins
BACKS
Simón Benítez Cruz – Medio-scrum – Newcastle Falcons
Mateo Carreras – Wing – Bayonne
Santiago Carreras – Fullback/Apertura – Bath
Santiago Chocobares – Centro – Toulouse
Lucio Cinti – Centro – Saracens
Bautista Delguy – Wing – Clermont
Benjamín Elizalde – Fullback/Centro – Bristol Bears
Gonzalo García – Medio-scrum – Zebre
Rodrigo Isgró – Wing – Harlequins
Juan Cruz Mallía – Fullback – Toulouse
Ignacio Mendy – Wing – Benetton Treviso
Agustín Moyano – Medio-scrum – Dogos XV/Córdoba Athletic
Justo Piccardo – Centro – Montpellier
Gerónimo Prisciantelli – Apertura/Fullback – Racing 92
Nicolás Roger – Apertura – Tarucas/La Tablada
