Los Pumas viajan a Australia con una inyección de sangre joven

La inclusión del pilar de los Pumitas Tomás Rapetti es la mayor novedad en la convocatoria de Felipe Contepomi para el plantel de los Pumas, que este viernes iniciará una gira de cinco semanas por el remanente del Rugby Championship que comenzará con dos partidos ante los Wallabies en Australia. Además, se confirmó la baja del apertura Tomás Albornoz por lesión y reaparece en su lugar Nicolás Roger.

Rapetti jugó los últimos tres Mundiales Juveniles con la selección M20 y lideró un pack que fue dominante en el scrum y el maul aun ante equipos de primer nivel como Sudáfrica o Francia y fue la base para conseguir la medalla de bronce en el reciente certamen disputado en Italia. Surgido de Alumni y con dos años como profesional en Pampas, su nombre venía sonando hace rato para el primer equipo y ahora finalmente le llega la oportunidad. Luego del Mundial, firmó con Toulouse, club con el que estaba haciendo la pretemporada, y el fin de semana jugó su primer amistoso (30 minutos vs. Vannes).

El puesto de pilar derecho es crítico para los Pumas a partir del retiro de Francisco Gómez Kodela y la lesión de Jerónimo Bello. Joel Sclavi es el único jugador con jerarquía internacional en la posición. El santiagueño Pedro Delgado, que había sido titular en los dos partidos ante All Blacks y recientemente se incorporó a Harlequins, no fue incluido entre los 32 que el viernes partirán rumbo a Sydney. En cambio, se mantiene Francisco Coria, que alternó con Delgado en julio pero no vio acción en las primeras dos fechas.

En el flanco izquierdo del scrum también hay novedades: ante el súbito retiro de Nahuel Tetaz Chaparro, que se despidió con una gran actuación en Vélez, reaparece Ignacio Calles. Reciente incorporación de Bayonne tras ocho temporadas en Pau, no estaba con el equipo desde la ventana de noviembre. Mayco Vivas y Boris Wenger se mantienen en el plantel mientras Thomas Gallo continúa la recuperación de una lesión en la pierna.

Tomás Rapetti jugó los últimos tres mundiales juveniles con los Pumitas y recientemente se incorporó al poderoso Toulouse de Francia Shaun Roy / Gaspafotos

Una novedad importante es la ausencia de Tomás Albornoz, que sufrió una luxación del dedo meñique de la mano izquierda a los 13 minutos del partido del sábado en Vélez y debió ser intervenido quirúrgicamente. No se descarta que se sume más adelante en la gira, que luego se extenderá tres semanas más, primero por Sudáfrica y luego en Londres para los últimos dos partidos, ante Springboks. Santiago Carreras tuvo una gran actuación en su reemplazo y como alternativas aparecen Gerónimo Prisciantelli, que desde noviembre está con los Pumas pero aún no debutó, y Nicolás Roger, que hizo su estreno en julio pero no había sido incluido en la convocatoria para los dos partidos ante All Blacks.

Otra ausencia es la de Bautista Bernasconi, el tercer hooker, que sufrió una lesión en los entrenamientos en Córdoba y fue reemplazado por Leonel Oviedo. Sin embargo, ninguno de los dos se sube al avión y el equipo viajará sólo con dos hookers (Montoya e Ignacio Ruiz), aunque Calles también puede cumplir esa función (lo hizo ante Uruguay en 2024). Se mantiene fuera del plantel Matías Moroni, sorpresivamente marginado luego de una gran ventana de julio.

Emiliano Boffelli, que estuvo entrenándose con el plantel durante las últimas dos semanas, continúa su puesta a punto luego de dos operaciones en la espalda. Regresó a la actividad con la camiseta de Duendes por el Regional del Litoral ante GER y es probable que vuelva a ver acción este sábado, otra vez ante el equipo mens sana, en esta ocasión en un partido por los cuartos de final del Torneo del Interior.

Nicolás Roger vuelve a ser convocado ante la lesión de Albornoz luego de haber jugado en los tres partidos de la ventana de julio

Los Pumas volverán a jugar el sábado 6 de septiembre, cuando se enfrentarán a Australia en Townsville, North Queensland, por la tercera fecha del Rugby Championship. La revancha llegará siete días más tarde en Sydney. El cierre del certamen será ante los Springboks: el 27 en Durban y el 4 de octubre como locales en Twickenham, Londres.

El plantel para los partidos vs. Australia:

Ignacio Calles – Pilar izquierdo/hooker – Bayonne

Francisco Coria – Pilar derecho – Brive

Juan Martín González – Tercera línea – Saracens

Santiago Grondona – Tercera línea – Bristol Bears

Marcos Kremer – Tercera línea – Clermont

Pablo Matera – Tercera línea – Honda Heat

Franco Molina – Segunda línea – Western Force

Julián Montoya – Hooker – Pau

Joaquín Oviedo – Tercera línea – Perpignan

Lucas Paulos – Segunda línea – Bayonne

Guido Petti Pagadizábal – Segunda línea – Harlequins

Tomás Rapetti – Pilar derecho – Toulouse

Pedro Rubiolo – Segunda línea – Bristol Bears

Ignacio Ruiz – Hooker – Perpignan

Joel Sclavi – Pilar derecho – La Rochelle

Mayco Vivas – Pilar izquierdo – Oyonnax

Boris Wenger – Pilar izquierdo – Harlequins

BACKS

Simón Benítez Cruz – Medio-scrum – Newcastle Falcons

Mateo Carreras – Wing – Bayonne

Santiago Carreras – Fullback/Apertura – Bath

Santiago Chocobares – Centro – Toulouse

Lucio Cinti – Centro – Saracens

Bautista Delguy – Wing – Clermont

Benjamín Elizalde – Fullback/Centro – Bristol Bears

Gonzalo García – Medio-scrum – Zebre

Rodrigo Isgró – Wing – Harlequins

Juan Cruz Mallía – Fullback – Toulouse

Ignacio Mendy – Wing – Benetton Treviso

Agustín Moyano – Medio-scrum – Dogos XV/Córdoba Athletic

Justo Piccardo – Centro – Montpellier

Gerónimo Prisciantelli – Apertura/Fullback – Racing 92

Nicolás Roger – Apertura – Tarucas/La Tablada