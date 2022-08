Los Pumas vs. Australia: el desafío de jugar 80 minutos sin baches y detener un largo período de irregularidad

SAN JUAN.- Termina esta extensa y atípica localía de la que gozaron los Pumas en cinco provincias que los recibieron con enormes muestras de cariño. San Juan se unió a esa atracción que paseó antes por Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Mendoza. Fue un baño de afecto que el seleccionado argentino de rugby necesitaba después de más de dos años sin jugar aquí, más todos los contratiempos que generó la pandemia. El estadio Bicentenario prepara otra multitud para cerrar una primera etapa en este nuevo camino que se emprendió con el objetivo final de la Copa del Mundo del año próximo en Francia. Una vez concluidos los 80 minutos de mañana frente a los Wallabies, el plantel volverá a la rutina de subirse a los aviones, alejarse de los afectos y acomodarse a otro huso horario. Lo que vendrá luego es un viaje a Nueva Zelanda para enfrentar dos veces a los All Blacks. Así que habrá disfrutar y aprovechar lo que queda de esta brisa de invierno.

Está claro que el objetivo de los conductores de los Pumas en estos partidos de julio y del Rugby Championship pasan por darle oportunidades a todos los jugadores y por ir aceitando un esquema nuevo de juego. Michael Cheika, quien no pierde oportunidad de remarcar el apoyo que recibe el equipo, de todos modos fue rotundo ayer cuando confirmó a los 23: “Queremos ganar”. Está claro que un triunfo ante un rival del nivel de los Wallabies potenciará el ánimo general, pero quizá lo más importante es que los Pumas puedan conseguir algo que hace tiempo no logran: jugar 80 minutos sin baches.

En Mendoza, los Pumas jugaron de igual a igual frente a Australia, pero cayeron en los últimos minutos Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Salvo el histórico triunfo ante los All Blacks en 2020, los Pumas llevan un largo trecho de andar irregular. Pareció que la remontada final ante Escocia en Santiago del Estero iba a saldar ese aspecto, pero el sábado pasado volvieron las lagunas, las imprecisiones y la indisciplina que se llevaron una victoria que 20 minutos antes del final asomaba como perfecta. Esos vaivenes vienen de la última época de Daniel Hourcade, siguieron con Mario Ledesma y se están repitiendo en este corto trayecto de Cheika. Si no se alcanza ese equilibrio, será difícil dar la talla en el primer nivel.

El XV inicial tendrá cuatro cambios con respecto al test en Mendoza. Dos históricos como Juan Imhoff y Matías Moroni vuelven a la titularidad. Ambos parecen estar a prueba en este proceso pese a la calidad internacional que poseen. Gonzalo Bertranou estará como medio scrum después de la buena serie que tuvo con Escocia. Para el orgullo cuyano habrá dos oriundos jugando desde el comienzo. El otro es Juan Martín González, que cada vez es más titular. La única variante en los forwards será la de Thomas Gallo por Nahuel Tetaz Chaparro.

Michael Cheika ensayará cuatro cambios con respecto al seleccionado argentino que cayó el sábado pasado contra Australia PABLO GASPARINI - AFP

Si bien es tiempo de pruebas, hasta aquí Cheika dio señales de que hay un grupo que no se toca. Ahí están Montoya, Gómez Kodela, González, Matera, Kremer, De la Fuente, Boffelli y Mallía. También hay que sumar a Petti y a Cubelli. El puesto de apertura es el gran dolor de cabeza. Sin Sánchez ni Urdapilleta (ambos lesionados) la alternativa es, sin dudas, Carreras. Quizá pueda sumarse Albornoz, que mañana sumará más minutos. ¿Y si vuelven uno o los dos 10 que juegan en Francia, dónde se lo ubicará a Carreras? Recordar: en el primer test con Escocia, el cordobés lo empezó en el banco. Pero de ahí en adelante siempre estuvo entre los XV.

Cheika dijo que en la semana se entrenó especialmente la defensa. Y sobre todo la del maul, mediante el cual los Pumas recibieron tres tries en Mendoza. Esa situación enojó al australiano. “No nos pueden hacer tres tries de maul”, dijo tras el partido. Es un punto crucial a mejorar.

Cheika expresó su preocupación por la vulnerabilidad de su equipo en el maul, vía por la cual los Pumas concedieron tres tries Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Lesionado Quade Cooper, Australia recurrirá como 10 a James O’Connor, el ex niño maravilla. Tiene el mismo ADN de Cooper: ataca y hace jugar a sus backs. Los Wallabies ya tienen un patrón de juego establecido y aceitado. No hay mucho que pueda sorprender. Es un rival de alta categoría, pero no está al máximo nivel de otras épocas y los Pumas pueden ganarle si juegan concentrados los 80 minutos.

Después del test en San Juan quedará un solo partido en la Argentina hasta julio del año próximo: en Vélez, ante los Springboks, el 17 de septiembre. En esta recorrida de 5 tests por el Norte y por Cuyo, los Pumas se reencontraron con la comunión que tienen con el público. Adentro y afuera de la cancha. Nada lo que suceda en los 80 minutos que hay por delante modificará ese cariño, pero una buena actuación no sólo servirá para darle el mejor cierre a esta atípica y extensa localía, sino para sentar bases más firmes con vistas a lo que falta hasta el Mundial.

Las formaciones confirmadas