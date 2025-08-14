Los Pumas vs. All Blacks: la formación de la selección argentina para el cruce del sábado en Córdoba

CÓRDOBA (especial para LA NACION).– Las pocas dudas que había respecto a quiénes serían los 15 Pumas que saldrán a enfrentarse con los All Blacks se despejaron cuando el entrenador Felipe Contepomi anunció la formación con esperados regresos de fuste y algunos nombres inesperados, como los ingresos de Bautista Delguy, Franco Molina y Pedro Delgado entre los titulares.

La selección argentina jugará el sábado uno de los partidos más esperados del año cuando a las 18.10 reciba a Nueva Zelanda en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, partido que marcará su estreno en el Rugby Championship 2025. La suplencia de Juan Martín González y el ingreso al banco de Justo Piccardo son las otras novedades del equipo.

Después de una ventana de julio en la que Contepomi optó por darle descanso a un grupo grande de jugadores, para este duelo cuenta con el plantel casi completo. Regresan entre los titulares nueve jugadores que no estuvieron ante Inglaterra y Uruguay, y habrá dos más en el banco. Entre aquellos aparecen figuras, como Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Tomás Albornoz, Joaquín Oviedo y Marcos Kremer.

Bautista Delguy, protagonista de uno de los regresos importantes en los Pumas, para uno de los dos compromisos más esperados del año. Juan Gasparini/Gaspafotos/Prensa UAR - Juan Gasparini/Gaspafotos/Prensa UAR

Una de las dudas que se presentaban al inicio era quién sería el wing en el extremo contrario al de Mateo Carreras. Si Delguy, que tuvo más participación en 2024, o Rodrigo Isgró, que fue uno de los destacados en los cuatro partidos de este año. Finalmente Contepomi decidió que jugaran de entrada los dos y el tucumano Carreras quedó al margen.

Otra zona que generaba dudas, también por abundancia de jugadores, era la tercera línea. El entrenador se decidió por incluir a Pablo Matera y Kremer como alas y a Oviedo como octavo, dejando entre los suplentes como jugador de impacto a Juan Martín González y fuera de los 23 a Santiago Grondona, evitando así un banco de cinco forwards y sólo dos backs.

Una de las razones de esta decisión puede ser el muy buen rendimiento que tuvo Piccardo en los cuatro encuentros previos, por los que presumiblemente se ganó un lugar entre los relevos (fue el segundo entre los que más actuaron, con 300 minutos, uno menos que Matera). El de medio-scrum suplente, otro puesto en disputa detrás del esperado regreso de Gonzalo García, recayó en Simón Benítez Cruz, que tiene más recorrido que el local Agustín Moyano.

Pedro Delgado, una aparición sorpresiva en la primera línea de los Pumas para el estreno en el Rugby Championship.

Habrá cuatro cordobeses entre los 23. Además de Mallía y Oviedo será titular Franco Molina, que se ganó el lugar relegando a Guido Petti Pagadizábal al banco, allí donde estará Santiago Carreras, back polifuncional surgido en Córdoba Athletic.

En el puesto más crítico hubo una confirmación y una sorpresa. Mayco Vivas recibió la confianza luego de convertirse en quien más minutos sumó en julio como pilar izquierdo, mientras que en el flanco derecho el elegido fue el santiagueño Pedro Delgado. Éste postergó a Joel Sclavi, que regresa tras descansar en julio. Y quedó fuera de los 23 Francisco Coria, quien más había jugado este año en esa posición (104 minutos).

La formación de los Pumas

Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas. Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti Pagadizábal, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo.

Entrenador: Felipe Contepomi.