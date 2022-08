Los Pumas - Wallabies: Michael Cheika hará cuatro cambios para el segundo partido de Argentina ante Australia en el Rugby Championship

Después de la derrota inaugural en el Rugby Championship, Los Pumas presentarán cuatro variantes para el partido del sábado próximo ante Australia, por la segunda fecha del torneo, que se jugará en el Estadio Bicentenario de San Juan. El entrenador australiano de Los Pumas, Michael Cheika, determinó el ingreso de Gonzalo Bertranou como medio scrum por Tomás Cubelli, el primera línea Tomás Gallo irá por Nahuel Tetaz Chaparro, Matías Moroni reemplazará a Matías Orlando como centro y Juan Imhoff será wing por Santiago Cordero. Esas modificaciones cambiarán la fisonomía del equipo que perdió por 41-26 ante el mismo rival el sábado anterior, en Mendoza.

La inclusión más notoria es la de Imhoff. El tryman de la selección ante los tres rivales del Championship tomará el lugar de Cordero y recuperará protagonismo. Moroni, otro ingresado, hará dupla con De la Fuente en el centro de la cancha, mientras que Gallo se impuso a Tetaz Chaparro por otro lugar entre los titulares. Otro hombre en duda era Pablo Matera, capitán en Mendoza, que se entrenó al margen de sus compañeros durante la semana por una lesión. Pero se recuperó a tiempo y será de la partida.

Juan Imhoff lucha en el line out durante el test match entre Los Pumas y Escocia, de la serie previa al Championship. Será titular ante los Wallabies. Natacha Pisarenko - AP

Por otro lado, hay dos bajas en el plantel en este tramo de la competencia. Nicolás Sánchez, que arrastra un desgarro en el gemelo derecho, dejó la en la semana concentración y muy probablemente no viajará a la gira próxima, cuando Los Pumas enfrenten dos veces a los All Blacks (los sábados 27 de agosto y 3 de septiembre). Mayco Vivas, que fue padre recientemente, tampoco está en San Juan. En cambio, Bautista Delguy se sumó al plantel para la revancha ante los Wallabies. El wing, de todas maneras, no ocupará un lugar entre los suplentes.

La formación confirmada de los Pumas

Argentina jugará ante los Wallabies con Tomás Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela, Matías Alemanno y Tomás Lavanini, Juan Martín González, Marcos Kremer y Pablo Matera; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras, Juan Imhoff, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni y Emiliano Boffelli, Juan Cruz Mallía. Serán suplentes Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Tomás Albornoz y Lucio Cinti.

Este será el 38vo. partido entre Los Pumas y Wallabies con clara ventaja para los oceánicos de 28 victorias contra seis y tres empates.